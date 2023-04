Od 8 lat pracuję na Acer Chromebook. Oto 5 powodów, które przekonają cię, że Acer Chromebook 315 to doskonały wybór!

Szukasz laptopa, który będzie szybki, bezpieczny, łatwy w obsłudze i godny zaufania? Oto 5 powodów, które mogą przekonać cię do wybrania Chromebooka Acer. Sprawdź, czy właśnie tego szukasz od swojego nowego komputera.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Acer.

Lubię Chromebooki i kiedy tylko mam możliwość popracowania na nich, zawsze dociera do mnie, jak cudownie przemyślana jest filozofia stojąca za tymi komputerami. Zresztą, mam do dziś w domu Chromebooka marki Acer, na którym pracowałem w 2015 roku, a który do dziś naprawdę radzi sobie świetnie. Uważam, że to komputery zaprojektowane do bycia uniwersalnymi, funkcjonalnym, no takimi dla każdego… I mam dla was 5 powodów potwierdzających tę tezę.

Argumenty, które przedstawię, nie wzięły się znikąd! Po pierwsze, opieram się na testach Acer Chromebook 315, a po drugie - na własnym doświadczeniu. Dziś mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że używałem Chromebooka, zanim to było modne, obserwowałem jak rozwija się ChromeOS i dziś jestem więcej niż pewien, że ta idea dojrzała już na tyle, by stać się rozwiązaniem optymalnym dla znacznej większości użytkowników komputerów w domu i w biurze. Innymi słowy, Chromebook to doskonały wybór, bo zawsze jest to ze wszech miar optymalny, funkcjonalny i niedrogi laptop, a poniższe powody, dla których warto postawić na Chromebooka udowadniają to z nawiązką.

Niezawodność w pracy biurowej

Zgodzę się ze stwierdzeniem, że Chromebook nie jest dla każdego. Nie jest to komputer dla specjalistów projektujących w 3D czy dla montażystów pracujących przy produkcjach z pokaźnym budżetem. Specjaliści tego typu wybierają… Specjalistyczny sprzęt. Poza tym praca biurowa to nie montaż filmów w 4K, a wykonywanie pewnych powtarzalnych czynności, które zwykle oscylują wokół biurowej trójki: e-maili, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.

W zarysowanym kontekście Chromebook sprawdza się wybornie, o czym zresztą wspominałem w recenzji Acer Chromebook 315. Wszak pierwsze, co robimy, konfigurując każdy nowy komputer to pobranie i zainstalowanie przeglądarki Google Chrome, prawda? Mając to na uwadze, przewaga Chromebooka nad innymi laptopami jest oczywista - w przypadku tych urządzeń cały komputer bazuje na przeglądarce Chrome. Pamiętając, że Chromebooki to wciąż stosunkowo nowe laptopy na polskim rynku, a już oferują bardzo wiele w niezwykle atrakcyjnych pieniądzacy - ich przyszłość rysuje się w jasnych, arcyoptymistycznych barwach.

Do pracy z e-mailami chmurowe środowisko ChromeOS jest cudownie intuicyjne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że coraz więcej z nas zamiast stacjonarnych klientów pocztowych korzysta z ich przeglądarkowych wersji. Poza emailami na Chromebooku zrobimy wszystko, od montażu krótkiego wideo po retusz fotografii, co już wykracza poza standard pracy biurowej, pozwalając na tego typu komputerach skutecznie pracować dzisiejszym mediaworkerom. Zresztą, co będę się rozpisywał - Chromebooka używam od lat właśnie pracując w takich charakterze.

Martwisz się o kompatybilność? Bez obaw. Chromebooki działają z pakietem Microsoft® Office. Niezależnie od tego, czy jest to Word, Excel® czy PowerPoint®, możesz łatwo znaleźć aplikacje w Internecie. Z Dokumentami Google, Arkuszami i Prezentacjami wchodzącymi w skład pakietu Google, Chromebooki są dobrze przygotowane do pracy biurowej. Nie zapominajmy, że w ramach subskrypcji Microsoft 365 dostępne są dodatkowe funkcje. Microsoft, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

Tak, w tej formie Chromebook wyjęty z pudełka to sprzęt całkowicie przygotowany do pracy, któremu niczego nie brakuje i który nigdy nie zawiedzie. Chromebook został tak skonstruowany, że nigdy nie utracimy efektów naszej pracy - zawsze pracujemy online, a kopie zapasowe naszych plików zapisują się w chmurze. Nawet jeśli zdecydujemy się na pracę offline, komputer od razu po połączeniu się z siecią, zapisze wszystko, co wykonaliśmy online (zawartość należy wstępnie pobrać - obowiązują ograniczenia dotyczące pobierania - i umożliwić dostęp w trybie offline do dokumentów, prezentacji i wiadomości email, aby później przeglądać je w trybie offline). Bezpieczeństwo danych, gwarancja płynności pracy i zintegrowanie narzędzi stworzonych do pracy biurowej, ale przydatnych również podczas działań kreatywnych - oto zawodowe oblicze dzisiejszych Chromebooków.

Wysoka funkcjonalność w świetnej cenie

Testowany przeze mnie Acer Chromebook 315 kosztuje dziś nieco ponad 1500 zł. W tej cenie otrzymujemy laptopa z wygodną klawiaturą i całkiem miłym dla oka ekranem Full HD, który pracuje zadziwiająco sprawnie, nie wie, co to znaczy „zaciąć się” i potrafi działać na baterii do 11 godzin bez najmniejszego problemu (długość pracy na baterii zależy od specyfikacji). Do tego jest super bezpieczny, w pełni funkcjonalny, naprawdę dobrze wykonany i zwyczajnie przyjemny w użytkowaniu. Innymi słowy, w tej cenie jest to połączenie zachwycające, a sprzęt wydaje się absolutnie bezkonkurencyjnym.

Chromebooki generalnie zostawiają całą laptopową konkurencję daleko w tyle, jeśli chodzi o stosunek ceny do możliwości. Są atrakcyjne cenowo i zawsze oferują przyjemne doznania z użytkowania i płynną, stabilną pracę. Powaga, nawet emerytowany Chromebook, którego mam na półce przy biurku ciągle działa zaskakująco stabilnie! Droższe modele są droższe nie dlatego, że tak musi być, ale dlatego, że mają realnie lepsze podzespoły, wygodniejsze klawiatury, ekrany, na które przyjemniej się patrzy itd. I tu pewna ciekawostka - z mojego doświadczenia wynika, że droższy Chromebook pod kątem stabilności i płynności pracy wcale nie deklasuje tańszych komputerów. Oczywiście, że działa lepiej, a bardziej wymagające zadania realizuje szybciej, ale wrażenia z użytkowania zawsze są do siebie zbliżone.

Osobiście uwielbiam tego typu podeście do sprzętu. Jest ono bardzo transparentne, zrozumiałe i prokonsumenckie. Wiemy bowiem, czego oczekiwać po droższym komputerze, jesteśmy świadomi tego, w czym będzie on lepszy niż tańszy wariant. To raz. Dwa zaś - ten tańszy wariant nigdy nie będzie zubożony tylko po to, by trafić w rynkową niszę. Z perspektywy kogoś, kto pracował na Chromebooku za 1500 zł i modelu za 5000 zł - takie podejście jest godne pochwały.

Łatwy w obsłudze i niezawodny, czyli idealny laptop domowy

Chromebook pracujący pod kontrolą systemu ChromeOS to… Najłatwiejszy w użytkowaniu komputer domowy pod słońcem. To nie teza, to nie marketingowy żargon - to fakt. Jako czynny użytkownik wszystkich liczących się systemów operacyjnych, które spotkać możemy w nowoczesnych komputerach (no dobra, wszystkich poza Linuxem), mogę z całą mocą stwierdzić, że ChromeOS jest z nich najprostszy, najprzyjemniejszy w obsłudze i najszybszy.

Zalety tego OS-u polegają na tym, że jest on w pełni oparty na środowisku przeglądarki internetowej Chrome, które znają wszyscy, bo to najpopularniejsza przeglądarka na świecie. To sprawia, że nawigowanie po systemie jest banalnie proste, podobnie jak przeglądanie sieci, odpisywanie na emaile, praca w Dokumentach Google. O ile przesiadka z jednego pełnowymiarowego i zasobożernego systemu operacyjnego na drugi potrafi zająć mnóstwo czasu, który upłynie nam na nauce nowego środowiska, o tyle do ChromeOS się logujemy, dajemy sobie 5 minut na ogarnięcie, gdzie co jest i dlaczego, i to tyle, i to już!

Jakby tego było mało, Chromebook jest sprzężony z systemem w genialnym stopniu. Ot choćby klawisz wyszukiwania na klawiaturze, po którego kliknięciu od razu możemy przeszukiwać zasoby sieci z pomocą wyszukiwarki Google. Dla kogoś potrzebującego przyjemnego w użytkowaniu domowego komputera, takiego do surfowania po sieci, oglądania filmików na YouTube, pomocnego w nauce i pracy zdalnej, Chromebook będzie świetnym, prawdopodobnie najlepszym wyborem.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Dlaczego Chromebooki to wybitnie bezpieczne komputery? Składa się na to kilka cech, które wymienię poniżej. Konkretnie, szybko, tak w punkt.

Po pierwsze, porozmawiajmy o myśleniu z wyprzedzeniem. ChromeOS zachowuje się inaczej niż inne systemy operacyjne - oprogramowanie na Chromebooku oddzielone jest przez zabezpieczenia, a to podejście zwane jest piaskownicą. Więc nawet jeśli wylądujesz na złośliwej stronie zaprojektowanej przez hakera, reszta komputera została zaprojektowana tak, aby była bezpieczna. Dodatkowo, poddając dany problem kwarantannie, twoje poufne dane pozostają chronione. Na Chromebooku dzieje się to automatycznie - nie potrzebujesz oprogramowania zabezpieczającego innej firmy.

Po drugie, na Chromebooku zainstalujemy wyłącznie sprawdzone przez Google aplikacje. Tu nie ma w zasadzie możliwości na zainstalowanie potencjalnie szkodliwego oprogramowania.

Po trzecie, po każdorazowym uruchomieniu komputera, ten sprawdza aktualność oprogramowania. Łatki systemowe ukazują się co 4 - 6 tygodni, a to sprawia, że zawsze mamy aktualny i w pełni zabezpieczony system.

Po czwarte, wszystko na Chromebooku dzieje się w chmurze, co sprawia, że każdy nasz plik ma swoją kopię zapasową online. Nie musimy nawet o tym pamiętać, to dzieje się samo!

Chromebook jest eko!

O tym, czy Chromebooki są ekologiczne, można by przygotować w zasadzie osobny artykuł, zastanawiając się nad tym, co to znaczy „być eko”. Nie zrobię tego, nie pójdziemy w tym kierunku. Zamiast tego skupimy się na czymś konkretnym. Jasne, że konkretne może być wykorzystanie materiałów z recyclingu, co jest ważne i co warto podkreślać. My jednak nie o tym. W naszym przypadku, w przypadku Chromebooków w ujęciu generalnym ekologiczny jest jeden aspekt. Przynajmniej dla mnie.

Mowa o czymś, co łączy się bezpośrednio z testowanym przeze mnie jakiś czas temu Chromebookiem Acer 315 - o poborze energii. Chromebooki generalnie są nieprawdopodobnie energooszczędne, potrafią pracować na baterii po kilka godzin - i kilka w tym przypadku to max. 11, a nie 2/3. Acer Chromebook 315 pokazał mi te kilka miesięcy temu, że cały dzień pracy z dala od gniazdka jest więcej niż osiągalny. Ba! Przy mojej kulturze pracy i jej typie (pisanie emaili, przeglądanie sieci, arkusze kalkulacyjne, rozmaite edytory tekstu) 2 dni pracy na jednym, pełnym ładowaniu baterii są naprawdę osiągalne.

Rzecz jasna nie mówimy tu o działaniu sprzętu przez bite 16 godzin (dwa 8-godzinne dni pracy), bo umówmy się - takie rzeczy w przyrodzie nie istnieją. Pamiętajmy, że żywotność baterii może się różnić w zależności od urządzenia, użytkowania i innych warunków. Tak czy inaczej, jeśli energooszczędność jest „eko”, to dodając do niej atrakcyjną cenę sprzętu oraz fakt, że Acer Chromebook 315 ładowany jest przez USB-C i nie potrzebuje dodatkowej, dedykowanej ładowarki - bardziej ekologicznego laptopa niż Chromebook raczej nie znajdziecie.

Laptop idealny?

Cóż, pojęcie idealny laptop to coś wyjątkowo indywidualnego. W końcu komuś zależało będzie na wydajności, a komuś innemu na pięknym ekranie. Ktoś może też doceniać ogólną kulturę pracy. Innymi słowy, nikt nie wybierze laptopa idealnego dla nas, bo to my sami musimy określić swoje potrzeby.

W tym kontekście Chromebooki postrzegam jako urządzenia po prostu doskonale skrojone, które swoją filozofią i kulturą pracy odpowiadają na potrzeby znacznej większości typowych użytkowników komputerów czy tam laptopów. Chromebook nie zawsze jest najlepszy, ale jako idea, zawsze się broni, a w czasach, w których nic nie jest takie oczywiste, to całkiem dobra rekomendacja.

