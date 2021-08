Innowacyjne chłodzenie SilentiumPC Fera 5 pojawia się w kolejnej wersji - nowa konstrukcja zachowuje wszystkie najważniejsze zalety poprzednika, ale pozwoli upiększyć wnętrze komputera podświetleniem LED.

SilentiumPC Fera 5 to jedno z najciekawszych chłodzeń, jakie ostatnio pojawiło się na rynku – wszystko przez zastosowanie innowacyjnego, polskiego wentylatora Fluctus 120 PWM opracowanego we współpracy z Synergy Cooling. Producent poszerzył swoją ofertę o kolejny model Fery 5, tym razem z podświetleniem ARGB LED.

SilentiumPC Fera 5 ARGB – innowacyjny cooler z podświetleniem ARGB LED

Chłodzenie Fera 5 ARGB bazuje na konstrukcji zwykłego modelu Fera 5. Producent zastosował asymetryczny radiator z gęsto upakowanymi, aluminiowymi żeberkami oraz cztery miedziane ciepłowody, które mają bezpośredni kontakt z procesorem (technologia „direct touch”).

Zastosowany radiator cechuje się asymetryczną budową, a to oznacza, że został on zoptymalizowany pod kątem jednokierunkowego przepływu powietrza. Producent twierdzi, że przekłada się to niższą temperaturę procesora, a także wyższą kulturę działania (niższe ciśnienie akustyczne).

Fera 5 ARGB pozwoli upiększyć wnętrze komputera

W nowej wersji zastosowano system adresowalnego podświetlenia LED, który pozwala rozświetlić wnętrze komputera i nadać mu ciekawszej stylistyki. Diody ARGB LED znalazły się na topie radiatora oraz na wentylatorze Fluctus 120 PWM ARGB.

Efektami świetlnymi można sterować na trzy sposoby – z poziomu kompatybilnej płyty głównej (obsługiwane są systemy wszystkich głównych producentów), za pomocą dołączanego kontrolera Nano-Reset ARGB lub podłączając chłodzenie do obudów z kontrolerem Aurora Sync Evo PWM ARGB. Użytkownik może tutaj dostosować kolor, efekty i styl iluminacji.

Co ważne, wentylator oferuje takie same parametry, jak w przypadku zwykłego modelu Fluctus 120 PWM - prędkość obrotową można regulować w szerokim zakresie od 300 (±100) obr./min do 1800 (±10%) obr./min. Możliwe jest nawet czasowe wyłączanie wentylatora („fan stop”) w celu uzyskania pasywnego działania komputera podczas niskiego obciążenia. W razie potrzeby można też dołożyć drugie "śmigiełko".

Konstrukcja została zaprojektowana we współpracy z firmą Synergy Cooling - kształt radiatora i gęstość upakowania finów została dopasowana do wentylatora, co przekłada się na bardzo duży przepływ powietrza i świetną kulturę działania (postrzegana psychoakustyczna głośność).

Montaż chłodzenia SilentiumPC Fera 5 ARGB

Chłodzenie SilentiumPC Fera 5 ARGB pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD (konstrukcja powinna sobie poradzić z układami o TDP do 220 W). Producent zastosował tutaj zupełnie nowy, prostszy system montażu, który poprawia docisk do procesora i umożliwia przykręcenie coolera w orientacji poziomej lub pionowej. W zestawie znajdziemy też pastę termoprzewodzącą Pactum PT-3.

Dzięki niewielkim wymiarom (tylko 155 mm) chłodzenie powinno się zmieścić w większości popularnych obudów komputerowych. Co ważne, asymetryczna konstrukcja nie będzie kolidować z modułami pamięci RAM.

Specyfikacja chłodzenia SilentiumPC Fera 5 ARGB

radiator: wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 4x 6 mm (miedziane)

wentylator: SilentiumPC Fluctus 120 PWM ARGB

łożysko: olejowe (FDB)

obroty wentylatora: 300 ÷ 1800 ± 10%

kompatybilność: Intel: LGA 775, LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066 AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+)

wymiary: 155×127×77 mm

waga: 665 gramów

Ile kosztuje chłodzenie SilentiumPC Fera 5 ARGB?

Chłodzenie SilentiumPC Fera 5 ARGB ma trafić do sprzedaży już dzisiaj - przewidywana cena detaliczna to 159 złotych (czyli powinno być droższe o jakieś 40 złotych względem zwykłej wersji Fera 5). Cały zestaw objęty jest 6-letnią gwarancją producenta.

Przy okazji dowiedzieliśmy się od producenta, że wentylator Fluctus 120 PWM ARGB będzie również oferowany w sprzedaży jako samodzielny produkt.

Źródło: SilentiumPC