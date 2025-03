Cristiano Ronaldo w Fatal Fury. Tu nie będzie czerwonych kartek

Twórcy gry Fatal Fury: City of the Wolves prezentują szczegóły współpracy z Cristiano Ronaldo, którą zapowiedziano w ubiegłym roku. Żywa legenda piłki nożnej stanie się grywalną postacią w bijatyce.

Co robi Cristiano Ronaldo w grze komputerowej Fatal Fury: City of the Wolves? Kopie. Kopie tak piłkę, jak i rywali, a nawet łączy te dwie czynności, by móc sukcesywnie znokautować przeciwników. Legendarny piłkarz trafił do najnowszej odsłony popularnej serii gier bijatykowych autorstwa SNK.

Zwiastun pokazuje możliwości Cristiano Ronaldo

Twórcy gry opublikowali zwiastun pokazujący model Cristiano Ronaldo oraz kilka jego ciosów. Styl walki Ronaldo polega na wykorzystaniu piłki do atakowania przeciwników, ale nie brakuje rzecz jasna bardziej bezpośrednich ciosów jak uderzenie łokciem, kopnięcia i nie tylko.

Piłkarze często angażują się w marketingowe kampanie gier komputerowych. Dobrym przykładem są zawodnicy włoskiego SSC Napoli, którzy swego czasu próbowali swoich sił w beta wersji Call of Duty: Modern Warfare 3.

Premiera Fatal Fury: City of the Wolves

Obecnie trwa druga otwarta beta Fatal Fury: City of the Wolves – potrwa do 31 marca i jest dostępna na PC oraz konsolach. Niestety, ale Ronaldo nie jest jeszcze grywalną postacią, więc pozostaje czekać na oficjalną premierę gry.

Ta odbędzie się 24 kwietnia. Właśnie wtedy Fatal Fury: City of the Wolves trafi na PC (Steam i Epic Games Store) oraz konsole na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S.

