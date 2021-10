Większe jest lepsze? Tak przynajmniej twierdzi firma Corsair, która przygotowała wentylator o średnicy… 500 mm – to największy tego typu model na rynku. Jest jednak jedno "ale".

Przyjęło się, że standardowym rozmiarem wentylatorów komputerowych jest 120 lub 140 mm, aczkolwiek można znaleźć też większe modele (np. 180 mm jak w niedawno testowanej obudowie Fractal Torrent TG). Firma Corsair postanowiła jednak pójść o krok dalej i przygotowała model o średnicy 500 mm.

Corsair prezentuje największy na świecie wentylator komputerowy

Półmetrowy wentylator początkowo był formą żartu w ramach akcji promocyjnej CorsairFanWeek, ale redakcja Gamers Nexus odebrała to na serio i poprosiła producenta o podesłanie sprzętu do testów. Okazuje się, że wentylator rzeczywiście istnieje!

Do laboratorium testowego trafił „inżynieryjny egzemplarz” wentylatora – to konstrukcja wzorowana na modelach Corsair LL (nawet zastosowano tutaj podświetlenie RGB LED), ale w dużym „powiększeniu”. Zobaczcie sami - poniżej znajdziecie test tego "monstrum".

Wentylator wykorzystuje inną budowę niż standardowe modele. Z testów GN dowiedzieliśmy się, że śmigiełka mogą obracać się z prędkością 280 RPM, a maksymalny pobór mocy to 10 W (przy czym obniżenie prędkości do 100 RPM powoduje spadek poboru mocy do 1 W).

Co ważne, wentylator rzeczywiście oferuje świetną wydajność – zamontowanie go w miejscu bocznej ścianki obudowy poskutkowało znacznym spadkiem temperatur procesora i chipsetu.

Półmetrowy wentylator to eksperyment, który raczej nie trafi do masowej produkcji. Może jednak takie modele trzeba wprowadzić do sprzedaży – co myślicie?

Źródło: Twitter @ Corsair Gamers Nexus