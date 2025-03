Infoshare 2025: Święto technologii i innowacji w Gdańsku

Infoshare to największa konferencja technologiczno-biznesowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku przyciąga tysiące profesjonalistów z branży IT, inżynierów oprogramowania, ekspertów AI oraz pasjonatów nowych technologii.

Materiał sponsorowany przez Infoshare Sp. z o.o.

W tym roku Infoshare odbędzie się w dniach 27-28 maja w gdańskim AmberExpo, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zgłębić najnowsze trendy technologiczne i posłuchać liderów branży.

Przyszłość IT w jednym miejscu – czego nie możesz przegapić

Infoshare to nie tylko dostęp do świeżej wiedzy w postaci prelekcji, ale także możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów. Konferencja łączy ze sobą programistów, architektów IT, liderów technologicznych i entuzjastów AI, oferując im kompleksowy przegląd najnowszych rozwiązań w świecie technologii.

Dla uczestników z sektora technologicznego oznacza to:

Dostęp do najnowszych trendów w AI, cyberbezpieczeństwie, DevOps i chmurze,

Warsztaty i case studies prowadzone przez ekspertów branżowych,

Możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z liderami IT,

Sesje networkingowe i spotkania eksperckie z przedstawicielami największych firm technologicznych.

Największe autorytety technologiczne na Infoshare 2025

Infoshare 2025 zgromadzi międzynarodowych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród nich znajdą się:

James Serra – architekt danych i AI w Microsoft, specjalizujący się w modelach generatywnych i strukturach danych na dużą skalę.

– architekt danych i AI w Microsoft, specjalizujący się w modelach generatywnych i strukturach danych na dużą skalę. Jess Ramos – analityczka Big Data i założycielka Big Data Energy, ekspertka wykorzystywania AI do analizy danych.

– analityczka Big Data i założycielka Big Data Energy, ekspertka wykorzystywania AI do analizy danych. Miguel Angel Durán García – Microsoft MVP i Google Developer Expert, znany ze swoich analiz i implementacji nowoczesnych architektur aplikacji.

– Microsoft MVP i Google Developer Expert, znany ze swoich analiz i implementacji nowoczesnych architektur aplikacji. Pamela Krzypkowska : Dyrektor ds. badań i innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji, kierująca kluczowymi projektami wspierającymi rozwój technologii i innowacji, takimi jak projekt PLLuM czy wdrożenie ustawy o sztucznej inteligencji.

: Dyrektor ds. badań i innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji, kierująca kluczowymi projektami wspierającymi rozwój technologii i innowacji, takimi jak projekt PLLuM czy wdrożenie ustawy o sztucznej inteligencji. Mateusz Biliński: Szef bezpieczeństwa mobilnego w niebezpiecznik.pl, pentester, badacz i trener.

Pełna lista prelegentów dostępna jest na oficjalnej stronie konferencji: https://infoshare.pl/conference/speakers/

Sceny technologiczne – 3 ścieżki tematyczne dla profesjonalistów IT

Na Infoshare 2025 pojawi się aż 7 scen tematycznych, jednak dla profesjonalistów IT kluczowe będą 3 główne ścieżki:



Dev Trends – najgorętsze trendy w dynamicznym świecie IT, AI & Data – innowacje w AI i przetwarzaniu danych na wielką skalę oraz Architecture – nowoczesne podejścia do projektowania oprogramowania. Ponadto nie zabraknie tematów związanych z rozwojem osobistym, prowadzeniem swojej ścieżki kariery czy przywództwem i zarządzaniem zespołami tech.

Każda scena to gwarancja praktycznych zagadnień, przykładów wdrożeń nowych technologii i wskazówek, które można implementować w swojej pracy niemal od razu.

Jak wykorzystać Infoshare do budowania swojej kariery w IT?

Infoshare 2025 to nie tylko wykłady – uczestnicy mogą wziąć udział w praktycznych warsztatach, podczas których eksperci przedstawią konkretne case studies i narzędzia do pracy w IT. Do tego sesje networkingowe, takie jak Speed Dating, Round Tables i Great Networking Party, które umożliwią spotkania z innymi ekspertami technologii oraz liderami największych firm z sektora IT. Organizatorzy przewidują zarówno nieformalne, jak i moderowane formy networkingowe, by skorzystało na nich jak najwięcej osób.

Twoja przepustka do świata najnowszych technologii

Infoshare 2025 to must-have dla każdego inżyniera oprogramowania, architekta IT czy lidera technologicznego.

Bilety dostępne są na stronie organizatora: https://infoshare.pl/is-register/

Materiał sponsorowany przez Infoshare Sp. z o.o.