Nauka zdalna, nauka w domu, zdalna klasa, w 2021 roku uczniowie i studenci już się do tego przyzwyczaili. Widać światełko nadziei na horyzoncie, ale na razie programy do zdalnego nauczania wciąż są przydatne. Które z nich są najlepsze? Oto dobre platformy do nauki zdalnej.

Narzędzia do zdalnej nauki w domu

Mieliśmy siedzieć w domach przez dwa tygodnie, a tu proszę: minął już grubo ponad rok od czasu wprowadzenia kwarantanny i związanych z nią obostrzeń. Dla jednych nauka w domu była marzeniem, a dla innych udręką, wiele zależy nie tylko od ucznia, ale też nauczyciela. Przed nami czas wakacyjny, ale zanim to nastąpi, to część uczniów wróci fizycznie do szkoły, a część wciąż będzie w tak zwanym trybie hybrydowym 50/50. Innymi słowy nadal będą przydatne dobre programy do zdalnego nauczania, które znajdziesz właśnie tutaj.

Warto też skorzystać z darmowych programów do wideokonferencji. Przydatna będzie też tania i dobra drukarka oraz dobry monitor do komputera.

Natomiast w wolnym czasie sprawdź co nowego na Netflix.

Microsoft Teams - dobra platforma do nauki zdalnej

Microsoft Teams - strona główna

Mając już ponad rok doświadczenia w kwestii nauczania zdalnego oraz wideokonferencji trzeba przyznać, że największy sukces odniósł przez ten czas Microsoft Teams. To świetna platforma do lekcji online. Jesli zamierzasz korzystać z tej aplikacji, to sprawdź nasze porady do Microsoft Teams.

Microsoft Teams to dojrzała i zaawansowana platforma do komunikacji internetowej, z której standardowo, codziennie korzysta około 30 milionów ludzi. Obecnie, gdy zaistniała konieczność organizowania nauki i i pracy zdalnej, liczba ta wynosi około 45 milionów - każdego dnia! Teoretycznie jest to narzędzie projektowane głównie z myślą o zarządzaniu projektami w firmach, ale w praktyce nadaje się idealnie również do tworzenia wirtualnych klas i zdalnego nauczania.

W poniższym filmie możecie zobaczyć kilka porad jak wypaść dobrze przed kamerą - również w Microsoft Teams

Możemy prowadzić dyskusje, aranżować spotkania online wideo i audio, przesyłać załączniki itp. Nie będzie też zaskoczeniem, że usługa integruje się z pakietem Office 365, który też ma duży potencjał do tworzenia treści do celów grupowego nauczania przez internet.

Ilu uczniów może być w klasie Microsoft Teams?

Najnowsze limity Microsoft Teams znajdziesz tutaj. Mogą się zmieniać z czasem.

maksymalnie 25000 uczestników

uczestników maksymalnie 1000 zespołów (grup) w którch można uczestniczyć

Google Classroom - zdalna klasa, wygodna nauka w domu

Google Classroom - strona główna

Google Classroom także jest bardzo ważnym narzędziem do nauczania zdalnego w tym zestawieniu. Wchodzisz na stronę classroom.google.com, klikasz "+" w prawym górnym rogu i jeśli jesteś nauczycielem wybierasz opcję utwórz zajęcia, a jeśli jesteś uczniem klikasz: dołącz do zajęć. Tutaj zdecydowanie więcej pracy leży po stronie nauczycieli, bo sam udział w lekcjach jest bardzo prosty. Uczeń musi tylko podać odpowiedni kod i tyle.

Potencjał Google Classroom jest jednak ogromny. Materiały można z łatwością dzielić na lekcje, a do każdej z nich dodawać potrzebne załączniki. Nauczyciel bez problemu sprawdzi wiedzę, wystawi oceny i bez problemu doda komentarze. Wszystkie osoby mogą się też komunikować na czacie.

Dostępna jest zarówno wersja na komputer, jak i program na telefony.

Ile osób może korzystać z Google Classroom jednocześnie (G Suite for Education)?



Najnowsze limity Google Classroom znajdziesz tutaj. Mogą się zmieniać z czasem.

maksymalnie 1000 osób (uczniów i nauczycieli łącznie)

(uczniów i nauczycieli łącznie) w tym maksymalnie 20 nauczycieli

Hangouts Meet - spotkania na odległość

Google Hangouts Meet - strona główna

To znakomite narzędzie do wieloosobowych spotkań, zarówno szkolnych, jak i firmowych / biznesowych. Co prawda Hangouts Meet to część płatnego pakietu G Suite, ale do utworzonych spotkań można dołączać za darmo. Hangouts Meet to bardzo dobra i łatwa w obsłudze aplikacja do wideokonferencji, która może przydać się w czasie zdalnej nauki w domu. Żeby dołączyć potrzebny jest tylko kod (lub link). W dodatku spotkania można nagrywać i archiwizować lub strumieniować na żywo.

Ile osób może łącyć się jednocześnie w Hangouts Meet?

maksymalnie 250 osób

Udostępnianie dokumentów za darmo, do wielu osób

Przesyłanie dużych plików, dokumentów, zrzutów ekranowych i grafik to nieodzowna część nauki. Nie ma potrzeby tłumaczyć, że sprawne udostępnianie plików jest ważne dla uczniów i nauczycieli.

Te usługi pomogą wam przesyłać pliki:

Są to popularne, ale oczywiście nie jedyne usługi do przesyłąnia i udostępniania plików wielu osobom.

Quizlet - zdalne testy w postaci quizu

Quizlet - strona główna

Quizlet to doskonały przykład na to, że nauka może być szybka, efektywna i jednocześnie całkiem ciekawa. Wystarczy, że wiedzę będziemy przyswajać w postaci quizu. Tutaj ponownie jedna osoba (nauczyciel) tworzy treści, a reszta osób dostaje link do gotowego testu-quizu. Może on obejmować poznanie informacji (np. zwrotów w jakimś języku obcym), następnie sprawdzenie wiedzy oraz jej praktyczne wykorzystanie.

Tworzenie testów i ankiet - Formularze Google

Bardzo dobrym narzędziem do wykonywania testów oraz ankiet są Formularze Google. Można bez problemu ustawić określony czas na dany test, a także wyświetlać statystyki i łatwo udostępniać wyników testu (i oceny).

Inne przydatne narzędzia do zdalnej komunikacji:

Zoom - wideokonferencje za darmo do 100 osób, maksymalnie do 500 osób

WhatsApp - powszechnie używany czat wideo, audio i tekstowy

Skype - inna popularna aplikacja do połączeń wideo

Slack - komunikacja w zespole (projekty)

