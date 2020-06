Chociaż premiera Cyberpunk 2077 znów się oddaliła, nowych informacji i materiałów wideo zaczyna znacząco przybywać. Tym razem między innymi dzięki aktywności firmy NVIDIA.

NVIDIA zadba o dodatkowe efekty wizualne w Cyberpunk 2077

Jeszcze w połowie zeszłego roku potwierdzono, iż Cyberpunk 2077 będzie wspierał ray tracing. Teraz nieco ten temat doprecyzowano, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że przygotowywane są cztery oparte na ray tracingu efekty, które ulepszą jakość obrazu, realizm i efekt zanurzenia. Chodzi o oświetlenie rozproszone, odbicia, okluzję otoczenia oraz cienie.

Jednocześnie potwierdzono, iż Cyberpunk 2077 będzie wspierał technikę NVIDIA DLSS 2.0, którą nie tak dawno Wam przybliżaliśmy. Ma zapewniać wzrost wydajności i tym samym zwiększać liczbę klatek na sekundę. Zarówno ray tracing jak i NVIDIA DLSS 2.0 mają być dostępne Cyberpunk 2077 od dnia premiery. Przypomnijmy, że obecnie jest ona planowana na 19 listopada.

„Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier wszechczasów. Połączenie niesamowitej fabuły i niezwykłego kunsztu studia CD PROJEKT RED z ray tracingiem obsługiwanym przez karty graficzne RTX oraz techniką NVIDIA DLSS 2.0 sprawia, że Cyberpunk 2077 jest obowiązkową grą roku 2020 dla wszystkich graczy.” - Jason Paul, wiceprezes ds. marketingu platformy GeForce w firmie NVIDIA

Polski dubbing w Cyberpunk 2077

Nieco zmieniając temat, warto poświecić chwilę również warstwie audio. Prezentacja Night City Wire przyniosła kilka nowych materiałów promujących grę, w tym nowy zwiastun. Na kanale Xbox Polska pojawił się już w polskiej wersji językowej i tym samym daje nam to szansę posłuchać małej próbki dubbingu.

Przypomnijmy, że pełna polska wersja Cyberpunk 2077 została potwierdzona już jakiś czas temu. Głosów głównym postacią użyczają tutaj Lidia Sadowa (Until Dawn), Kamil Kula (Call of Duty: WWII) oraz Michał Żebrowski (God of War III).

Źródło: NVIDIA, Xbox Polska

Warto zobaczyć również: