Czasami do testów trafi się produkt, który sprawia, że po testach trudno wrócić do szarej rzeczywistości. Dosłownie i w przenośni tak jest z nowym ASUS Zenbook 14X OLED, który zachwyca swoją matrycą – nie jest to jednak jego jedyna zaleta, podobnie jak nie jest wolny od wad.

ocena redakcji:









4,7/5

Zeszły rok zdecydowanie stał pod znakiem Intel Evo, czyli certyfikatu dla ultrabooków, potwierdzającego ich wysoką jakość zdaniem Intela. Mieliśmy nawet okazję testować bardzo zbliżony model do dzisiejszego – mowa oczywiście o ASUS Zenbook Flip S 13, który również posiadał panel OLED. Pytaniem zatem pozostaje, dlaczego ASUS Zenbook 14X OLED certyfikatu nie otrzymał? Postaramy się to ustalić w trakcie recenzji, gdyż na pierwszy rzut oka niczego mu nie brakuje.

O czym przeczytamy w recenzji ASUS Zenbook 14X OLED?

Mały, zgrabny, ale jednocześnie bardzo wytrzymały

ASUS już od samego otwarcia pudełka, kiedy to laptop „magicznie” się ku nam unosi, stara się roztaczać taką otoczkę produktu premium. I faktycznie trudno odnieść inne wrażenie, zwłaszcza gdy w zestawie z laptopem otrzymujemy bardzo dobry rysik (Active Stylus SA200H – 1024 poziomy nacisku, zasilanie baterią AAA) oraz adapter USB-RJ45 (czyli inaczej rzecz ujmując, gigabitową kartę sieci przewodowej na USB).



W zestawie jest również 100-watowy zasilacz USB-C (400 g), pozwalający odsunąć się o nieco ponad 2 m od kontaktu.

Sam laptop również już po pierwszym wzięciu w ręce daje po sobie znać, że jest produktem z wysokiej półki. Całkowicie aluminiowa obudowa o wadze 1,4 kg zapewnia nie tylko bardzo stylowy wygląd (z charakterystycznym dla serii Zenbook kulistym wzorem na pokrywie), ale również sztywność odpowiednią dla komfortowej pracy na tak szczupłym urządzeniu. Co prawda, wysokością po zamknięciu zbliża się do 17 mm, zatem do najchudszych laptopów nieco brakuje, jednak trudno nazwać go inaczej niż zgrabnym.



Tył pokrywy po otwarciu stanowi podporę laptopa, unosząc go lekko do góry, co poprawia ergonomię pisania oraz ułatwia wentylację podzespołów.

Pokrywa unosi się bardzo płynnie i laptopa możemy otworzyć jedną ręką bez przytrzymywania drugą dolnej części. Sam ekran jest niesamowicie jak na laptopa sztywny, co wynika z konieczności ochrony panelu OLED. Aktywna część ekranu pokrywa 92% powierzchni pokrywy, co oznacza, że ramki są tu dosyć skromne (4 mm po bokach i 7 mm na górze).



Po samych plecach raczej nikt nie pozna, jaki posiadamy model Zenbooka.

Złącza w ASUS Zenbook 14X OLED są szybkie, choć niezbyt liczne

Wszystkie porty, jakie mamy do dyspozycji, umieszczono na bokach obudowy, co wynika ze specyfiki mechanizmu otwierania ekranu. Znajdziemy tam kolejno:

2x Thunderbolt 4 (40 Gbps);

1x USB typu A 3.2 Gen 2 (10 Gbps);

1x HDMI 2.0b (4K @ 60 Hz);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x czytnik microSD (UHS-II);

1x RJ45 (przez adapter USB typu A).

Zasilanie do laptopa dostarczamy przez dowolne złącze Thunderbolt, co laptop potwierdza zapaleniem się diody z boku obudowy. Jedyne, co nas tutaj boli, to brak drugiego portu USB typu A – nawet podczas testów napotkaliśmy na sytuację, w której trzeba było odpiąć myszkę, aby podpiąć klasyczny pendrive.

