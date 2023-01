Fani "Cobra Kai” nie muszą wybierać między dobrą a złą wiadomością. Twórcy serialu zaserwowali im je bowiem za jednym zamachem. 6. sezon tytułu powstanie. Jednocześnie będzie to też zwieńczenie serii, której początki sięgają 2018 roku.

Cobra Kai – 6 sezon ostatnim. Zobaczcie list do fanów

Od początku przygody z »Cobra Kai« planowaliśmy zakończyć ją na naszych warunkach i zostawić Kalifornię taką, jaką sobie wymarzyliśmy, i wtedy, kiedy nasza misja się skończy. Teraz możemy z wielką dumą i radością ogłosić, że cel udało się zrealizować. Nadchodzący szósty sezon zakończy sagę »Cobra Kai«

– ogłosili twórcy tytułu – Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg oraz Josh Heald.

Serial stanowi kontynuację opowieści, znanej z filmowego cyklu “Karate Kid”. Jego akcję zorientowano wokół postaci Daniela LaRusso (Ralph Macchio) oraz Johnny’ego Lawrence’a (William Zabka), którzy, mimo upływu przeszło 30 lat wciąż nie pałają do siebie szczególną sympatią.

Serial po raz pierwszy dał się poznać 5 lat temu, debiutując na łamach YouTube Red i YouTube Premium. Później zainteresował się nim Netflix, gdzie możecie obecnie znaleźć wszystkie 5 sezonów.

Cobra Kai – zapowiedź 6 sezonu

Zdaniem twórców 6. odsłona “Cobra Kai” ma być największą spośród dotychczasowych. Do tej pory każdy z sezonów liczył po 10 epizodów – być może więc pożegnanie z serialem będzie okazją do odstąpienia od tej reguły i zaoferowania fanom pokaźniejszej dawki wrażeń? Na tę chwilę zarówno odpowiedź na to pytanie, jak i data premiery finałowych odcinków pozostają niewiadomą…

Źródło: Netflix, materiały prasowe