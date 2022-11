Star Wars Squadrons to kolejna gra za darmo od Epic Games Store. Jeśli podobały Wam się filmowe walki myśliwców, to powinniście bawić się tu wyśmienicie.

Star Wars Squadrons do pobrania za darmo

Epic Games Store, jak co czwartek, zaktualizowało ofertę promocyjną. W ostatnich tygodniach przyzwyczailiśmy się do tego, że sklep oferował po dwie, a niekiedy nawet trzy darmowe gry. Tym razem zdecydowano się udostępnić tylko jedną, ale naprawdę ciężko narzekać.

Posiadacze kont w omawianym sklepie mogą bowiem poszerzyć swoją bibliotekę o nie byle jaką produkcję. Padło na Star Wars Squadrons od EA i Motive Studio. Oferta obowiązuje przez tydzień, do 1 grudnia do godziny 17:00 naszego czasu.

Co oferuje najnowsza gra za darmo od Epic Games Store?

Tytuł Star Wars Squadrons zdradza jedną z kluczowych kwestii, a mianowicie fakt, iż jest to gra osadzona w mającym miliony fanów uniwersum Gwiezdnych Wojen. W tym przypadku (bo przecież gier do niego należących było więcej) mamy do czynienia z rozgrywką skupioną na walkach myśliwców. Patrząc na średnią ocen z recenzji na poziomie 80% wypada dodać, że walkach mocno wciągających.

EA przedstawia Star Wars Squadrons jako pierwszoosobowy symulator starć w kosmosie. Nie zabrakło możliwości pokierowania legendarnymi myśliwcami, jest oczywiście X-wing czy TIE. Atutem dla sporej liczby graczy będzie pewnie to, iż można bawić się tutaj nie tylko w trybie wieloosobowym (5 na 5), ale również w kampanii. Fabularnie mamy tu do czynienia z wydarzeniami rozgrywającymi się po tych z „Powrotu Jedi”, które można obserwować z perspektywy dwóch wrogich frakcji.

Źródło: epicgames, EA Star Wars