Firma MSI coraz pewniej wchodzi na rynek chłodzeń AiO. Najnowsze modele z serii MAG CoreLiquid P i C nie tylko świetnie wyglądają, ale też zapewniają dobre parametry – klienci mają tutaj do wyboru trzy rozmiary, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Marka MSI jeszcze do niedawna raczej nie była kojarzona z chłodzeniami AiO, ale powoli zaczyna się to zmieniać. Po ciekawych modelach MPG CoreLiquid K i MAG CoreLiquid R, tym razem przyszła pora na kolejne zestawy – niedawno w ofercie producenta pojawiły się modele MAG CoreLiquid P i C.

Premiera innowacyjnych chłodzeń MSI MAG CoreLiquid P i C

Chłodzenia MAG CoreLiquid P i C bazują na podobnej konstrukcji. Różnica właściwie sprowadza się do wyglądu - modele P nie oferują dodatkowych upiększeń, natomiast modele C wyróżniają się podświetlanym blokiem i wentylatorami (takie wersje powinny zainteresować entuzjastów, którzy chcieliby zbudować efektowny zestaw).



Modele MAG CoreLiquid C wyróżniają się podświetlanym blokiem i wentylatorami (ARGB LED)

Ciekawostką jest budowa zestawów, bo producent zastosował konstrukcję z oddzielną pompką – została ona przeniesiona z bloku wodnego do chłodnicy, co teoretycznie powinno przełożyć się na lepszą kulturę pracy, mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu. Podobny pomysł został wprowadzony w modelach MAG CoreLiquid R.



W zestawach MSI MAG CoreLiquid P i C pompka została zintegrowana w chłodnicy

MSI MAG CoreLiquid P i C – trzy rozmiary do wyboru

Modele MSI MAG CoreLiquid P i C występują w trzech rozmiarach – z chłodnicą typu 240 mm (P240/C240), 280 mm (P280/C280) i 360 mm (P360/C360). Na modelach 240 i 360 mm zainstalowano wentylatory o średnicy 120 mm, natomiast na modelach 280 mm są to śmigiełka o średnicy 140 mm (i tu i tu mamy do czynienia z konstrukcją opartą o podwójne łożysko kulkowe).

Większa chłodnica przekłada się na lepsze możliwości odprowadzania ciepła, ale wymaga też więcej miejsca w obudowie. Co ważne, producent zastosował standardowe radiatory o profilu 27 mm (trzeba do nich jeszcze dodać grubość wentylatorów).



Podświetlane modele MAG CoreLiquid C pozwolą na budowę efektownej konfiguracji

Chłodzenia pasują do wszystkich najnowszych podstawek pod procesory AMD i Intel. Producent chwali się kompatybilnością z gniazdem LGA 1700, więc będzie można je zamontować też w komputerach z nadchodzącymi procesorami Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S).

Model MSI MAG CoreLiquid P240 / C240 MSI MAG CoreLiquid P280 / C280 MSI MAG CoreLiquid P360 / C360 Blok wodny P240/280/360: 70,5 x 70,5 x 52 mm

C240/280/360: 70,5 x 70,5 x 52 mm z podświetleniem ARGB Pompka - obroty 4200 RPM Pompka - generowany hałas 18 dB Chłodnica 276 x 120 x 27 mm (aluminiowa) 312 x 140 x 27 mm (aluminiowa) 396 x 120 x 27 mm (aluminiowa) Wentylatory P240: 2x 120 mm

C240: 2x 120 mm ARGB P280: 2x 140 mm

C280: 2x 140 mm ARGB P360: 3x 120 mm

C360: 3x 120 mm ARGB Obroty wentylatorów 500 - 2000 RPM 500 - 1800 RPM 500 - 2000 RPM Wydajność wentylatorów 78,73 CFM 84,36 CFM 78,73 CFM Generowany hałas 14,3 - 34,3 dBA 14,8~33,28 dBA 14,3 - 34,3 dBA Długość węży 400 mm Kompatybilność AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+)

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 1700, LGA 2011(-3), LGA 2066

Zestawy MSI MAG CoreLiquid P i C mogą okazać się ciekawą propozycją dla entuzjastów, którzy szukają wydajnego i efektownego chłodzenia CPU. Sukces nowych modeli będzie jednak zależeć od cen (a te póki co jeszcze nie zostały ujawnione).

Źródło: MSI