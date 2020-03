Studenci, ale też uczniowie i pedagodzy, mogą korzystać z pakietu Microsoft Office 365 bez opłat. Do jakich aplikacji i funkcji uzyskują w ten sposób dostęp i na czym to wszystko polega?

Co to jest Office 365 Student?

Office 365 Student to pakiet biurowy stworzony przez firmę Microsoft, z którego studenci mogą korzystać bez opłat w czasie trwania nauki. Daje dostęp do wszystkich kluczowych edytorów, takich jak Word, Excel czy PowerPoint i pozwala z nich korzystać na wszystkich swoich urządzeniach: zarówno komputerach, jak i smartfonach czy tabletach.

To część większego projektu Office 365 Education, który na podobnych zasadach udostępnia bezpłatnie składniki pakietu także uczniom, nauczycielom i innym pedagogom.

Cechą charakterystyczną Office’a z dopiskiem 365 jest działanie w chmurze. Oznacza to nie tylko stały dostęp do aktualizacji (dzięki czemu na komputerze ma się zawsze najnowszą wersję poszczególnych programów wchodzących w skład pakietu), ale też możliwość wygodnego udostępniania plików (które również są aktualizowane w czasie rzeczywistym). Konkretnie do dyspozycji oddany jest 1 TB miejsca w usłudze Microsoft OneDrive.

Jakie programy wchodzą w skład Office 365 dla studentów?

Darmowy Office 365 dla studentów to pakiet 5 aplikacji i 11 usług, ułatwiających naukę, pomagających w efektywnej pracy na zajęciach oraz umożliwiających edukację zdalną. Te składniki to:

Microsoft Word – do tworzenia i edycji plików tekstowych,

– do tworzenia i edycji plików tekstowych, Microsoft Excel – do tworzenia i edycji arkuszów kalkulacyjnych,

– do tworzenia i edycji arkuszów kalkulacyjnych, Microsoft PowerPoint – do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych,

– do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych, Microsoft Sway – do tworzenia i edycji raportów i cyfrowych opowieści,

– do tworzenia i edycji raportów i cyfrowych opowieści, Microsoft Forms – do tworzenia formularzy i ankiet,

– do tworzenia formularzy i ankiet, Microsoft OneNote – do zapisywania notatek tekstowych i graficznych,

– do zapisywania notatek tekstowych i graficznych, Microsoft OneDrive – do przechowywania plików w chmurze,

– do przechowywania plików w chmurze, Microsoft Flow i Microsoft Power Apps – do automatyzowania zadań,

i – do automatyzowania zadań, Microsoft Stream i Yammer – do zdalnej komunikacji,

i – do zdalnej komunikacji, Microsoft School Data Sync – do synchronizacji danych,

– do synchronizacji danych, Microsoft SharePoint i Microsoft Teams – do zdalnej nauki, współpracy i połączeń wideo

i – do zdalnej nauki, współpracy i połączeń wideo oraz Microsoft Outlook i Microsoft Exchange – do tworzenia i odbierania wiadomości e-mail.

Z poszczególnych aplikacji można korzystać na urządzeniach z systemami Windows, Android i iOS.

To komplet aplikacji do efektywnej nauki

Ten zestaw jest naprawdę dobrze pomyślany. Składniki pakietu Office 365 Student z powodzeniem mogą być wykorzystane zarówno podczas zajęć na uczelni (choćby do tworzenia cyfrowych notatek), jak i w domu (na przykład przy tworzeniu projektów i prezentacji czy w celu utrzymywania kontaktu z wykładowcami i kolegami).

Word sprawdza się świetnie, gdy trzeba stworzyć dokument tekstowy, Excel pomaga w obliczeniach i wizualnym przedstawianiu danych, a PowerPoint to najlepsza aplikacja do tworzenia prezentacji. OneNote z kolei jest cyfrowym notesem, w którym możemy tworzyć zapiski tekstowe i graficzne. Tych programów jednak nie trzeba nikomu przedstawiać – każdy z nas zna je chyba doskonale (a przynajmniej ich podstawy).

Zdalna nauka? Rozbudowane narzędzia pomagają ją ogarnąć

Co innego Sway czy Forms. To nieco mniej popularne usługi, dla których studenci odnajdują jednak praktyczne zastosowania – przy tworzeniu najróżniejszych raportów, ankiet czy notatek. Składniki pakietu Office 365 Education zostały też zaprojektowane tak, by ich potencjał mogły wykorzystać osoby prowadzące zajęcia. Pomagają w pracach nad programem nauczania, jak i w trakcie jego realizacji.

Przykładowo usługa School Data Sync umożliwia tworzenie klas i grup na potrzeby Microsoft Teams, dzięki czemu uczniowie i studenci mogą uczestniczyć w wirtualnych zajęciach. Aplikacja (która powstała na bazie biznesowego wariantu Skype’a) pozwala na prowadzenie konferencji wideo w wysokiej jakości oraz wygodną wymianę informacji.

Jak otrzymać Microsoft Office za darmo, gdy jest się studentem lub uczniem?

Aby uzyskać dostęp do darmowego pakietu Microsoft Office 365, student lub uczeń powinien udać się na oficjalną stronę usługi, wpisać adres e-mail swojej szkoły i kliknąć „Uzyskaj Office Bezpłatnie”.

Źródło: Microsoft, informacja własna

