Do czego można wykorzystać serwer wyposażony w kilkadziesiąt procesorów Intel Xeon? Renderowanie? Modelowanie? Symulacje? To nic! Okazuje się, że to dobry sprzęt do wyświetlenia czołówki Pokémonów… na wykresie obciążenia procesorów.

Kilka dni temu pisaliśmy o nietypowym pomyśle na wykorzystanie 64-rdzeniowego/128-wątkowego procesora AMD Ryzen Thrreadripper 3990X – jeden z Chińczyków wykorzystał procesor do wyświetlenia japońskiego anime na wykresie obciążenia CPU. Animacja w okienku 14 x 9 pikseli wątki to chyba jeden z najdziwniejszych projektów, do których wykorzystano topowego Threadrippera.

Pokémony wyświetlone na serwerze z prawie 1800 wątkami

Co jednak powiecie na podobny pomysł, ale na bardziej złożonym systemie? Użytkownik o nicku Max Holt wykorzystał serwer wyposażony w 32x 28-rdzeniowe/56-wątkowe procesory Intel Xeon Platinum 8180M - łącznie dysponują one 896 rdzeniami i 1792 wątkami (!).

Tak wygląda to samo anime, ale w okienku 32 x 56 wątków:

Na kanale Max Holt pojawiła się także czołówka Pokémonów:

Fakt, może nie jest to najefektywniejszy sposób wykorzystania potencjału serwera, ale trzeba przyznać, że pokaz robi wrażenie!

To jednak nie koniec zwariowanych planów z wykorzystaniem serwera, bo Max Holt podobno pracuje nad uruchomieniem gry DOOM w menedżerze zadań.

Źródło: YouTube @ Max Holt

Zobacz więcej o procesorach: