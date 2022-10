Odpowiednia konstrukcja obudowy i zastosowana technologia chłodzenia, a także wykorzystanie najnowszych procesorów Intel Core 12. generacji mają sprawić, że wymagający użytkownicy będą bardzo zadowoleni.

ASUS zaoferuje jeszcze więcej modeli z certyfikatem EVO

Dobrze znana sympatykom przenośnych komputerów, firma ASUS poszerza swoje portfolio o jeszcze więcej modeli z certyfikatem EVO oraz najnowszymi procesorami Intel Core 12. generacji z serii H. Jak zapewnia, będzie oferowała ich więcej niż główni rywale w segmencie komputerów klasy podstawowej i klasy średniej.

Rozbudowane zostaną linie smukłych i lekkich laptopów ASUS Zenbook i ASUS Vivobook na 2022 rok. Dzięki najnowszym procesorom Intel Core 12. generacji z serii H, nawet niedrogie laptopy do tak zwanego codziennego użytku, takie jak Vivobook 14X czy Vivobook 15X OLED (X1403/1503) mają zapewniać teraz znacznie większą wydajność.

„Dzięki współpracy inżynierów firmy ASUS i Intel powstały innowacje, które zostały wdrożone w najnowszych modelach laptopów na 2022 rok. Ich działania na rzecz udoskonalenia technologii chłodzenia i wykonania obudowy to bardzo ważne, ale też wymagające zadanie. Niekiedy ulepszenia te są niewidoczne dla klientów na pierwszy rzut oka, pomagają one jednak dostarczyć niezrównaną wydajność przy zachowaniu kompaktowych i lekkich urządzeń - czyli dokładnie tego, czego klienci oczekują od swojego kolejnego laptopa.” - Jeff Lo, dyrektor generalny ASUS East EMEA

Wysoka wydajność, ale i efektywne chłodzenie

ASUS twierdzi, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, którzy oczekują smukłych i lekkich laptopów o wysokiej wydajności. Nie jest tajemnicą, iż takie trendy są pewnym wyzwaniem dla inżynierów. I pewnie domyślacie się już, że także w tej kwestii ASUS ma coś, czym chce się pochwalić.

Ważne jest, iż procesory wybrane przez tajwańskiego producenta cechują się współczynnikiem TDP do 45 W. To nawet 3 razy więcej niż w procesory do laptopów starszej generacji. Nie zmienia się jednak zasada, iż do osiągnięcia najwyższej wydajności procesora w smukłym i lekkim laptopie (chociaż nie tylko) wymagane jest odpowiednie schłodzenie. Najnowsze laptopy ASUS z serii Zenbook i Vivobook zostały wyposażone w rozbudowaną technologię chłodzenia, w tym nowe konstrukcje wentylatorów ASUS IceBlade, podwójne rurki cieplne i ulepszoną kontrolę przepływu powietrza typu multi-vent.

Dodatkowo w modelach Zenbook Pro 16X OLED i Zenbook Duo 14X OLED zastosowano komorę parową 3D i mechanizm Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra). Ten ostatni unosi tył klawiatury lub drugiego ekranu dotykowego, tym samym zwiększając przepływ powietrza wewnątrz obudowy (wedle deklaracji producenta o nawet o 30%).

Zapowiedzi jak zawsze będą weryfikować testy. Mieliśmy w ostatnim czasie sporo laptopów z logo ASUS w rękach i wypadały bardzo dobrze. Liczymy na podtrzymanie tej passy. A Wy? Sympatyzujecie z przenośnymi komputerami tej firmy?

Źródło: ASUS