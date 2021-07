Jeśli szukacie zaawansowanych wentylatorów z podświetleniem RGB to warto rzucić okiem na modele iCUE RGB Elite firmy Corsair. Są one dostępne w zestawach razem z kontrolerem Lighting Node CORE oraz rozmiarach 120 i 140 mm.

Corsair to jeden z lepiej znanych producentów peryferiów i podzespołów do komputerów, jak choćby superszybkich SSD PCIe 4.0 nawet z chłodzeniem wodnym. Wśród licznych produktów w ofercie tego producenta można znaleźć wiele ciekawych wentylatorów, w tym oczywiście z modnym podświetleniem RGB. Jednym z ostatnich wentylatorów RGB Corsaira były modele iCUE SP (120 i 140) RGB Elite.

Corsair iCUE SP RGB Elite - wentylatory z podświetleniem RGB

Wentylatory tej seri mogą się pochwalić aż ośmioma adresowanymi diodami LED RGB oraz technologią Corsair AirGuide i dostępne są w wersjach SP120 (120 mm) oraz SP140 (140 mm).

Cóż takiego jest w technologii AirGuide? Specjalnie profilowane łopatki wentylatorów zapobiegają zawirowaniom powietrza i tworzą strumień powietrza w formie stożka, co ma maksymalizować ich skuteczność. Sterowanie PWM umożliwia ustawianie szybkości wentylatorów do 1500 RPM (w przypadku iCUE SP120 RGB ELITE) lub do 1200 RPM (w przypadku iCUE SP140 RGB ELITE).

Corsair iCUE SP RGB Elite - różnice pomiędzy wersjami 120 i 140 mm

Model Corsair iCUE SP120 RGB Elite Corsair iCUE SP140 RGB Elite Szybkość obrotowa 400 – 1500 ±10% RPM 300 - 1200 ±10% RPM Głośność 28 dBA 27 dBA Ciśnienie statyczne 1,46 mm-H2O 1,66 mm-H2O Przepływ powietrza 47,73 CFM 68,11 CFM

Wentylatory te dostępne są pojedyńczo lub w zestawach, w których znajdziemy również kontroler Lighting Node CORE.

Do RGB huba możemy podpiąć do sześciu wentylatorów RGB i sterować nimi za pomocą oprogramowania iCUE. Kontroler Lighting Node CORE wymaga również podpięcia do zasilania SATA oraz pinowego portu UBS 2.0 na płycie głównej. W zestawie znajduje się również dwustronna taśma klejąca za pomocą której można zamocować kontroler gdzie tylko nam sie podoba.

Za pomocą oprogramowania iCUE można personalizować i synchronizować efekty podświetlenia ze wszystkimi (zgodnymi z tą technologią) urządzeniami Corsair.

Wentylatory Coirsair SP RGB Elite objęte są dwuletnią gwarancją i można je kupić oddzielnie, bądź w zestawach. Dostępne są modele w kolorze białym i czarnym. Ceny za pojedynczy wentylator zaczynają się od około 80 złotych, a za zestaw trzech wentylatorów z kontrolerem Lighting Node CORE od około 280 złotych.