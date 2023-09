Tym, co przedwcześnie zabija sprzęt, są nie tylko awarie i naturalne starzenie. Często jest to po prostu brak wsparcia technicznego ze strony producenta. W przypadku Chromebooków takiego problemu nie ma. A od przyszłego roku będzie jeszcze lepiej.

W 2020 r. firma Google postanowiła pokazać konkurencji jak to się robi i zapewniła użytkownikom Chromebooków aż 8 lat wsparcia technicznego. Teraz Amerykanie idą nawet dalej i zapowiadają, że od 2024 r. każdy laptop z Chrome OS będzie wspierany nie krócej niż przez 10 lat.

Chromebooki z 10-letnim wsparcie technicznym. „Nikt nie daje więcej”

Co oznacza 10-letnie wsparcie techniczne? Przede wszystkim to, że każdy nowy Chromebook będzie otrzymywać automatyczne aktualizacje (zwiększające bezpieczeństwo i funkcjonalność) przez okres co najmniej 10 lat od premiery danego modelu.

Firma Google zauważa, że żaden producent systemu operacyjnego nie oferuje dłuższego wsparcia. Microsoft przykładowo też daje mniej więcej 10-letnie wsparcie, lecz aktualizacja systemu nie zawsze jest bezpłatna. Apple natomiast pozwala na aktualizację systemu macOS mniej więcej przez 5-6 lat od premiery urządzenia.

Chromebooki przeżyją dłużej

Aktualizacje oprogramowania to jedno, ale ważne też, by sam sprzęt przetrwał możliwie długo. Aby zwiększyć żywotność Chromebooków firma Google postanowiła wprowadzić dodatkowe funkcje zarządzania energią. Chodzi tutaj przede wszystkim o ładowanie adaptacyjne oraz specjalny tryb oszczędny.

O tym, że laptopy z tej rodziny potrafią długo pozostawać w dobrej kondycji, przekonywał niedawno Przemek w swoim artykule: „Od 8 lat pracuję na Acer Chromebook…”.

Wszystko to brzmi tym lepiej, że Chromebooki słyną z niewysokich cen. Dobrze działającego laptopa z powodzeniem da się kupić już za mniej niż 2 tys. złotych, a dokładając jeszcze trochę można mieć już naprawdę wydajny komputer do pracy, nauki i codziennego surfowania w sieci.

