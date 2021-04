Kopanie kryptowalut cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a górnicy próbują wykorzystywać coraz dziwniejszy sprzęt. Co powiecie na kopanie kryptowalut na…Commodore 64?

Część naszych starszych czytelników pewnie pamięta Commodore 64, który w latach 80. stał się jednym z najbardziej kultowych komputerów na świecie (a dla niektórych pewnie był to pierwszy komputer w domu). Mogłoby się wydawać, że obecnie sprzęt nadaje się jako muzealny zabytek. Okazuje się, że nie do końca, bo można na nim… kopać Bitcoina.

Kopanie kryptowaluty Bitcoin na Commodore 64

Przypominając, Commodore 64 korzysta z procesora MOS Technology 6510, który jest taktowany "zawrotnym" zegarem 1,023 MHz (w wersji NTSC było to 0,985 MHz). Oprócz tego przewidziano 64 KB pamięci RAM i 20 KB pamięci ROM. Na ówczesne czasy była to naprawdę niezła specyfikacja, ale dzisiaj może ona wywoływać co najwyżej uśmiech na twarzy.

Słaba specyfikacja nie jest jednak przeszkodą, aby kopać kryptowaluty, co potwierdził twórca YouTubowego kanału 8-Bit Show And Tell.

Okazuje się, że Commodore 64 z oprogramowaniem Bitcoin Miner 64 jest w stanie kopać Bitcoina (konieczne jest jednak podłączenie współczesnego komputera, który będzie przesyłał blok do obliczeń). Nie wierzycie? No to zobaczcie sami:

Oczywiście wydajność C64 w kopaniu kryptowalut nie jest zbyt wysoka (lekko mówiąc) – taki eksperyment należy bardziej traktować jako ciekawostkę, aniżeli pomysł na zbudowanie koparki. Wcześniej podobne doświadczenie przeprowadzono na konsoli Nintendo Game Boy.

Źródło: YouTube @ 8-Bit Show And Tell, Wikipedia (foto)

