PlayStation 5 Pro. Za co zapłacimy 800 euro?

Zapowiedź PlayStation 5 Pro dość mocno poruszyła graczy. Podczas prezentacji widać było, że skok jakości będzie odczuwalny, ale zabójcza wydaje się cena – z napędem przyjdzie nam zapłacić ponad 4 tys. zł. Mamy więcej szczegółów na temat samego sprzętu.

Sony zapowiedziało PlayStation 5 Pro. Dowiedzieliśmy się, że konsola ta będzie wyraźnie mocniejsza niż standardowe PS5, co ma pozwolić na lepsze wrażenia graficzne. Lepsze GPU z 67 proc. większą liczbą jednostek obliczeniowych i 28 proc. szybszą pamięcią, poprawiony ray tracing, a także upscaling AI PSSR przełożą się na znacznie lepsze wrażenia z gry. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule o zapowiedzi PlayStation 5 Pro.

Jako wadę nowej konsoli Sony gracze zdecydowanie postrzegają jej cenę – 700 dolarów i 800 euro to zwyczajnie dużo jak za konsolę bez napędu. Jak czytamy w serwisie cnet.com, różnica między osiągami PS5 a PS5 Pro jest dostrzegalna i jest odczuwalna, ale jak napisał autor – choć wolałby grać na PS5 Pro, nie wie, czy różnice, które w niektórych przypadkach są subtelne, są warte dodatkowego wydatku.

Co nam da PlayStation 5 Pro?

PS5 Pro ma pozwolić na granie w 4K i 60 klatkach na sekundę, choć jak już wiemy, nie musi to być prawdą dla każdego tytułu, choć dzięki PSSR możemy spodziewać się podbicia liczby klatek na sekundę w wysokiej jakości obrazu w wielu tytułach. Na premierę konsoli 40-50 gier powinno dostać aktualizacje, dzięki którym będą wykorzystywać możliwości ulepszonej konsoli PS5 Pro. Oprócz tego tryb o nazwie PS5 Pro Game Boost ma pozwolić na poprawę wydajności w 8,5 tys. gier wstecznie kompatybilnych z PS4, które działają na PS5.

Zaletą PS5 Pro jest jej rozmiar. Konsola jest nawet nieco mniejsza niż standardowe PS5 i, rzecz jasna, większa niż PS5 Slim. Poza wyglądem i mocniejszymi podzespołami konsola różni się od wersji podstawowej m.in. dodatkowym portem USB-C z tyłu zamiast portu USB-A.

Bez napędu, z lepszym Wi-Fi

Fani fizycznych wydań gier nie będą zadowoleni – będą bowiem zmuszeni do dokupienia napędu. Na plus wypada dysk SSD o pojemności 2 TB oraz wsparcie dla dysków M2. Dodatkowym atutem PS5 Pro jest Wi-Fi 7, co powinno poprawić jakość połączenia sieciowego pod warunkiem, że router będzie obsługiwał ten standard.

Skalowanie gier z wykorzystaniem PSSR ma pozwolić na granie w 60 klatkach na sekundę i rozdzielczości 4K. Technologia ta ma działać w całej bibliotece gier, lecz będzie wymagać pobrania właściwych aktualizacji. Mark Cerny przekazał, że w przyszłości PSSR będzie działać też w grach na PSVR 2.

Choć PS5 Pro będzie drogie, Mark Cerny i Hideaki Nishino twierdzili w rozmowie z dziennikarzami cnet.com, że liczą na to, że zainteresują nowych klientów. Znaczna część sprzedanych PS4 Pro trafiła do osób, które nie posiadały wcześniej konsoli Sony. Podobnie może być w przypadku obecnej generacji.