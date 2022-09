Cooler Master kontynuuje ofensywę na rynku obudów dla entuzjastów. Ostatnio w ofercie producent pojawił się model HAF 700, który powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników.

Cooler Master HAF 700 to większy brat wcześniej prezentowanego modelu Cooler Master HAF 500. Nowa obudowa też została utrzymana w nowoczesnym, futurystycznym wzornictwie i cechuje się świetnym przepływem powietrza, ale pozwoli na budowę jeszcze większych i wydajniejszych zestawów.

Cooler Master HAF 700 – efektowna i funkcjonalna

Model HAF 700 wyróżnia się nowoczesnym designem i świetną funkcjonalnością. Po bokach przedniego panelu wyprowadzono cztery porty USB 3.2, jeden poty USB 3.2 Gen 2 typu C oraz dwa złącza audio.

Ciekawostką jest ekran LCD Iris, który pozwala monitorować parametry komputera – użytkownik może tutaj wybrać jakie informacje będą wyświetlane (m.in. obroty wentylatorów, taktowanie procesora, temperatury podzespołów). Dodatkowym atutem jest system MasterPlus+, za pomocą którego można decydować o konfiguracji podświetlenia obudowy.

Obudowa HAF 700 oferuje sporo miejsca na podzespoły i dobrą wentylację

W środku przewidziano miejsce na potężną konfigurację – nie będzie problemu, by zmieścić wydajny komputer do grania lub mocną stację roboczą do pracy.

Specyfikacja pozwala zamontować płytę główną formatu ATX, E-ATX, a nawet SSI CEB i SSI EEB. Do tego udostępniono osiem miejsc na karty rozszerzeń z możliwością pionowego montażu karty graficznej. HAF 700 pozwala zainstalować 9 dysków 2,5/3,5 cala (4x w specjalnych koszykach + 5x w dodatkowych stelażach).

Jak przystało na obudowę HAF, producent zadbał o dobrą wentylację podzespołów. Standardowe wyposażenie obejmuje pięć wentylatorów – z przodu zamontowano dwa modele SickleFlow 200 ARGB PWM, z tyłu dwa SickleFlow 120 ARGB PWM, a na dole jeden SickleFlow 120 ARGB PWM. W razie potrzeby można jednak dołożyć kolejne lub pokusić się o instalację chłodzenia wodnego.

Sporym ułatwieniem są wyjmowane stelaże na górze i dole obudowy, do których można przykręcić wentylatory. Co więcej, można je podłączyć do huba (7x wentylator + 5x ARGB LED), więc nie powinno być problemów z podpięciem nawet większej liczby śmigiełek.

Specyfikacja obudowy Cooler Master HAF 700

rozmiar: Full Tower:

panel I/O: 4x USB 3.0, USB 3.2 typ C, 2x audio

obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB

miejsca na karty rozszerzeń: 8

miejsca na dyski: 9x 2,5/3,5 cala

maksymalna wysokość coolera CPU: 166 mm

miejsca na wentylatory: przód: 2x 200 mm góra: 2x 200mm / 3x 140mm / 6x 120mm tył: 2x 120 mm dół: 3x 120/140 mm bok: 4x 120mm / 3x 140mm

zainstalowane wentylatory: przód: 2x SickleFlow 200 ARGB PWM góra: 2x SickleFlow 120 ARGB PWM dół: SickleFlow 120 ARGB PWM

wymiary: 556 x 279 x 540 mm

Cooler Master HAF 700 to propozycja dla użytkowników, którzy nie uznają kompromisów i składają potężny, dobrze chłodzony zestaw. Niestety, sprzęt ma też swoją cenę – w polskich sklepach będzie on wyceniony na około 1700 złotych.

Źródło: Cooler Master