Czujecie niedosyt po zakończeniu gry Control? Spokojnie – wkrótce będziecie mieli okazję, by wrócić do tego świata. Jeszcze w marcu na rynku zadebiutuje duży dodatek, stanowiący kontynuację opowieści przedstawionej w „podstawce”. Oto The Foundation.

Jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje pierwszy duży dodatek do gry Control – The Foundation. Wraz z nim bohaterka zyska nowe umiejętności, nową broń i nowy typ przeciwnika do pokonania. Przede wszystkim jednak powinniśmy się przygotować na nowe misje fabularne (kręcące się wokół zaginięcia Helen Marshall) i kilka zadań pobocznych – ekipa Remedy Entertainment zachęca, by zarezerwować sobie na nie łącznie od 4 do 5 godzin.

Zobacz najnowszy zwiastun Control: The Foundation:

Dzięki nowym umiejętnościom będziemy mogli jeszcze efektywniej i pomysłowo wykorzystywać elementy otoczenia do walki z przeciwnikami. A zatem jak na rozszerzenie przystało, rozszerzy ono nasze możliwości. To zdecydowanie „coś więcej”, a nie tylko „więcej tego samego”.

Marzec przynosi nowości graczom Control (ale nie wszystkim)

Premiera Control: The Foundation odbędzie się już 26 marca, ale data ta dotyczy wyłącznie wersji przeznaczonych na PlayStation 4 i PC. Posiadacze edycji na Xbox One na te nowości poczekają do 25 czerwca.

Oprócz opisywanego rozszerzenia ekipa Remedy Entertainment przygotowała także garść poprawek, związanych między innymi z funkcjonalnością mapy, umiejętnościami bohaterki czy punktami. Wszystkie one trafią do graczy w ramach bezpłatnej aktualizacji.

Źródło: 505 Games, GamingBolt

Czytaj dalej o grze Control: