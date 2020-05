EMUI to nieodłączny element smartfonów firmy Huawei. To jedna z tzw. nakładek na system Google Android, która zmienia jego wygląd i rozbudowuje funkcjonalność. Właśnie staje się jeszcze lepsza, przynajmniej wedle zapewnień.

Co to jest EMUI?

Zdecydowana większość producentów smartfonów stawia obecnie na system Google Android. W każdym przypadku (z wyjątkiem modeli wchodzących w skład programu Android One) mamy do czynienia z mniejszymi lub większymi ingerencjami w system. Producenci rozwijają swoje interfejsy, potocznie określane mianem nakładek. EMUI (niegdyś Emotion UI) to jedno z takich rozwiązań, które w swoich smartfonach od lat stosuje Huawei.

Niektórzy są zdania, że EMUI czerpie z iOS. Mimo sporej ingerencji w oryginalnego Androida wciąż znacznie bardziej przypomina jednak właśnie jego. Za pomocą EMUI producent zmienia stylistykę interfejsu, a także wnosi dodatkowe aplikacje i funkcje. Nabiera to ogromnego znaczenia właśnie teraz, ponieważ Huawei musi ograniczać się do Androida bez usług Google. Rozwój całego ekosystemu Huawei Mobile Services stał się ważniejszy niż kiedykolwiek.



Tak prezentuje się interfejs systemu Android 10 z EMUI 10.0.1.

EMUI 10.1 co nowego? EMUI 10.1 to najnowsza wersja nakładki

Jak każdy szanujący się producent, Huawei poprzedza udostępnianie kolejnych wersji swojej nakładki beta testami. Właśnie dobiegają końca te, w ramach których wybrani użytkownicy sprawdzali stabilność i nowości wprowadzane przez EMUI 10.1.

A tych ostatnich będzie tutaj całkiem sporo, w tym kilka tych, na które wielu użytkowników czekało. Producent w największym stopniu zdaje się koncentrować na aplikacji MeeTime. Trafia z tym w odpowiedni czas, ponieważ jest to aplikacja do wideorozmów, a te są obecnie rozchwytywane. MeeTime ma być propozycją rozbudowaną i zapewniać kilka dodatkowych opcji, w tym chociażby udostępnianie ekranu swojemu rozmówcy (w czasie rzeczywistym). Modyfikację przejdzie funkcja Always On Display, ekrany smartfonów mają stać się bardziej żywe i trójwymiarowe. Producent zapewnia też o poprawkach dotyczących wielozadaniowości, wydajności oraz bezpieczeństwa. Zacieśniana jest też współpraca pomiędzy smartfonami i innymi mobilnymi urządzeniami Huawei poprzez dalszą rozbudowę Huawei Share. Póki co przynajmniej u nas mniejsze emocje budzić może asystentka głosowa Celia, bo początkowo jej dostępność będzie ograniczona do wybranych rynków.

Które smartfony dostaną EMUI 10.1?

Proces wdrażania aktualizacji EMUI 10.1 właśnie rusza. Nie znaczy to jednak, że wszyscy od razu będą mogli się o tym przekonać. Jak zawsze jest to bowiem proces odbywający się stopniowo, zależy od regionu oraz decyzji producenta co do tego, które modele otrzymają aktualizację w pierwszej kolejności (z reguły te droższe). Lista modeli mających ostatecznie otrzymać EMUI 10.1 krążąca w sieci obejmuje około 30 pozycji.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate X

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE/Nova 7i

Huawei Nova 5T

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Enjoy 10S

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Y9s

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei P smart+ 2019

Warto dodać, że najnowszą wersję nakładki preinstalowano na debiutujących ostatnio smartfonach z serii Huawei P40.

Korzystacie lub korzystaliście kiedyś ze smartfonów Huawei? Jakie macie doświadczenia z nakładką EMUI?

Źródło: NOMTECH

Warto zobaczyć również: