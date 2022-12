Gracze korzystający z Amazon Prime otrzymują kolejną paczkę prezentów. Tym razem znalazło się w niej naprawdę sporo.

Prime Gaming na grudzień z 8 grami

Usługa Amazon Prime zapewnia kilka korzyści, jedną z nich jest właśnie Prime Gaming, w przypadku którego każdego miesiąca abonenci otrzymują paczkę gier. Już od jutra zacznie obowiązywać grudniowa oferta, która pod względem ilości przedstawia się niezwykle obiecująco. Amazon przygotował bowiem aż 8 gier do odebrania.

Jak jest natomiast pod względem jakości? O tym za chwilę. Przypominamy jednak, że Amazon Prime kosztuje 49 złotych rocznie, a jeśli do tej pory nie było komuś z tą usługą po drodze, to można to nadrobić sprawdzając darmowy 30-dniowy okres próbny.

Nowe gry w Prime Gaming - grudzień 2022

Quake

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Banners of Ruin

Brothers: A Tale of Two Sons

Spinch

Desert Child

Doors: Paradox

Co ciekawego w najnowszym Prime Gaming?

Jak widać, tym razem nie ma na liście nowszych tytułów AAA. Są jednak pozycje, które niektórych mogą zainteresować.

Kultowy Quake to wprawdzie coś z czym każdy fan gatunku FPS miał już do czynienia, ale skoro to do klasyki wraca się najchętniej... Z pewnością warto wyróżnić Brothers: A Tale of Two Sons. Ekipa ze Starbreeze Studios pokusiła się o naprawdę ciekawą grę przygodową z elementami zręcznościówki, która zebrała bardzo wysokie noty, głównie za fabułę, baśniową otoczkę i świetną grywalność. Ciepło przyjęto też karciankę Banners of Ruin studia MonteBearo.

Źródło: PrimeGaming