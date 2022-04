Firma NZXT ma w swojej ofercie całą gamę obudów H510I, w tym specjalne wersje CRFT, które skierowane są dla fanów gier Mass Effect, Fallout, Cyberpunk 2077 czy World of Warcraft. Tym razem producent przygotował model dla miłośników mangi.

Obudowa NZXT CRFT 10 H510i All Might dla fanów My Hero Academia

Model NZXT CRFT 10 H510i All Might został poświęcony superbohaterowi All Might, który znany jest ze świata My Hero Academia (to taka japońska manga).

Czym wyróżnia się nowy model? Ano wyglądem. Producent przyozdobił go specjalnymi okleinami, które znajdują się nie tylko na zewnątrz, ale także w środku, za szklanym panelem. Co więcej, oprócz motywów skojarzonych z All Mightem zestaw zawiera dopasowany do stylistyki magnetyczny uchwyt na słuchawki Plus Ultra.

Pozostała część specyfikacji pozostała bez zmian. Obudowa wyróżnia się dobrą funkcjonalnością i odpowiednią cyrkulacją powietrza. Wewnątrz bez problemu zmieści się wydajny komputer do gier (producent chwali się również zastosowaniem wbudowanego wspornika montażowego dla karty graficznej, dzięki któremu możliwe jest jej pionowe lub poziome ułożenie).

Nie bez znaczenia jest też dodatkowe podświetlenie RGB LED, które pozwoli upiększyć komputer. Na wyposażeniu znajdziemy także kontroler do sterowania dwoma kanałami podświetlenia i trzema wentylatorami (do jego obsługi można wykorzystać autorską aplikację NZXT CAM).

Specyfikacja obudowy NZXT CRFT 10 H510i All Might

Typ: Midi Tower

Panel: USB 3.0, USB typ C, 2x audio

Obsługiwane płyty główne: Mini-ITX, MicroATX, ATX

Liczba slotów PCIe: 7+2

Maksymalna długość karty graficznej: 321 - 381 mm

Miejsca na dyski: 2 + 1x 2,5/3,5 cala

Maksymalna wys. chłdozenia procesora: 165 mm

Miejsca na wentylatory: Przód: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm Góra: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Tył: 1 x 120 mm

Zamontowane wentylatory: Góra: Aer P 120mm Tył: Aer P 120mm

Wymiary: 460 x 210 x 428 mm

Waga: 6,8 kg

Model NZXT CRFT 10 H510i All Might ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Cena? „Jedyne” 250 dolarów (czyli ponad 2-krotnie więcej od zwykłej wersji H510i). Dla fanów mangi to jednak pewnie bezcenna propozycja.

Źródło: NZXT