Małe laptopy nigdy nie oferują zbyt wielu portów i ASUS Zenbook 14X tego nie zmienia, choć i tak wypada ponadprzeciętnie dobrze w tej kategorii

Oczywiście należy ASUSa pochwalić za to, że braki w ilości nadrabia szybkością – dwa złącza Thunderbolt 4 pozwolą w naszym codziennym miejscu pracy mieć gotowy zestaw akcesoriów wpiętych do koncentratora portów, który wystarczy tym jednym przewodem do laptopa podpiąć, jednocześnie zapewniając mu zasilanie.



Docenić należy artystyczny zabieg ukrycia czytnika kart pośród otworów wentylacyjnych.

ASUS tradycyjnie zachwyca klawiaturą oraz pomysłowym touchpadem

Klawiatura jest wyspowa i posiada bardzo łatwo wyczuwalny (całkiem wysoki - 1,4 mm) skok klawiszy, co sprawia, że pisanie jest precyzyjne. Niestety, jeżeli przywykliście już do pisania na klawiaturze klasycznego PC, to może Was irytować nieco za krótka Spacja, przez co prawy kciuk zamiast spacji trafiać będzie w prawy Alt. Typowo dla 14-calowego ultrabooka klawiatura nie posiada bloku numerycznego, choć nie oznacza to, że w Zenbook 14X OLED tej funkcjonalności zabrakło.



Klawisze są podświetlane na biało, a domyślne działanie przycisków funkcyjnych można przełączać skrótem klawiszowym.

Tak się bowiem składa, że touchpad w tym modelu skrywa sekret – dotykając jego górny prawy narożnik aktywujemy dotykowy blok numeryczny! Niestety nie jest on ułożony tak, jak ma to miejsce w pełnowymiarowych klawiaturach, ale nadrabia tę niedogodność dodatkowymi przyciskami odpowiedzialnym za procenty i kasowanie.

Wykorzystanie touchpada jako bloku numerycznego to może nie jest aż taki bajer, jak ekran dotykowy w droższych modelach, ale i tak może być przydatny.

Użytkowanie tochpada w tradycyjny sposób (co można robić również, gdy aktywny jest blok numeryczny) jest bardzo wygodne – jest duży i bardzo precyzyjny. Jego dolną część można wcisnąć, co powoduje przyjemny klik potwierdzający wykonanie akcji.

ASUS zadbał też o porządne nagłośnienie

Głośniki wbudowane w Zenbook 14X OLED to całkiem przyjemnie brzmiący zestaw stereo. Na nasze ucho zdecydowanie łapie się na kryteria certyfikatu Intel EVO i brzmi zdecydowanie lepiej niż spora część wcześniej testowanych ultrabooków (choć do czołówki też sporo brakuje, zwłaszcza na górze pasma). Nieco tracimy na tym, że konstrukcja wykorzystuje to klasyczne w laptopach odbicie dźwięku od podłoża, co w skrajnych przypadkach (gdy używamy laptopa, nomen omen, na kolanie) może owocować całkowitym stłumieniem głosu.

Porządna kamera, ale bez rozpoznawania twarzy

Podobnie mieszane uczucia wywołuje zintegrowana kamera internetowa. Z jednej strony oferuje bardzo dobrej jakości obraz, nawet przy umiarkowanym oświetleniu (zdecydowanie jeden z najlepszych modeli 1 MPx, jaki mieliśmy okazję używać), ale z drugiej strony ASUS postanowił nie implementować tu czujników i podświetlenia IR odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy (w celu logowania). Jedyne biometryczne zabezpieczenie, jakie mamy do dyspozycji, to czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania (działa bardzo sprawnie).



Poza kamerą w górnej ramce ukryto również dwa mikrofony – działają poprawnie i nadają się do rozmów nawet w większym pomieszczeniu.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS Zenbook 14X OLED

Procesor: Intel Core i7-1165G7;

4 rdzenie i 8 wątków;

taktowanie do 4,7 GHz;

12 MB cache, TDP 12W (Boost do 28 W) Pamięć: 16 GB (4x4 GB LPDDR4 4266 MHz) Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe 96 EU Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4 x4;

475 GB dostępne System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie białe Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy;

funkcja pracy jako blok numeryczny Ekran: 14", OLED, 2880x1800 px, do 550 nit, 90 Hz, błyszcząca;

pochylenie do 180° Napęd optyczny: brak Bateria: 3-komorowa, Li-Ion, 63 Wh Wymiary: 311 (Sz) x 221 (G) x 16,9 (W) mm Waga: 1,4 kg laptop;

400 g zasilacz Materiały obudowy: aluminium;

frezowane CNC Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Intel AX201);

Bluetooth 5.0 Złącza: 1x USB typu A 2.0;

2x Thunderbolt 4 (USB-C 2x2);

1x HDMI 2.0b;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x czytnik kart microSD (UHS-II) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: przednia kamerka internetowa 1 MPx z sygnalizacją pracy;

tylna kamera 8 MPx;

2 głośniki;

2 mikrofony;

w zestawie rysik oraz adapter USB-A -> RJ45 (GbE) Cena w dniu testu: 6690 zł Gwarancja: 2 lata

Matryca OLED w laptopach to przyszłość, podobnie jak miało to miejsce z telefonami

W przypadku laptopów ASUS coraz większa część oferty ma w opcji matryce OLED. Ten konkretny model Zenbooka 14X można zakupić również blisko 1000 zł taniej z panelem IPS (również dotykowym), ale zdecydowanie polecamy przynajmniej obejrzeć w sklepie oba modele, bo różnica w jakości obrazu jest kolosalna. Jedyne, co przemawia za wyborem matrycy IPS (poza potencjalnie ceną), to dłuższy czas pracy na baterii, ale o tym za moment. Teraz przyjrzyjmy się, jak w naszych testach wypada stosowany w Zenbook 14X panel OLED.



Zdjęcia nie oddadzą tego, jak żywo wyglądają kolory oraz jak idealna jest czerń tego panelu.

Zasadniczo ASUS daje do wyboru jeden z dwóch wariantów panelu organicznego – ten obecny w naszym egzemplarzu posiada rozdzielczość 2880x1800 px i odświeżanie 90 Hz, podczas gdy druga opcja oferuje rozdzielczość 3840x2400 px z odświeżaniem 60 Hz. W obu przypadkach mówimy o proporcjach 16:10, czasie reakcji (GTG) 0,2 ms, 550 nit chwilowej jasności maksymalnej (HDR True Black 500) oraz odwzorowaniu 100% gamutu DCI-P3 (z fabryczną kalibracją potwierdzoną certyfikatem PANTONE). W systemie możemy wybrać między natywnym a jeszcze bardziej żywym ukazaniem barw (czyli ich podbiciem). Dostępne jest też pięć poziomów redukcji niebieskiego światła oraz możliwość ręcznej regulacji temperatury bieli.

Pomiary parametrów obrazu matrycy OLED w ASUS Zenbook 14X

Pomiar\Profil

ustawienie jasności: Domyślne

100% Vivid

100% Low Blue (3)

100% Jasność maksymalna: 364 cd/m2 364 cd/m2 364 cd/m2 Luminacja czerni: 0 cd/m2 0 cd/m2 0 cd/m2 Kontrast: 1:1 1:1 1:1 Gamma: 2.21 2.37 2.20 Punkt bieli: 6444 K 6442 K 5923 K sRGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.17 / 3.18 3.28 / 7.39 1.27 / 3.27 DCI-P3 ΔE*00

(średnia/maks.): 1.29 /3.65 3.14 / 8.22 1.23 / 3.05 Adobe RGB ΔE*00

(średnia/maks.): 1.34 / 4.29 3.32 / 7.18 1.45 / 4.79

Jak widać, stała jasność wypada znacznie poniżej chwilowych 550 nit, ale to typowe w przypadku paneli OLED. W praktyce, dla ludzkiego oka, ze względu na nieskończony kontrast, taka matryca i tak wydaje się być bardzo jasna. Niestety nie jest na tyle jasna, aby móc z niej w pełni komfortowo korzystać w mocno naświetlonym otoczeniu (np. ze słońcem za plecami), za co należy winić błyszczącą powłokę samej matrycy. Jej obecność jednak pozwala na uzyskanie bardziej intensywnych barw – cóż, coś za coś.



