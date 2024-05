realme zaskoczyło zapewne sporą liczbę potencjalnych klientów rezygnując z ładowarek dołączanych do zestawów z telefonami realme 12x, 12 i 12+. Dopełniają one serię 12 jako prostsze, ale wciąż dobrze wyposażone telefony. Oto ich ceny i specyfikacja.

Seria realme 12 ma teraz już pięć modeli. Po droższych i solidniej wyposażonych realme 12 Pro 5G i realme 12 Pro Plus 5G przyszła pora na telefony, które nie grzeszą wydajnością (z perspektywy dzisiejszych tytanów, bo wcale nie są takie słabe, gdy porównać je do tego co cieszyło nas kilka lat temu we flagowym segmencie), ale wciąż mogą pochwalić się solidnym podsystemem foto, dźwiękiem stereo i obsługa 5G, także w najtańszym modelu, który w sieci Play kupimy za niespełna 700 zł.

realme nie od dziś kładzie nacisk na wzornictwo swoich produktów i tak samo jest w przypadku najnowszych telefonów, których wygląd (z wyjątkiem realme12x 5G) nawiązuje do droższych realme 12 Pro 5G. Podczas projektowania urządzeń firma wspierała się doświadczeniem Oliviera Saveo, projektanta zegarków luksusowych. Najtańszy z telefonów realme 12x 5g oże pochwalić się grubością jedynie 7,89 mm.

Najwyżej pozycjonowanym z nowych telefonów - realme 12+ 5G - w zasadzie średniakiem (z tym niżej pozycjonowanych) już sie zajęliśmy. Wszystkie telefony są do siebie zewnętrznie podobne (z wyjątkiem wykończenia tylnej ścianki), jednakże mocno różnią się parametrami aparatów, zastosowanym chipsetem i jasnością wyświetlacza.



Najtańszy z telefonów, istotnie jak twierdzi producent "jest lekki jak piórko".



Środkowy model ma podkreśloną rozdzielczość sensora 108 Mpix napisem pośrodku wysepki z aparatami.



Najdroższy z telefonów realme 12+ 5G nie chwali się rozdzielczością sensora, ale jest w stanie wykonać zdjęcia w 50 Mpix, a także skorzystać z trybu seryjnego, który w ciągu sekundy rejestruje sekwencję ponad 200 zdjęć.

Cena i dostępność nowych telefonów realme

realme w imię oszczędności w emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zdecydowało się swoje najnowsze produkty udostępnić w pudełkach, które nie zawierają w standardzie ładowarki. Te można oczywiście dokupić dodatkowo i to jest kwestia dyskusyjna, czy taki zabieg ma sens. Bo o ile w droższych telefonach cena ładowarki to niewielki procent ceny produktu, to w przypadku najtańszego realme 12x, ładowarka to już spory dodatek do ceny.

Szczególnie, że wszystkie telefony wspierają ładowanie SuperVOOC, więc by wykorzystać pełnię ich potencjału nie wystarczy jakakolwiek ładowarka, a tylko ta konkretna. Jest szansa, że zadziała ładowarka z Oppo lub OnePlus, bo te marki stosują tę samą technologię ładowania, ale jest mało prawdopodobne, by ktoś przesiadał się w ten sposób pomiędzy produktami. Tak więc poniższe ceny, to ceny bez ładowarki. I tak:

realme 12X 5G z pamięcią 6/128GB kosztuje 799 złotych i dostępny jest tylko w sieci Play (w dniach 17-30 maja w promocji można otrzymać cashback 100 zł)

realme 12 5G z pamięcią 8/256GB kosztuje 1399 złotych i można go kupić w każdej sieci z elektroniką (w dniach 17-30 maja w Play i T-Mobile można dostać cashback 100 zł)

realme 12+ 5G z pamięcią 8/256GB kosztuje 1699 złotych i można go kupić w każdej sieci z elektroniką (w dniach 17-30 maja w Play i Plus można dostać cashback 100 zł)



Poszczególne wersje kolorystyczne telefonów. Najwyżej pozycjonowane realme 12+ 5G dostępne jest ze ściankami tylnymi ze skóry wegańskiej.

Najtańszy realme 12X 5G to telefon, który cenowo jest zbliżony do realme C67, ale jest dostępny w słabszym wariancie pamięciowym, a realme 12+ 5G kosztuje o 300 złotych mniej niż realme 12 Pro 5G. Tym samym realme pokrywa serią 12 zakres cenowy od 800 do 2500 złotych.

Źródło: realme, inf. własna