Microsoft wprowadza zmiany. Co nowego w aktualizacji Xbox?

Microsoft ogłasza wielką aktualizację Xbox na marzec, w tym odświeżony interfejs Game Bar na PC, nowe funkcje Xbox Cloud Gaming oraz dodatkowe korzyści dla graczy korzystających z darmowych gier przez Game Pass.

Marzec miesiącem aktualizacji – śladem Sony podąża Microsoft, który wprowadza kilka istotnych zmian w Xbox. Po pierwsze, Game Bar na PC otrzymał nowy, bardziej przejrzysty interfejs. Pasek główny i widgety, takie jak Capture, Performance, Resource oraz Widget Store, zyskały “lżejszy” wygląd z mniejszą liczbą linii i kolorów. To nie wszystko.

Zmiany w Xbox

W ramach aktualizacji Xbox Cloud Gaming gracze mogą teraz przełączać się między grami bez konieczności powrotu do strony głównej. Obecnie funkcja działa w grach z serii Assassin’s Creed, w tym w Assassin's Creed Shadows, ale Xbox zapowiada wsparcie dla kolejnych gier w chmurze w najbliższej przyszłości.

Ponadto Cloud Gaming rozszerza listę tytułów obsługujących funkcję Stream Your Own Game (Game Pass Ultimate). Mowa o:

Assassin’s Creed Shadows,

Gotham Knights,

Party Animals,

Suicide Squad: Kill the Justice League,

The Lord of the Rings: Return to Moria,

The Texas Chain Saw Massacre,

Wobbly Life.

A "wkrótce" dojdą pozostałe tytuły:

Planet Coaster 2,

Planet Zoo: Console Edition,

Raft,

Shredders,

The Thing: Remastered i więcej.

Gry free-to-play z dodatkowymi korzyściami

Kolejna istotna zmiana dotyczy abonentów Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Otóż subskrybenci tych planów mogą liczyć na zastrzyk dodatkowych elementów w grach free-to-play. Mowa o elementach kosmetycznych, postaciach i walucie w grze, również dla takich tytułów jak Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint i The Finals.

