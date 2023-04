Ile kosztuje Viaplay? Usługa, będąca najlepszą opcją dla fanów Formuły 1, Premier League czy KSW nie należy do najtańszych, ale oferta zdaje się uzasadniać tę cenę. Przyjrzyjmy się jej z bliska.

Ile kosztuje Viaplay? Cena w 2023 roku poszła do góry

W 2023 roku cena Viaplay poszła mocno do góry. Wyniki pokazują jednak, że nie wpłynęło to negatywnie na popularność tej usługi. Nic w tym zresztą dziwnego – prawa do transmisji wielu wydarzeń sportowych, takich jak gale KSW, wyścigi Formuły 1 czy piłkarskie mecze najważniejszych europejskich lig robią swoje.

Za pełny dostęp do usługi Viaplay trzeba płacić 55 złotych miesięcznie. Istnieją jednak także dwa dodatkowe pakiety z „obciętą” ofertą: za 40 oraz 15 złotych miesięcznie. Więcej na ich temat za chwilę, a na razie odpowiedzmy sobie na pytanie…

Jak kupić Viaplay taniej?

Wybranie niższego pakietu to niejedyna opcja. Zaoszczędzić możesz także, decydując się na wykupienie najbogatszego planu (Viaplay Total) na rok. Wówczas otrzymasz 20 proc. rabatu, więc zamiast 55 złotych miesięcznie będziesz płacić tylko 44 zł (a to o zaledwie 4 zł więcej niż kosztuje Viaplay Medium). Co tak właściwie kryje się pod tym nazwami?

Trzy pakiety Viaplay: od 15 zł do 55 zł miesięcznie

Viaplay oferuje trzy warianty do wyboru. Najtańszy pakiet – Viaplay Filmy i Seriale za 15 złotych miesięcznie – zgodnie ze swoją nazwą kierowany jest do tych, których bardziej niż sport interesują polskie i zagraniczne seriale oraz pełnometrażowe filmy. W katalogu znajduje się około 500 seriali i drugie tyle filmów.

Na liście znajdują się między innymi The Office, Downton Abbey, Most nad Sundem, Billions, Sprawa idealna, Mr. Robot, Policjant czy Billy the Kid, a także oryginalny serial dokumentalny Tajemnice polskich morderstw oraz tarantinowskie produkcje.

Z myślą o kibicach powstały natomiast dwa droższe pakiety: Viaplay Medium za 40 złotych miesięcznie pozwala oglądać wiele różnych wydarzeń sportowych na żywo, w tym mecze piłkarskie i hokejowe, sporty walki i sporty motorowe, a wszystko to okraszone jest profesjonalnym polskim komentarzem. Oczywiście abonenci zyskują też dostęp do filmów i seriali.

Wreszcie, najdroższy Viaplay Total za 55 złotych miesięcznie dorzuca do wszystkiego tego treści „premium”, którymi są weekendy Formuły 1, gale KSW oraz spotkania angielskiej Premier League. To wszystko można oglądać na żywo, a także w postaci powtórek dostępnych do 48 godzin od transmisji. Podsumowując, tak wygląda…

Cennik Viaplay: Viaplay Filmy i Seriale – 15 zł miesięcznie (tylko filmy i seriale)

(tylko filmy i seriale) Viaplay Medium – 40 zł miesięcznie (filmy, seriale i sport – bez KSW, F1 i Premier League)

(filmy, seriale i sport – bez KSW, F1 i Premier League) Viaplay Total – 55 zł miesięcznie lub 528 zł rocznie (filmy, seriale i cały sport)

Czy w Viaplay jakość jest zaletą czy wadą?

Niektórzy narzekają na jakość obrazu w Viaplay, choć wcale nie należy ona do najniższych. Transmisje sportowe oferowane są w rozdzielczości co najmniej HD 720p, a filmy i seriale – albo w Full HD, albo nawet w 4K. Jak więc widać, nie wygląda to źle.

Warto przy okazji wspomnieć, że Viaplay możesz oglądać nie tylko na komputerze (z poziomu przeglądarki), ale też na tablecie lub smartfonie z Androidem, iPhonie i iPadzie, konsoli Xbox lub PlayStation oraz telewizorze i przystawce Smart TV wszystkich topowych producentów. Równocześnie możesz oglądać treści na dwóch urządzeniach.

Jak się płaci za Viaplay i jak można zrezygnować?

Jeśli oferta cię przekonuje i chcesz zdecydować się na wykupienie Viaplay, to możesz to zrobić za pośrednictwem oficjalnej strony usługi. Za dostęp możesz płacić kartą Mastercard lub Visa. Możesz też aktywować Viaplay u swojego operatora (taką opcję oferują Play, T-Mobile, CANAL+, Multimedia, UPC, Vectra i Jambox).

Za pośrednictwem oficjalnej strony Viaplay możesz też zrezygnować z usługi, jeśli taka będzie twoja wola. Wystarczy wejść w ustawienia konta i wybrać opcję „anuluj pakiet”.

