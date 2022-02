Obudowa komputerowa to niejako wizytówka komputera, więc na pewno warto zadbać o jej ciekawy wygląd. Firma Corsair poszła jednak „po bandzie” i przygotowała model z rekordową ilością LED-ów.

Corsair iCUE 5000T RGB – obudowa dla fanów podświetlenia LED

Model iCUE 5000T RGB został utrzymany w ciekawej, minimalistycznej stylistyce, która na pewno przypadnie do gustu entuzjastom. Obudowa ma jednak przyciągać uwagę bogatym podświetleniem LED – w środku zastosowano aż 208 indywidualnie adresowanych diod RGB LED, dzięki którym można zbudować wyjątkowy komputer (lub jak kto woli choinkę na Święta Bożego Narodzenia :-)).

Producent zastosował taśmy podświetlające sprzęt z trzech stron (łącznie 160 diod LED) i trzy dodawane w komplecie wentylatory Corsair LL120 RGB (łącznie 48 diod LED). Podświetlenie podłączono do kontrolera iCUE Commander Core XT, dzięki któremu można dostosować efekty do własnych preferencji. Co więcej, istnieje tutaj możliwość podłączenia dodatkowych taśm LED i/lub wentylatorów.

W środku przewidziano miejsce dla wydajnego komputera z płytą główną ATX i mocną kartą graficzną (przewidziano tutaj możliwość pionowego montażu, ale wymagany adapter trzeba dokupić osobno). Ponadto udostępniono cztery miejsca na dyski 2,5 cala i dwa 2,5 lub 3,5 cala.

Nie zapomniano też o efektywnym chłodzeniu podzespołów. Standardowe wyposażenie obejmuje trzy wspomniane wentylatory, ale w razie potrzeby można dołożyć kolejne lub pokusić się o instalację wydajnego chłodzenia cieczą (z dwoma chłodnicami 360 mm). Wentylacji sprzyjają też zdejmowane siatkowe panele – przedni i górny, które gwarantują intensywny przepływ powietrza w każdym złożonym zestawie. Co więcej, łatwiejsze układanie kabli zapewnia specjalny system aranżacji RapidRoute.

Specyfikacja obudowy Corsair iCUE 5000T RGB

typ: Midi Tower

złącza na penlu I/O: 4x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2, 2x audio

obsługiwane płyty główne: mini-ITX, mATX, ATX

miejsca na karty rozszerzeń: 7+2

miejsca na dyski: 4x 2,5 cala, 2x 2,5/3,5 cala

miejsca na wentylatory: przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm góra: 3x 120 mm lub 2x 140 mm bok: 3x 120 mm tył: 1x 120 mm

dodatkowe: kontroler iCUE Commander Core XT, 3x wentylator LL120 RGB

wymiary: 528, 5 x 559, 6 x 251,2 mm

waga: 14,53 kg

Obudowa Corsair iCUE 5000T RGB jest już dostępna w sprzedaży, ale sprzęt nie należy do tanich modeli – jej sugerowana cena wynosi bagatela 1749 złotych (!). Jeśli natomiast brakowałoby komuś LED-ów, może dokupić taśmy iCUE LC100 (zestaw startowy za 549 złotych lub rozszerzający za 429 złotych)

Jeśli nie jesteście zainteresowani zakupem (albo nie mielibyście tak dużo gotówki), to przynajmniej możecie sobie zobaczyć filmik z prezentacją sprzętu.

Źródło: Corsair