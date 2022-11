Końcówka roku to dla wielu czas większych wydatków. Przyda się każda okazja do chociażby drobnych oszczędności, na co okazję daje właśnie Amazon.

35 zł zniżki na zakupy w aplikacji Amazon

Rozpoczęła się kolejna tura znanej już promocji. Pozwala ona otrzymać 35 złotych rabatu na zakupy w sklepie Amazon. Co istotne, chodzi o pierwsze zakupy w aplikacji mobilnej, których wartość musi wynosić minimum 100 złotych.

Oferta obowiązuje do 12 grudnia do godziny 23:59 lub do wyczerpania puli kodów promocyjnych.

Jak skorzystać z promocji Amazon?

Zainteresowani nie muszą obawiać się skomplikowanych procedur. Oczywiście potrzebny będzie smartfon (na tabletach nie zadziała) z aplikacją Amazon, która jest dostępna na systemach Apple iOS oraz Google Android. Przy zamówieniu o kwocie minimum 100 złotych, podczas finalizowania transakcji, należy skorzystać z kodu promocyjnego APPKA35, co pozwoli zaoszczędzić 35 złotych.

Szczegóły oraz dokładny regulamin promocji dostępne są na oficjalnej stronie internetowej sklepu.

A gdyby już ktoś zaczął właśnie teraz sympatyzować z Amazon, to przypominamy, że cały czas trwa inna promocja. Przez miesiąc bez opłat oferowany jest dostęp do usługi Amazon Prime. Po tym czasie trzeba płacić 49 złotych rocznie. To powszechnie oceniane jest jako bardzo kusząca opcja, bo usługa zapewnia kilka korzyści. Warto spróbować, bo możliwe, że wkrótce będzie drożej. Na niektórych rynkach podwyżki zostały już zapowiedziane.

Źródło: Amazon