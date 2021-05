Testujemy nową, ulepszoną wersję chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 240. Producent zachował wszystkie najważniejsze atuty zestawu, ale zastosował efektowniejsze, podświetlane wentylatory.

Chłodzenia Arctic Liquid Freezer II zadebiutowały prawie dwa lata temu i przez wielu są uznawane za najlepsze zestawy AiO. Mieliśmy okazję sprawdzić modele Liquid Freezer II 280 oraz Liquid Freezer II 420 i podzielamy to zdanie – możemy liczyć na dobrą wydajność i cichą pracą, a wszystko to przy zachowaniu atrakcyjnej ceny.

Części użytkowników brakowało jednak jednego ważnego bajeru - podświetlenia LED, które nadawałoby chłodzeniom ciekawszego wyglądu i pozwalało na upiększenie komputera (no tak, w końcu mamy modę na LEDy). Producent wysłuchał sugestii klientów i przygotował nowe wersje zestawu Liquid Freezer II 240.

Czym się różni Arctic Liquid Freezer II 240 od Liquid Freezer II 240 RGB i A-RGB?

W ofercie firmy Arctic pojawiły się dwie nowe wersje zestawu Liquid Freezer II 240: Liquid Freezer II 240 RGB oraz Liquid Freezer II 240 A-RGB. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji.

Model Arctic Liquid Freezer II 240 Arctic Liquid Freezer II 240 RGB Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Wymiary bloku wodnego 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm 98 x 78 x 53 mm Obroty pompki 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM 800 - 2000 RPM Wentylator VRM 40 mm 40 mm 40 mm Obroty wentylatora VRM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM 1000 - 3000 RPM Węże 450 mm 450 mm 450 mm Chłodnica Aluminiowa Aluminiowa Aluminiowa Wymiary chłodnicy 277 x 120 x 38 mm 277 x 120 x 38 mm 277 x 120 x 38 mm Wentylatory 2x P12 PWM (120 mm) 2x P12 PWM PST RGB 0dB (120 mm) 2x P12 PWM PST A-RGB 0dB (120 mm) Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 200 - 1800 RPM 200 - 1800 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Wydajność wentylatora 56,3 CFM / 95,65 m³/h 48,8 CFM | 82,91 m³/h 48,8 CFM | 82,91 m³/h Dodatkowe » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-5 (0,8 g) Kompatybilność » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 » AMD: AM4

» Intel LGA 115x / LGA 1200 / LGA 2011(-3) / LGA 2066 Waga zestawu 1191 g 1213 g 1213 g Cena 399 złotych 449 złotych 479 złotych

Jakie są różnice między nowymi modelami? Wersja RGB została wyposażona w wentylatory ze zwykłym podświetleniem RGB LED (całe są podświetlane na dany kolor), natomiast w A-RGB zastosowano wentylatory z adresowalnymi diodami (mogą być równocześnie podświetlane różnymi kolorami).

Arctic Liquid Freezer II 240 - za podświetlaną wersję trzeba dopłacić

Jak łatwo można się domyślić, podświetlane wersje chłodzenia Liquid Freezer II są droższe od zwykłego modelu – ceny wynoszą odpowiednio:

Arctic Liquid Freezer II 240 – 399 złotych

Arctic Liquid Freezer II 240 RGB – 449 złotych

Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB – 479 złotych

Mówimy więc o dopłacie rzędu 50 i 80 złotych. Czy warto? Sprawdźmy to!

Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

W nasze ręce trafił model Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB - to ten, który oferuje lepsze możliwości personalizacji wyglądu. Sprzęt teoretycznie powinien zainteresować entuzjastów, którzy chcieliby zbudować ciekawy i efektowny zestaw.

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z chłodzeniem wyglądającą bardzo podobnie do zwykłego modelu Arctic Liquid Freezer II 240… i w zasadzie tak jest w rzeczywistości. Producent zastosował praktycznie tą samą konstrukcję. Liquid Freezer II 240 A-RGB zalicza się do zestawów typu AiO – wszystkie elementy połączono w całość, więc użytkownicy nie muszą się obawiać o połączenie części czy rozszczelnienie układu. Nie jest to jednak zwyczajne AiO.