Tak dobre wyniki są poza zasięgiem praktycznie każdego panelu LCD w laptopach do domowego użytku.



Wizualizacja pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Widać również, że producent nie żartował z pokryciem 100% DCI-P3. Matryca również zbliża się do pełnego pokrycia gamutu Adobe RGB, a przy tym fabryczna kalibracja oba te gamuty pozwala w zadowalającym stopniu odwzorować – to świetny rezultat! Jeżeli jednak dokonamy dodatkowej kalibracji, to można mówić o idealnym odwzorowaniu każdej popularnie użytkowo stosowanej przestrzeni kolorów.



Po lewej weryfikacja odwzorowania z DCI-P3 na domyślnym profiliu, a po prawej po ręcznej kalibracji.

Panel pozwala zejść z jasnością podświetlenia aż do 3 nit, nadal naturalnie oferując nieskończony kontrast, dzięki czemu oczy się nie męczą, a wszystko nadal jest dobrze czytelne i właściwie nasycone. Bardzo dobrze też wypada równomierność temperatury bieli dla całej powierzchni ekranu.



Weryfikacja równomierności bieli i szarości całej powierzchni matrycy.

Prawie cały dzień pracy na baterii – „prawie” jednak robi różnicę

Ultrabooki obecnej generacji przyzwyczaiły nas do tego, że umożliwiają pracę bez zasilania przez nawet kilkanaście godzin, a nadchodząca generacja ma podnieść te wyniki do ponad 20 godzin ciągłej pracy. W takim kontekście uzyskane przez nas wyniki wypadają bardzo przeciętnie, ale wynikają z jednej bardzo prostej rzeczy – matrycy OLED, która pobiera znacznie więcej energii niż LCD.

Pomiary czasu pracy na baterii ASUS Zenbook 14X OLED

PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność ~200 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h LG Gram 14

(72 Wh) 14:22 MSI Prestige 14 Evo

(52 Wh) 11:16 Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h ASUS Zenbook Flip S 13 OLED 8:04 ASUS Zenbook 14X OLED

(63 Wh) 7:16 ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność 50%, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h ASUS Zenbook 14X OLED

(63 Wh) 7:04 MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS Zenbook 14X OLED

(63 Wh) 1:52 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h

Certyfikat Intel Evo wymaga zapewnienie 9 godzin funkcjonowania biurowego bez zasilania, do których (test Office) zabrakła nieco ponad godzina. To wyjaśnia, dlaczego certyfikacji zabrakło, ale jednocześnie jest nadal bardzo dobrym wynikiem, który realnie wystarczy, aby typowy dzień poza domem spędzić bez ładowarki.

Pomiar poboru energii przez ASUS Zenbook 14X OLED

Spoczynek 9 W Odtwarzanie filmu 18 W (24 W peak) Obciążenie renderem CPU 30 W (38 W peak)

Sam laptop, nawet pomimo bardziej wymagającego panelu, nie pobiera przesadnie dużo prądu. Gdyby ASUS zastosował większą baterię niż o pojemności 63 Wh, to możliwe, że nawet udałoby się do tych 10 godzin podtrzymania dobić, choć oczywiście byłoby to kosztem wagi i rozmiaru urządzenia. W naszym mniemaniu inżynierowie podjęli tu słuszną decyzję i jest to złoty środek między pojemnością a rozmiarem baterii. Przy okazji też szybko się ładuje - 30 minut ładowania podnosi poziom baterii z 5% na 45%.

ASUS Zenbook 14X OLED to całkiem kulturalny laptop

Podczas typowych zadań laptop prawie w ogóle się nie nagrzewa, tak pod względem obudowy, jak i samych podzespołów. Za ich chłodzenie odpowiadają aż 2 wentylatory i kilka ciepłowodów, co raczej nietypowe dla modelu bez dedykowanej karty graficznej. Dzięki temu laptop może znacznie ciszej odprowadzać ciepło i faktycznie nawet przy wymagających zadaniach wydobywa się z niego tylko delikatny szum. Dopiero, gdy w 100% obciążymy 8-wątkowy Core i7-1165G7, wentylatory zaczynają być faktycznie donośnie słyszalne, choć nadal nie jest to poziom, na którym operują laptopy dla graczy.

