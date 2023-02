Chińskie media poinformowały, że w planach rządu jest budowa stacji naziemnych na Antarktydzie, celem wsparcia dla sieci satelitów monitorujących oceany. Przeciwnicy Chin obawiają się, że chodzi o działania szpiegowskie.

Chiny wciąż rosną w branży kosmicznej

Chiny to niewątpliwie kraj wybijający się coraz silniej w sektorze kosmicznym. Nie dosyć, że samodzielnie wyniosły i utrzymują drugą działającą stację kosmiczną na naszej orbicie, jaką jest Tiangong, to teraz dynamicznie rozbudowuje swoją flotę satelitów. Aby wesprzeć tę sieć, chiński rząd planuje budowę naziemnych stacji na Antarktydzie, które będą ją obsługiwać.

Oficjalnie globalna sieć satelitów służyć ma do monitorowania oceanów i przysłużyć się budowaniu chińskiej gospodarki morskiej, co ostatecznie miałoby przekształcić Chiny w morską potęgę. Wiele krajów jednak obawia się, że sieć satelitarna ma docelowo służyć szpiegostwu, co Komunistyczna Partia Chin stanowczo odrzuca. Wątpliwości i spory dotyczące poszerzania przez Chińczyków swoich możliwości szpiegowania innych narodów odbijają się ostatnimi czasy szerokim echem. Od potencjalnego zakazu korzystania z aplikacji TikTok w USA, poprzez zakaz sprzedaży i importu technologii chińskich firm i trwającą wojnę chipową.

Antarktyczne stacje Chin

Do 2020 roku stacje naziemne, które obsługiwały chińskie satelity i loty kosmiczne, dostarczane były przez szwedzką państwową firmę kosmiczną. Jednak wskutek „zmian w geopolityce" Szwedzi odmówili w końcu odnowienia dotychczasowych umów. Nowe stacje zostaną zbudowane przez firmę China Aerospace Science and Technology Group Co. w antarktycznej bazie badawczej Zhongshan. Koszt wyniesie około 6,53 miliona dolarów.

Chińczycy posiadają stację naziemną w argentyńskiej Patagonii, która wedle deklaracji zajmuje się pokojową obserwacją kosmosu i monitoruje misje statków kosmicznych. W zeszłym roku Państwo Środka zwodowało też wojskowy statek badawczy, który ma podobne zastosowanie, ale monitoruje też wystrzeliwanie rakiet i pocisków rakietowych. Oba te projekty wywołały sprzeciw społeczności międzynarodowej, a w szczególności sąsiednich Indii zaniepokojonych potencjalnym szpiegostwem.

