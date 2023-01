Aplikacja Netfliksa na iOS doczekała się wizualnego odświeżenia. Przeprojektowano większość elementów ekranu głównego, ale też wprowadzono zmiany w kwestii animacji. Zaktualizowana wersja aplikacji jest już dostępna do pobrania.

Netflix zmienia się na iOS. Wizualne nowości w aplikacji

Gigant streamingowy pokazuje jak powinno się robić wizualne odświeżenie aplikacji. Lekcję od Netfliksa mógłby brać Wykop, którego nowa wersja dziś ujrzała światło dzienne i niekoniecznie przypadła do gustu użytkownikom. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Netfliksie, który zaktualizował swoją aplikację na iOS i wprowadził w niej szereg usprawnień wizualnych - wszystkie z nich działają i są w pełni użyteczne.

Aplikacja Netflix na iOS została odświeżona. Większość ekranów doczekała się zmian (Źródło: własne)

Zmiany głównie wizualne, ale znacznie wpływające na aplikację

Przeprojektowany przede wszystkim został ekran główny aplikacji, ale też elementy wyświetlane podczas wybierania profilu po uruchomieniu serwisu. Zmieniono animacje, które teraz wyciągają na pierwszy plan elementy aplikacji w formie swoistych kart.

Zgodnie z oczekiwaniami Januma Trivediego, który pełnił w Netfliksie funkcję projektanta UI, interfejs aplikacji jest teraz znacznie płynniejszy i generalnie dopracowany. Usprawniono także przełączanie między rodzajami materiałów (filmy i seriale), ale także wybieranie kategorii wideo.

Większych zmian nie uświadczymy natomiast w sekcji Nowe i popularne oraz na samej karcie serialu lub filmu. Jest za to dopasowanie kolorystyki ekranu głównego do obrazka reklamującego sugerowany materiał na stronie głównej.

Odświeżona aplikacja jest już dostępna dla każdego. Zmiany trafią też na inne platformy

Jeśli twoja aplikacja Netflix na iOS nadal ma niezmienione wzornictwo, przejdź do App Store i upewnij się, czy została zaktualizowana do najnowszej wersji (obecnie jest to 15.14.0).

Zmiany w aplikacji na smartfony mają też zostać przeniesione na przystawki Apple TV. Netflix zapowiada, że system tvOS wkrótce również doczeka się zmian wizualnych - a te najprawdopodobniej będą tożsame z tymi, które trafiły na wersję mobilną. Termin zaktualizowania aplikacji na tvOS pozostaje jednak nieznany.

Źródło: Netflix