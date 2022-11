Stany Zjednoczone zakazują sprzedaży i importu nowego sprzętu komunikacyjnego pięciu chińskich firm. Powodem blokady ma być bezpieczeństwo narodowe.

Interes narodowy USA

Jak się okazuje nie wystarczyło zablokowanie dostępu do Google nowym smartfonom od Huawei, bo Amerykańska Komisja ds. Łączności całkowicie zakazała sprzedaży sprzętu firm Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua i Hytera. Powodem ma być pilnowanie aby sprzęt z firm niegodnych zaufania nie był używany na terenie Stanów. Rzecz jasna niegodne zaufania, to tutaj synonim do „pochodzącego z Chin".

To pierwszy raz, kiedy amerykańskie organy regulacyjne podjęły tak radykalne posunięcie ze względów bezpieczeństwa. Komisja podjęła decyzję o blokadzie jednogłośnie, za jej wprowadzeniem głosowali Demokraci oraz Republikanie. Okazuje się, że rząd prezydenta Bidena kontynuuje trend zmian, które zaczęły się jeszcze za prezydentury Trumpa. Firmy pochodzące z krajów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, będą miały przykręconą śrubę. Zakaz nie działa wstecz, więc produkty wcześniej dopuszczone do sprzedaży mogą być sprzedawane i importowane, jednak Komisja rozważa cofnięcie istniejących już zezwoleń.

Reakcja Chińczyków

Huawei i pozostałe firmy zaprzeczają doniesieniom o dostarczaniu danych chińskiemu rządowi. Do tego Hikvision w odpowiedzi na pytania Bloomberga stwierdziło, że działania Komisji będą zagrożeniem dla małych firm, obywateli a nawet dla samych władz, którzy utracą dostęp do usług świadczonych przez firmę. To właśnie Hikvision i Dahua na tym zakazie ucierpią najbardziej, bo ich kamery wykorzystywane są przez rządowe agencje z USA, co teraz będzie musiało ulec zmianie. Ucierpi też wielu sprzedawców, którzy zakupili już sprzęt z chin i teraz nie będą mogli go sprzedać.

A jak sytuacja z tego powodu będzie wyglądać w kraju nad Wisłą? Wątpliwości o bezpieczeństwie danych udostępnianych chińskim firmom nie są nowością. Jako, że uważamy USA za swojego głównego sojusznika to takie kroki z jego strony z pewnością nie pozostaną dla naszej władzy obojętne.

