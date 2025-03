Nowe hulajnogi Ausom – zaczyna się ostra jazda!

Do segmentu ekstremalnej elektromobilności wkracza właśnie nowa marka. Hulajnogi Ausom to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników. Tych, którzy chcą mocy, prędkości i zasięgu, ale bez kompromisów względem bezpieczeństwa czy wygody jazdy.

Szukasz elektrycznej hulajnogi, która wjedzie dosłownie wszędzie? Koniecznie sprawdź propozycje od Ausom.

Dwa koła i dwa silniki

W ofercie sklepu Geekbuying.pl wylądowało właśnie pięć nowych, jeszcze pachnących świeżo kutym aluminium, modeli hulajnóg elektrycznych Ausom. I nie są to jednoślady dla dzieci ani sprzęt do zwykłej jazdy po mieście. Producent kieruje swoją ofertę do najbardziej wymagających odbiorców, którzy chcą udać się ze swoją hulajnogą w dzicz i ostro zaszaleć w terenie. Oczywiście w jeździe miejskiej Ausom też się doskonale sprawdzą, choć z racji pewnych ograniczeń nie będą mogły zrealizować swojego pełnego potencjału.

A ten potencjał widoczny jest już na pierwszy rzut oka. Wszystkie modele Ausom, oprócz jednosilnikowej wersji Ausom L2 Max, to potężne maszyny wyposażone w dwa bardzo mocne układy napędowe, po jednym dla każdego koła. Żaden z silników nie schodzi poniżej tysiąca watów mocy i dzięki temu każda z tych hulajnóg może rozwijać zawrotne prędkości. Na tym sprzęcie naprawdę można poczuć wiatr we włosach. A właściwie pełnoprawną wichurę.



Lotnicze zawieszenie dla wygodnej jazdy

Potęgi i osiągów hulajnogom Ausom odmówić nie można, to prawda. Ale to nie one są ich najważniejszym wyróżnikiem, bo na rynku są też inne hulajnogi z mocnymi silnikami. Nie ma za to zbyt wielu takich, które mają podobnie zaawansowane zawieszenie. Widać to doskonale na przykładzie dwóch najbardziej popularnych modeli, Ausom DT2 Pro i dwusilnikowej wersji Ausom L2 Max. Ich grube na trzy cale, pokryte wyprofilowanym bieżnikiem koła zapewniają doskonałą przyczepność w każdych warunkach terenowych. Każde umieszczone jest na wahaczowym zawieszeniu zaprojektowanym na wzór podwozia lotniczego.



Sprężyste, ale miękkie, z regulacją pozwalającą dostosować je do wagi użytkownika, gwarantują wysoki komfort jazdy nawet w trudnym terenie. Amortyzacja najwyższej klasy jest tutaj niezbędna, bo choć nie mamy do czynienia z lądującym odrzutowcem, to masy jest sporo. Obydwa wspomniane modele same ważą ok 30 kg, co jest zresztą w pełni zrozumiałe przy dwóch silnikach i pojemnych bateriach dających im zasięg aż do 115 km w przypadku modelu Ausom DT2 Pro. A gdy do tego dołożymy użytkownika, który może spokojnie ważyć nawet i 130 kg, to oczywiste stanie się, dlaczego producent zdecydował się przyłożyć aż tak wielką, nomen omen, wagę do kwestii projektowania zawieszenia.

Bezpieczeństwo z każdej strony

Duża masa i duża prędkość w połączeniu dają równie dużą energię kinetyczną, którą trzeba czasem szybko wytracić. I Ausom robi to równie świetnie, jak wszystko inne. Ausom L2 Max ma klasyczne, niezawodne hamulce tarczowe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. A nieco droższy Ausom DT2 Pro może się pochwalić prawdziwie rajdowym, hydraulicznym układem hamowania, który pozwala wytracić prędkość na dystansie o 30% krótszym niż hulajnogi z tradycyjnymi hamulcami. Oczywiście, jak można się spodziewać po sprzęcie tak wysokiej klasy, wszystkie hulajnogi Ausom wyposażone są też w antypoślizgowe systemy przeciw blokadzie kół E-ABS. I to nie jest wcale jedyne ich zabezpieczenie.



Producent postarał się również o to, by jego jednoślady były bezpieczne w czasie parkowania. Każdy z modeli w ofercie Geekbuying.pl zabezpieczony jest szyfrowanym kluczem NFC, który uniemożliwia uruchomienie tych pojazdów przez osoby niepowołane. A jakby tego było mało, wszystkie posiadają też dedykowane gniazda, chronione przez unikalną śrubę, której nie da się otworzyć bez wyspecjalizowanego narzędzia. W gniazdach tych można umieścić lokalizator AirTag i w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć swoją hulajnogę Ausom.

Szeroki deck, wysoka półka

Lista zalet i udogodnień oferowanych przez hulajnogi Ausom jest oczywiście dłuższa. Na przykład model Ausom L2 Max posiada gniazda USB-A i USB-C pozwalające ładować osobistą elektronikę z jego kilowatowego akumulatora w czasie jazdy. Ta sama hulajnoga, podobnie jak Ausom DT2 Pro, ma dwa własne porty ładowania, które można wykorzystać do szybszego uzupełnienia zapasu mocy. Obydwie mają również zaawansowane systemy oświetlenia, jasne i czytelne wyświetlacze LCD oraz wyjątkowo solidną, wytrzymałą konstrukcję, której ważną częścią są długie i szerokie decki. Na tych hulajnogach nie zabraknie nam miejsca. Nawet jeśli mamy prawie dwa metry wzrostu i ponad sto kilo żywej wagi, będziemy mogli podróżować w komfortowych warunkach, bez trudu utrzymując równowagę i wygodną pozycję. Także, a może nawet przede wszystkim, w czasie jazdy w trudnym terenie.

Pierwszy rzut hulajnóg marki Ausom, które można teraz kupić taniej w Geekbuying.pl dzięki kodom rabatowym, to nie jest sprzęt dla mas. Ta atrakcyjna oferta z wyższej półki skierowana jest do weteranów elektromobilności, którzy chcą czegoś więcej. I tutaj zdecydowanie to dostają. Debiutujące w Polsce hulajnogi Ausom zapewniają drapieżny styl, świetne osiągi, niezrównaną wygodę i ponadprzeciętne bezpieczeństwo. Naprawdę warto im się lepiej przyjrzeć.