Liquid Freezer II 240 A-RGB wykorzystuje autorski projekt bloko-pompki, w której zastosowano dodatkowy wentylator – 40-milimetrowy model ma za zadanie wspomagać cyrkulację powietrza wokół sekcji zasilania płyty głównej (co ma przełożyć się na jej niższe temperatury).

Blok wodny został wykonany z miedzi, ale nie jest za dużych rozmiarów – jego powierzchnia pokryje procesory pod gniazda Intel LGA 1200 i AMD AM4, ale większych jednostek pod Intel LGA 2066 już nie obejmie w całości (a z AMD sTRX4 w ogóle nie jest kompatybilny). Warto również dodać, że pompka jest sterowana sygnałem PWM, dzięki czemu przy mniejszym obciążeniu procesora ma być niesłyszalna (co sprawdzimy podczas testów).

Chłodzenie wykorzystuje aluminiową chłodnicę w rozmiarze 240 mm. Należy jednak zaznaczyć, że producent postawił na radiator o profilu 38 mm (a nie 27 mm jak to zwykle bywa w chłodzeniach AiO) – grubsza konstrukcja powinna przełożyć się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła, ale może powodować problemy z kompatybilnością w mniejszych obudowach (do podanej grubości należy jeszcze doliczyć profil wentylatorów – 25 mm).

No właśnie, wentylatory. W Liquid Freezer II 240 A-RGB zastosowano dwie sztuki P12 PWM PST A-RGB 0dB – to 120-milimetrowe, wysokociśnieniowe modele z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB - Fluid Dynamic Bearing). Prędkość obrotową „śmigiełek” można regulować w zakresie 200 – 1800 RPM, ale należy spodziewać się ciut słabszych osiągów względem wentylatorów stosowanych w zwykłym LFII 240 (maksymalny przepływ powietrza to 48,8 CFM/82,91 m³/h, a ciśnienie statyczne to 1,85 mmH₂O). Generowany hałas to 0,3 sona.

Głównym atutem modeli P12 PWM PST A-RGB 0dB jest adresowalne podświetlenie LED. W każdym wentylatorze zastosowano 12 diod, którymi można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej – wspierane są tutaj wszystkie systemy obsługujące 3-pinową wtyczkę 5 V (czyli ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync).

Jak zamontować chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB?

Chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB jest kompatybilne z większością obecnych procesorów (wyjątkiem są modele Ryzen Threadripper pod gniazda TR4 i sTRX4).

W zestawie znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz małą tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-5 (ta powinna wystarczyć na 2-3 aplikacje). Brakuje natomiast papierowej instrukcji montażu – trzeba tutaj posiłkować się przewodnikami dostępnymi na stronie internetowej producenta.

Instalacja chłodzenia nie jest skomplikowana i powinni sobie z nią poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Procedura właściwie sprowadza się do przykręcenie zestawu montażowego do płyty głównej (w platformach Intel LGA 115X/1200 konieczne jest jeszcze zastosowanie płytki backplate), przykręcenia elementów montażowych do blokopompki i zamontowania chłodzenia na płycie głównej.

Warto dodać, że w przypadku platformy AMD AM4 producent przewidział dwie opcje montażu blokopompki – standardową i lekko przesuniętą (ta druga ma się lepiej sprawdzać w przypadku procesorów Ryzen 3000 i 5000, gdzie zastosowano konstrukcję opartą o chiplety).

Wentylatory zostały fabrycznie zamontowane na chłodnicy, więc pod tym względem proces instalacji jest uproszczony – element od razu przykręcamy w odpowiednim miejscu w obudowie (przy czym producent nie zaleca montażu go poniżej blokopompki). Na sam koniec należy podłączyć kabelki. Co ważne, z zestawu odchodzą tylko dwa przewody – do wentylatora i podświetlenia, co na pewno ułatwi aranżację okablowania i utrzymanie porządku w obudowie.