Pomiar temperatury obudowy pod pełnym obciążeniem



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego maksymalne odczyty.

Pod takim pełnym obciążeniem również obudowa nagrzewa się miejscami do ponad 40°C (od spodu). Jeżeli jednak nie będziemy tego maluszka używać do renderowania grafiki, to temperatury nie będą nam dokuczać. Tu jeszcze zaznaczymy, że te wyższe temperatury nie biorą się z niczego, gdyż ASUS zdołał utrzymać przez cały czas maksymalne dla tego procesora taktowanie wszystkich rdzeni na poziomie 3,6 GHz – to wyśmienity wynik, który znajdzie odwzorowanie w wynikach testów wydajności już za moment.



Procesor obsługuje 8 wątków i widać, że przez kilkadziesiąt pierwszych sekund takiego obciążenia stara się utrzymać ponad 4 GHz, jednak ostatecznie taktowanie spada do 3,6 GHz.

ASUS Zenbook 14X wypada bardzo dobrze na tle konkurencji w kwestii wydajności

Pomiary zaczęliśmy od sprawdzenia w syntetycznych testach, jak Zenbook 14X OLED plasuje się na naszych wykresach. Mimo że to nadal 11. generacja, to widać, że ulepszone chłodzenie pozwala wyjść na prowadzenie, nawet przed droższy Zenbook Flip S 13 o tej samej specyfikacji.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Desktop PC

Intel Core i7-12700KF, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8363 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Intel Core i9-12900, RTX 3060 12 GB

TGP 160 W 8022 ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

TGP 160 W 6722 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Lenovo V55t

AMD Ryzen 5 4600G, AMD Vega 7 5421 ASUS Zenbook 14X OLED

Intel Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 5072 Microsoft Surface Laptop 14

AMD Ryzen 7 4980U, AMD Vega 8 5003 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4900 Acer Swift 5

Intel Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 MSI PRO DP21-11M

Intel Core i5-11400, Intel UHD 730 4451 Acer Aspire 5

Intel Core i5-1135G7, Intel Iris Xe 4382 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3 3324 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD 3141 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics 3018 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 1461

Kolejno sprawdziliśmy laptopa w nowszym teście Crossmark, który idealnie weryfikuje przydatność sprzętu w codziennych zadaniach biurowych, biznesowych oraz multimedialnych. Tu wyniki porównaliśmy również z topowymi PC.



.

CrossMark

[punkty] wynik ogólny + wyniki cząstkowe pod wykresem

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 ASUS Zenbook 14X OLED

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe,

16 GB RAM,

512 GB SSD PCI-E 4.0 x4 1388

1394 / 1448 / 1209 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Zaskakujące, ale Zenbook 14X zdołał tutaj wypaść na poziomie typowego PC z tą samą generacją procesora. Potwierdzają to zresztą nasze wrażenia z użytkowania tego laptopa - po podłączeniu monitora, klawiatury i myszki można całkowicie zapomnieć, że pracujemy na malutkim laptopie, którego za chwilę odłączymy i schowamy do torebki (lub tylnej kieszeni jeansów w przypadku panów).

ASUS postawił na sprawdzony dysk

Spora zasługa za taki stan rzeczy przypada również wyborze dysku – ASUS wybrał tu Samsung PM9A1, czyli OEMowy dysk NVMe PCIe 4.0. Jego wyniki nie są może powalające w kontekście prędkości zapisu liniowego, ale zdecydowanie dobrze wypada pod względem ilości wykonywanych operacji na sekundę – a to właśnie jest kluczowe w codziennym użytkowaniu.



Dysk ten również nie zwalnia znacznie po zapełnieniu powyżej 80% pojemności.

Potwierdzają to też testy użytkowe 3DMark Storage oraz PCMark Storage, w których Zenbook 14X OLED ma przyzwoicie wysokie wyniki – ponad to, co można uzyskać na większości dysków PCIe 3.0.





ASUS Zenbook 14X nie zastąpi stacji roboczej

Jakkolwiek dobre powyższe wyniki w zastosowaniach biznesowych i biurowych by nie były, tak bez dedykowanej karty graficznej oraz z tylko 4 rdzeniami procesora, zdecydowanie należy odpuścić sobie bardziej zaawansowaną pracę projektową i kreatywną, nawet jeżeli matryca aż prosi się o poważną obróbkę zdjęć.

Pozostałe pomiary wydajności ASUS Zenbook 14X OLED

Laptop: ASUS Zenbook

14X OLED

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł HP Spectre

X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł ASUS ROG

Flow Z13

Core i9-12900H

RTX 3050 Ti (40 W)

~11 000 zł Razer Blade 14

Ryzen 9 5900HX

RTX 3080 (100 W)

13 899 zł Cinebench R20

Single Core: 557 547 735 570 Cinebench R20

Multi Core: 2165 2131 6067 5097 Cinebench R23

Single Core: 1454 1435 1914 1463 Cinebench R23

Multi Core: 5579 5023 15 311 13 233 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 7:13.86 8:12.49 2:59.88 3:23.57 7-Zip [MIPS]: 33 647 36 816 68 949 65 243

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: ASUS Zenbook

14X OLED

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł ASUS Zenbook

Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Dell Inspiron 14

7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł HP Spectre

X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł MSI Prestige 14

EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Media and Entertainment 1.26 1.08 0.85 1.15 1.01 1.14 1.16 Wynik CPU: 1.14 0.87 0.82 1.00 0.88 1.07 0.96 Wynik grafiki: 0.57 0.56 0.58 0.53 0.51 0.53 0.57 Wynik dysku: 3.79 3.86 1.41 3.84 2.99 3.0 2.35 Product Development 1.44 1.29 1.03 1.41 1.08 1.07 1.51 Wynik CPU: 1.61 1.37 1.28 1.52 1.44 1.31 1.7 Wynik grafiki: 0.33 0.32 0.31 0.21 0.15 0.15 0.33 Wynik dysku: 4.48 4.38 1.79 4.69 3.32 3.74 4.77 Life Siences 1.33 1.17 0.93 1.28 0.94 1.17 1.26 Wynik CPU: 1.43 1.08 0.88 1.19 1.08 1.27 1.39 Wynik grafiki: 0.84 0.87 0.84 0.69 0.48 0.87 0.9 Wynik dysku: 1.69 2.05 1.25 1.25 1.2 1.21 1.31 Energy: 1.68 1.38 0.98 1.67 1.15 1.41 1.72 Wynik CPU: 1.54 1.24 1.18 1.36 1.37 1.47 1.53 Wynik grafiki: 0.88 0.83 0.49 1.44 0.52 0.76 1.12 Wynik dysku: 4.88 4.00 2.73 3.46 2.85 2.98 4.8 General Operations: 1.95 1.74 1.2 1.71 1.54 1.64 0.92 Wynik CPU: 1.46 1.31 1.26 1.34 1.4 1.31 0.54 Wynik dysku: 4.65 4.08 1.03 3.59 2.04 3.22 4.56 Financial Services: 1.24 0.73 0.71 0.85 0.83 0.88 1.24

Podobnie nie ma co liczyć na intensywne granie na takim ultrabooku. Nawet gry sieciowe nie oferują tutaj wydajności odpowiedniej do przyjemnej zabawy w natywnej rozdzielczości (ta jest zwyczajnie zbyt wysoka dla zintegrowanego układu Intela). Po obniżeniu rozdzielczości do 1440x900 sytuacja już znacznie się poprawia (a także nie występują tu zniekształcenia obrazu, gdyż każde cztery piksele matrycy reprezentują jeden piksel w grze). Niemniej nie jest to laptop dla graczy (poniżej obrazujemy, jak ultrabooki wypadają na tle takich laptopów).

