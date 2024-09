Ciepło z lata zostawią na zimę. Sposób idealny?

We Francji opracowane ma zostać rozwiązanie, które pozwala na magazynowanie energii cieplnej pozyskanej latem na potrzeby zasilania sieci ciepłowniczej w miesiącach zimowych. Wszystko to w ramach programu badawczo-rozwojowego Treasure.

Magazynowanie energii zdaje się równie ważnym punktem transformacji energetycznej, jak sam rozwój OZE. Ekologiczne źródła energii często są zależne od pogody, a energii potrzebujemy też wówczas, gdy aura nas nie rozpieszcza. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła. Latem mamy go aż zbyt dużo, podczas gdy zimą szukamy sposobu na ekologiczne ogrzanie budynków. Okazuje się, że jedno z oczywistych rozwiązań może być stosowane w praktyce.

Jak podaje gramwzielone.pl, Newheat, Wspólnota Aglomeracji Pau Béarn Pyrénées oraz Engie Solutions zostały wybrane przez Unię Europejską do zbadania innowacyjnego pomysłu na magazynowanie ciepła. Projekt badawczo-rozwojowy o nazwie Treasure zakłada opracowanie systemu magazynowania energii cieplnej między poszczególnymi sezonami.

Cel projektu jest jasny. Znaleźć sposób zmagazynowanie nadwyżki energii cieplnej z okresu letniego w taki sposób, by móc wykorzystać je zimą. Bardziej ekologicznego sposobu na ogrzanie budynków w chłodnych miesiącach chyba próżno szukać.

Ciepło z lata ogrzeje domy zimą

Projekt realizowany będzie na terenie Francji. Magazyn ciepła ma zostać połączony z siecią ciepłowniczą w Pau o długości 44 km, która składa się ze 169 węzłów i dostarcza ciepło do ponad 200 klientów, co jest równoznaczne z 11 tys. gospodarstw domowych. Do tego celu wykorzystywana jest moc na poziomie 77,5 MW i 132 GWh energii. 50 proc. zasilania sieci pochodzi z zakładu odzyskiwania energii w Lescar, 25 proc. z elektrowni biomasowej w Lons i w 25 proc. z elektrowni gazowej uniwersytetu w Pau.

Gruntowe magazynowanie ciepła – PIT Thermal Energy Storage, PTES, ma być systemem, który pozwoli na gromadzenie ciepła w wykopach ziemnych, w których umieszczona będzie woda lub materiał mineralny (piasek lub żwir) wraz z płynem, pełniącym rolę nośnika ciepła.

Ciepło schowamy w ziemi

Możliwość zgromadzenia ciepła z lata, kiedy mamy go aż za dużo i często chłodzimy budynki, pozwoli odciążyć system ciepłowniczy zimą. Doprowadzi to do redukcji ilości zużywanego gazu. Projekt międzysezonowego magazynowania energii w gruncie będzie dofinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Realizowany w okolicach Pau magazyn będzie pierwszą tego rodzaju inwestycją we Francji. Jeśli się sprawdzi, możliwe, że będzie stosowany w innych sieciach ciepłowniczych, ułatwiając ich dekarbonizację.

Inicjatywa Newheat jest częścią projektu Treasure, który otrzymał wsparcie w wysokości blisko 10 mln euro z Unii Europejskiej. Założeniem projektu jest rozwój technologii magazynowania energii, a także usprawnienia projektowania takich magazynów i procedur ich rozwoju. Według Newheat projekt ma wypełnić lukę między rozważaniami naukowymi a praktyką. Pierwsze systemy PTES w Europie zostały już wdrażane, więc UE stara się poszerzyć wiedzę na temat tych rozwiązań.

– Potencjał technologii magazynowania ciepła, działającej w obiegu zamkniętym istniejącej sieci ciepłowniczej, stanowi doskonałą okazję do zwiększenia udziału ciepła odnawialnego dzięki zapewnieniu odpowiednich rozwiązań dla jego nieciągłości i wahań sezonowych. Zamierzamy przeanalizować wszystkie parametry, tak aby zaoferować Europie rozwiązanie magazynowania ciepła na dużą skalę, które jest trwałe, bezpieczne, rentowne i zrównoważone – mówi Hugues Defreville z Newheat (cytat za gramwzielone.pl).