Test chłodzenia Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

Zestaw Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Platforma testowa:

Wydajność nowego chłodzenia Arctic porównaliśmy do innych zestawów AiO, które niedawno mieliśmy okazję przetestować:

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 43

18 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 48

10 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 14

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 18

5 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7

WOW! Przy niepodkręconym procesorze, Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB oferuje podobne możliwości do modeli z radiatorami w rozmiarze 280 i 360 mm, jednocześnie zapewniając bardzo niskie temperatury sekcji zasilania. Pomimo przejścia na najwyższe obroty, chłodzenie cechowało się dobrą kulturą pracy.

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 65

23 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 71

21

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 20

5 Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB

(max. 41 dB) 20

6 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8

Podkręcenie procesora przełożyło się na wzrost generowanego ciepła, aczkolwiek nowy model Arctica nadal jako tako radził sobie ze schłodzeniem jednostki - pod tym względem wypadł nieco gorzej od 280-milimetrowego modelu (ale cechował się wyraźnie lepszą kulturą pracy).

Arctic nie zawodzi – Liquid Freezer II 240 A-RGB spodoba się fanom LED-ów

To już kolejny raz, gdy oceniamy chłodzenie Arctic Liquid Freezer II. Poprzednie modele wywarły na nas bardzo dobre wrażenie i podobnie jest w tym przypadku – nowa wersja AiO zachowuje wszystkie najważniejsze atuty zwykłego LFII, a przy tym wyróżnia się ciekawszym wyglądem. Liquid Freezer II 240 A-RGB zainteresuje użytkowników szukających cichego, wydajnego i efektownego chłodzenia dla procesora.

Liquid Freezer II 240 A-RGB bazuje na projekcie zwykłego modelu Liquid Freezer II 240 - mamy do czynienia z konstrukcją typu AiO, ale w trochę innej wersji, niż w przypadku zestawów innych producentów. Pomysł Arctica wyróżnia się dodatkowym chłodzeniem sekcji zasilania płyty głównej oraz grubszą, wydajniejszą chłodnicą (ta może powodować problemy z kompatybilnością w mniejszych obudowach).

Pojawiła się jednak jedna ważna zmiana, o którą prosiło część użytkowników – w wersji A-RGB zastosowano „śmigiełka” z adresowalnym podświetleniem LED, które nadają konstrukcji ciekawszego wyglądu i pozwalają upiększyć wnętrze komputera (w ofercie producenta znajdziemy również wersję RGB ze zwykłymi diodami RGB LED).

Co ważne, Liquid Freezer II 240 A-RGB oferuje bardzo dobrą wydajność – chłodzenie poradziło sobie nawet z podkręconym procesorem Ryzen 9 3900XT, jednocześnie zachowując dobrą kulturę pracy. Nie bez znaczenia jest też prosty montaż. Zestaw pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD (wyjątkiem są jedynie gniazda TR4 i sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper).

Musimy się jednak liczyć z wyraźnie wyższą ceną. Model ze zwykłym podświetleniem RGB LED kosztuje 450 złotych, natomiast wersja z adresowalnym ARGB LED to już koszt 480 złotych (mówimy więc o dopłacie rzędu 50 i 80 złotych względem zwykłego modelu Liquid Freezer II 240). Czy warto? Jeżeli zależy Wam na dobrym chłodzeniu AiO z podświetleniem, propozycja Arctica wydaje się bardzo ciekawą propozycją.

PS. Możemy zdradzić, że niebawem na rynku pojawią się chłodzenia Liquid Freezer II 360 z podświetleniem RGB i A-RGB. Większe modele (chłodnica 3x 120 mm) powinny zaoferować jeszcze lepszą wydajność, ale trzeba będzie do nich dołożyć kolejne "kilka dyszek".

Opinia o Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB Plusy dobra wydajność,

cicha praca,

dodatkowy nawiew na sekcję zasilania,

efektowny wygląd (wentylatory z podświetleniem A-RGB),

pasuje do większości obecnych podstawek dla procesorów Intel i AMD,

prosty montaż (i mało przewodów do podłączenia),

6 lat gwarancji. Minusy niekompatybilne z podstawkami AMD TR4 i sTRX4,

grubsza chłodnica może się nie zmieścić do mniejszych obudów,

wyraźnie wyższa cena względem wersji bez podświetlenia.

Ocena końcowa 94% 4.7/5