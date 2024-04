Fresh ’n Rebel prezentuje Clam Fuse, przenośne słuchawki z hybrydową aktywną redukcją szumów. Tutaj nieskrępowana elegancja spotyka funkcjonalność.

Prawdziwy wysyp nowych słuchawek w ostatnim czasie. Nie dość, że oferta dla graczy poszerza się dzięki Razer BlackShark V2 Pro, to asystuje im nowość od firmy Teufel, czyli Real Blue TWS 3. To oczywiście nie wszystko - listę aktualizujemy o stylowe słuchawki Clam Fuse autorstwa Fresh 'n Rebel z Holandii.

Debiut eleganckich słuchawek bezprzewodowych Clam Fuse staje się faktem. Producent Fresh 'n Rebel wprowadzana rynek mobilne słuchawki z technologią Bluetooth 5.3, charakteryzująe się imponującym czasem pracy do 45 godzin na pojedynczym ładowaniu. Na pokładzie Clam Fuse znajdziemy wbudowane mikrofony ENC, wsparcie dla poleceń głosowych oraz tryby połączeń telefonicznych, przejrzystości dźwięku i redukcji hałasu (ANC). Oferowane są w sześciu opcjach kolorystycznych.

Cechy słuchawek Clam Fuse

Słuchawki Clam Fuse wyróżnia nowoczesny wygląd i kompaktowa konstrukcja z możliwością składania, obracania i miękko wyściełanych nauszników. Pozwala to na łatwe przechowywanie ich w plecaku, torbie czy nawet w dużej kieszeni płaszcza. Są lekkie i łatwe w obsłudze. Nauszniki można swobodnie obracać, aby komfortowo nosić słuchawki wokół szyi. Pałąk na głowę, wykonany z silikonu, zapewnia elastyczność i komfort noszenia.

Na prawej słuchawce znajdują się przyciski do obsługi podstawowych funkcji odtwarzania muzyki (włącz/wyłącz, regulacja głośności, odtwarzanie/pauza) oraz port USB-C do ładowania. Z kolei na lewej słuchawce umieszczono osobny przycisk aktywujący ANC.

Hybrydowe tłumienie szumów

Tłumienie szumów w praktyce - wystarczy nacisnąć przycisk, aby zablokować dźwięki z zewnątrz. Mikrofony umieszczone na nausznikach identyfikują częstotliwości hałasu w otoczeniu. Dzięki temu słuchawki Clam Fuse mogą generować przeciwdźwięki, umożliwiając cieszenie się muzyką w ciszy, niezależnie od miejsca - czy to na ulicy, lotnisku, w pociągu czy na przystanku autobusowym.

Tryb dźwięku otoczenia

Włączając tryb dźwięku otoczenia (lub tryb przejrzysty), słuchawki potęgują wszystkie dźwięki dookoła nas. Nie ma więc potrzeby zdejmowania ich, aby słuchać ulubionych utworów czy radia, pozostając jednocześnie świadomym otoczenia, co jest niezwykle istotne.

Mikrofony z redukcją szumów

Za pomocą dwóch mikrofonów ENC z funkcją redukcji szumów otoczenia, prowadzenie jasnych rozmów telefonicznych staje się możliwe. Mikrofon tłumi hałasy otoczenia, takie jak ruch uliczny, wyróżniając głos, co sprawia, że nasz rozmówca może nas słyszeć wyraźnie.

Wykrywanie noszenia na uszach

Musisz przerwać słuchanie muzyki? Wystarczy zatrzymać muzykę i zdjąć słuchawki. Dzięki funkcji wykrywania noszenia na uszach, gdy znów je założysz, muzyka automatycznie wznawia się od miejsca przerwania. Aktywowanie tej funkcji odbywa się przez jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie przycisków + i - przez trzy sekundy.

Clam Fuse: asystent głosowy i wydajność

Producent przewidział również obsługę asystentów głosowych Siri i Google dla systemu Android. Aby aktywować asystenta głosowego, wystarczy trzykrotnie nacisnąć przycisk na prawej słuchawce i wydać odpowiednie polecenie.

Co więcej, słuchawki Clam Fuse mogą działać do 45 godzin na jednym ładowaniu. Dodajmy tu, że z włączonym trybem ANC wynik ten spada do nadal bardzo dobrej wartości 35 godz. Sam proces naładowania słuchawek zajmuje dwie godziny. W zestawie znajdziemy oczywiście kabel do ładowania USB-C.

6 kolorów, jedna cena

Możemy wybierać spośród aż sześciu wariantów kolorystycznych słuchawek: Storm Grey, Ice Grey, True Blue, Smokey Pink, Silky Sand i Dreamy Lilac, co widać na załączonym powyżej zdjęciu. Katalogowa cena słuchawek Fresh ‘n Rebel Clam Fuse wynosi 319,90 zł.

Źródło: informacja prasowa

