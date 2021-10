Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! Intel oficjalnie zaprezentował procesory Core 12. generacji (Alder Lake-S) - to jedne z najbardziej wyczekiwanych modeli ostatnich lat, które mogą poważnie namieszać na rynku komputerów. Czego możemy się spodziewać?

Intel zapowiada procesory Core 12. generacji dla komputerów stacjonarnych. Generacja Alder Lake-S wprowadza hybrydową architekturę, a także sporo nowych funkcji - w tym obsługę pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0

Jako pierwsze na rynku pojawią się wersje z dopiskiem "K" - to modele dla entuzjastów, które wyróżniają się odblokowanym mnożnikiem i funkcją podkręcania. Oprócz tego będzie dostępna cała gama płyt głównych Z690

Topowy model z nowej serii - Core i9-12900K ma być dużo wydajniejszy od swojego poprzednika. Producent chwali się, że to najwydajniejszy procesor dla graczy

Do naszej redakcji trafiły dwa modele z nowej generacji: Core i9-12900K i Core i5-12600K - niebawem będziecie mogli zapoznać się z ich testami

Sklepowa premiera procesorów Intel Core 12. generacji i nowych płyt głównych Z690 została zaplanowana na 4 listopada

Jak pewnie pamiętacie, nowa generacja procesorów została zapowiedziana już w sierpniu podczas konferencji Architecture Day 2021 – poznaliśmy wtedy informacje dotyczące architektury układów, wprowadzanych nowości, a także planowanych wariantów. Teraz przyszła pora na konkrety. Podczas konferencji Intel Innovation ujawniono szczegóły dotyczące pierwszych modeli dla desktopów.

Co nowego w procesorach Intel Alder Lake-S?

Procesory Intel Core 12. generacji (nazwa kodowa Alder Lake-S) korzystają z hybrydowej architektury, która łączy dwa typy rdzeni – wydajne P-Core (Golden Cove) i efektywne E-Core (Gracemont). Układy wykonano w technologii litograficznej Intel 7 (według nowego systemu nazewnictwa).

Kluczową rolę ma tutaj odgrywać ekosystem Intel Thread Director, który odpowiada za sprawne zarządzanie dwoma typami rdzeni przez system operacyjny. Taka funkcja została wprowadzona w systemie Windows 11, więc teoretycznie nowe jednostki powinny tutaj oferować lepsze osiągi (co może być argumentem za przesiadką z Windows 10 na Windows 11).

Oprócz nowej architektury, modele Alder Lake-S wprowadzają sporo nowych funkcji – m.in. obsługę pamięci DDR4 i DDR5 RAM, a także kontroler magistrali PCI-Express 5.0 (oferuje ona dwukrotnie wyższą przepustowość względem PCI-Express 4.0).

Premiera procesorów Intel Core 12. generacji – początkowo tylko dla entuzjastów

Początkowo w ofercie producenta pojawiło się sześć modeli z odblokowanym mnożnikiem: 16-rdzeniowe Core i9-12900K i KF, 12-rdzeniowe Core i7-12700K i KF oraz 10-rdzeniowe Core i5-12600K i KF. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji poszczególnych modeli.

Model Rdzenie/wątki

(P-Core / E-Core) Taktowanie/Boost

(P-Core / E-Core) Pamięć L2 Pamięć L3 Kontroler RAM Grafika TDP

(Max) Cena Intel Core i9-12900K 16/24

(8/16 + 8/8) 3,2/5,2 GHz

2,4/3,9 GHz 14 MB 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(241 W) $589 Intel Core i9-12900KF 16/24

(8/16 + 8/8) 3,2/5,2 GHz

2,4/3,9 GHz 14 MB 30 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(241 W) $564 Intel Core i7-12700K 12/20

(8/16 + 4/4) 3,6/5,0 GHz

2,7/3,8 GHz 12 MB 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(190 W) $409 Intel Core i7-12700KF 12/20

(8/16 + 4/4) 3,6/5,0 GHz

2,7/3,8 GHz 12 MB 25 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(190 W) $384 Intel Core i5-12600K 10/16

(6/12 + 4/4) 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 9,5 MB 20 MB DDR4-3200

DDR5-4800 UHD 770 125 W

(150 W) $289 Intel Core i5-12600K 10/16

(6/12 + 4/4) 3,7/4,9 GHz

2,8/3,6 GHz 9,5 MB 20 MB DDR4-3200

DDR5-4800 - 125 W

(150 W) $264

Jeśli czytacie nas na bieżąco, specyfikacja procesorów nie powinna być dla Was specjalnym zaskoczeniem. Układy różnią się liczbą rdzeni/wątków i taktowaniem (wersje KF nie dysponują zintegrowaną grafiką, przez co powinny być trochę tańsze).