Pomiary wydajności ASUS Zenbook 14X OLED w 3DMark Night Raid i Wild Life

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG STRIX G533Z

(Core i9-12900H + RTX 3070 Ti) 51 768

62 641 MSI Prestige 14 EVO 17 982

13 308 ASUS Zenbook 14X OLED 17 631

13 234 Dell Inspiron 14 7400 16 602

12 023 Lenovo Yoga 9i 15 145

12 228 ASUS ZenBook Flip S 13 13 920

12 112 HP Spectre X360 14 13 711

12 511 LG Gram 17 13 308

11 560 Microsoft Surface Laptop 14 13 182

6016 LG Gram 14 12 149

11 065 HP ENVY 13 12 012

7569 MSI PRO DP21-11M 6338

3270 Lenovo V14-ADA 5308

2940 HP G8 255 4366

2210 ASUS Vivobook Go 15 1450

952 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Wild Life

Czy warto kupić ASUS Zenbook 14X?

ASUS z pewnością umie robić piękne i solidne laptopy. Jest tego również świadom i odpowiednio za tą jakością idzie wyższa cena. Opisywany dziś egzemplarz kosztuje nieco ponad 6500 zł, co plasuje go raczej pośród droższych niż tańszych ultrabooków na rynku. To, czy taka cena jest uzasadniona, zależy od tego, czego od laptopa oczekujecie. Są bowiem zastosowania, w których jest wyśmienitym wyborem.



Obecne panele OLED potrafią się już same uchronić przed wypaleniem pikseli, jednak nadal takie ryzyko istnieje.

Najbardziej z pewnością wyróżnia się tutaj matryca OLED. Nie jest obecnie niczym innowacyjnym w laptopach, ale to nadal nisza, która na każdym zrobi ogromne wrażenie. Jeżeli laptopa używacie do konsumpcji treści takich, jak filmy czy seriale, albo hobbystycznie retuszujecie sobie zdjęcia z wakacji, to lepszego wyboru niż OLED nie ma. Pod względem wydajności laptop ten również nada się dobrze do pracy z 2-wymiarową grafiką, również taką rysowaną odręcznie, przy pomocy dołączonego w zestawie rysika i dzięki możliwości położenia panelu płasko na stole.

ASUS Zenbook 14X OLED to nie tylko zjawiskowo piękna matryca organiczna – to również stylowa obudowa i wysoka kultura pracy – po prostu ultrabook premium

Zenbook 14X oferuje również całkiem wysokiej jakości dźwięk z wbudowanych głośników oraz ma bardzo dobrej jakości wbudowaną kamerę, co czyni z niego świetne narzędzie do pracy zdalnej z licznymi wideokonferencjami. Do pracy również przyda się blok numeryczny ukryty w touchpadzie. Nieco słabiej poradzi sobie w pracy w terenie i ogólnie na świeżym powietrzu, ze względu na błyszczącą powłokę matrycy. Słabo też wypada kwestia baterii, przynajmniej w klasie ultramobilnych urządzeń, bo wynik 8 godzin pracy bez zasilania trudno uznać za bezwzględnie słaby.



Rysik nie trzyma się na magnes, ale nadrabia to stylowym haczykiem do mocowania do kieszeni koszuli.

Realnie największą wadą tego modelu pozostaje jego cena. O ile uważamy, że dopłata 1000 zł do modelu z matrycą OLED (względem tej z IPS) jest całkowicie uzasadniona (analogicznie też dopłacamy do telewizora OLED, względem zwykłego VA/IPS), tak już trudno pominąć istnienie modeli o podobnym rozmiarze i wydajności w cenie o 50% niższej. Pewnie – są głośniejsze, cieplejsze, gorzej wykonane i zwykle ich panel IPS nie jest dotykowy, ale do typowej pracy sprawdzą się względnie podobnie. Tu już samemu trzeba sobie odpowiedzieć, czy dopłata do odczuwalnie lepszego jakościowo produktu jest dla nas uzasadniona. Z naszej strony możemy jeszcze wskazać jako alternatywę ten sam model, ale z procesorem AMD Ryzen 7 5800H - będzie wydajniejszy, a przy tym minimalnie tańszy, ale jeszcze nieco krócej wytrzyma na baterii.

Nasza ocena ultrabooka ASUS Zenbook 14X OLED 94% 4.7/5