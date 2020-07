Myśleliście, że Apple już definitywnie rozstał się z Intelem? Nic bardziej mylnego! W nowym komputerze iMac znajdziemy procesor Core i9-10910 – to model specjalnie zaprojektowany dla tego producenta.

Intel przygotowuje nowy procesor dla Apple

W bazie GeekBench pojawiły się wpisy ujawniające komputer Apple iMac 2020. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zastosowany procesor – konstrukcja bazuje na nowym modelu Intel Core i9-10910.

Core i9-10910 oferuje specyfikację zbliżoną do modelu Core i9-10900, ale powinien być od niego nieco wydajniejszy. Nadal mamy do czynienia z 10 rdzeniami i 20 wątkami, ale raportowane taktowanie ma wynosić 3,6 GHz bazowo i 4,7 GHz w trybie Boost. Nie wiadomo jak wyższe taktowania wpłyną na współczynnik TDP (spekuluje się, że może ono wzrosnąć z 65 do 95 W).

Wygląda na to, że Intel Core i9-10910 to specjalny procesor przygotowany na wyłączność dla firmy Apple (podobnie jak mobilne układy Intel Ice Lake-Y).

Apple iMac 2020 – co zaoferuje nowy komputer?

Wpisy z bazy GeekBench ujawnia także inne elementy specyfikacji komputera. Wiemy, że konstrukcja zostanie wyposażona w 32 GB pamięci DDR4 RAM oraz kartę graficzną AMD Radeon Pro 5300 (bazuje ona na rdzeniu z 20 blokami obliczeniowymi CU).