Do obsługi procesorów konieczne są nowe płyty główne z podstawką LGA 1700 i chipsetami z serii 600. Jakie są zmiany (oprócz podstawki)? Producent zastosował tutaj szybszą magistralę komunikacyjną DMI 4.0, a same układy oferują jeszcze lepszą funkcjonalność (m.in. do 28 linii PCI-Express 4.0, obsługę USB 3.2 Gen2x2, Thunderbolt 4 i Intel Killer Wi-Fi 6E).

Ciekawostką jest funkcja Intel Volume Management Device (VMD), która pozwala zarządzać dyskami SSD NVMe bez dodatkowych kontrolerów RAID lub innych adapterów sprzętowych.

Warto jednak zaznaczyć, że początkowo na rynku pojawią się topowe modele z chipsetem Z690, które pozwalają na podkręcanie modeli z odblokowanym mnożnikiem, a przy okazji zaoferują najbogatszy zestaw portów i złączy (doczekamy się modeli z najróżniejszych segmentów – od średnio-niskiego po topowe dla entuzjastów i ekstremalnych overclockerów). Lepsze modele wspierają nowe pamięci DDR5, ale te „zwyklejsze” nadal obsługują tańsze moduły DDR4.

Póki co mamy do czynienia z tzw. papierową premierą - prezentacją i zapowiedzią sprzętu. Sklepowa premiera procesorów Core 12. generacji oraz płyt głównych z chipsetem Z690 została zaplanowana na 4 listopada.

Wydajność procesorów Intel Alder Lake-S

Czego możemy się spodziewać? Podczas prezentacji procesorów, producent uchylił rąbka tajemnicy na temat wydajności topowego modelu Core i9-12900K.

Core i9-12900K ma oferować lepsze osiągi w grach względem swojego poprzednika - Core i9-11900K, ale też konkurencyjnego modelu Ryzen 9 5950X – w zależności od tytułu przewaga ma sięgać kilku - kilkudziesięciu procent (chociaż są też sporadyczne przypadki, gdzie model AMD będzie szybszy).

W profesjonalnych zastosowaniach różnica ma być jeszcze wyższa. Nowa "i-dziewiątka" jest o 36% wydajniejszy przy edycji zdjęć i o 32% przy edycji wideo (a samo renderowanie wieloklatkowe jest 2-krotnie szybsze). W modelowaniu 3D przewaga nowej „i-dziewiątki” podobno ma wynosić 37%.

Nowa architektura procesorów szczególnie ma wpłynąć na zastosowania związane z tworzeniem treści - jednoczesne wykonywanie zadań w pakiecie Adobe Lightroom i Adobe Premiere Pro daje tutaj przewagę na poziomie 49% względem poprzednika.

Procesory Intel Alder Lake-S już w naszej redakcji!

Czekacie na testy procesorów? Jeśli tak to mamy dobre wieści – do naszej redakcji dotarły modele z nowej generacji: Core i9-12900K i Core i5-12600K. Poniżej znajdziecie filmik z unboxingu zestawu testowego (niestety sklepowe wersje będą sprzedawane w innych pudełkach).

Jak wypadają nowe modele? O tym na razie nie możemy mówić. Możemy jednak zdradzić, że warto nas odwiedzić 4 listopada punktualnie o 15:00 – na pewno będzie co poczytać :-).



Zastosowanie nowego procesu litograficznego niekoniecznie idzie w parze ze zmniejszaniem rozmiaru jądra krzemowego :-)

Intel wraca do gry?

Trzeba przyznać, że nowa generacja procesorów Intela zapowiada się wyjątkowo interesująco – po odświeżaniu kotletów architektur, producent przygotował całkowicie nową konstrukcję, która ma przynieść potężny wzrost wydajności (mówi się nawet o nowym królu wydajności w grach). Nie bez znaczenia będzie też wsparcie dla nowych funkcji. Z drugiej strony będzie trzeba liczyć się z dużo wyższymi cenami platformy (same pamięci DDR5 mają być droższe o 50-60% względem DDR4).

Jak nowa platforma Intela wypadnie w praktyce? O tym przekonamy się po testach i sklepowej premierze układów z realnymi cenami. Warto jednak pamiętać, że konkurencja nie zamierza tutaj spoczywać na laurach i też przygotowuje nowe procesory (na ich premierę mamy poczekać do pierwszej połowy przyszłego roku).

Źródło: Intel