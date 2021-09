Wydajne procesory wymagają wydajnego chłodzenia. Dobrym przykładem takiej konstrukcji ma być najnowsza propozycja firmy DeepCool – to potężny sprzęt, który powinien zainteresować najbardziej wymagających użytkowników.

DeepCool AK620, bo właśnie o nim mowa, aspiruje do największych i najwydajniejszych coolerów CPU. Czego możemy się spodziewać po nowej konstrukcji?

DeepCool AK620 – cooler wagi ciężkiej

Zaprezentowane chłodzenie zalicza się do konstrukcji typu dual tower. Producent zastosował dwa wieżowe radiatory z aluminiowymi żeberkami oraz sześć miedzianych ciepłowodów - projektanci zwracają uwagę na precyzyjną obróbkę miedzianej podstawy, która ma zapewnić perfekcyjny styk z odpromiennikiem CPU.



Zarówno ciepłowody, jak i podstawa chłodzenia zostały wykonane z niklowanej miedzi

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa 120-milimetrowe wentylatory z łożyskiem FDB, które cechują się bardzo dobrą wydajnością i wysoką kulturą pracy (generowany hałas nie przekracza 28 dBA, więc cooler powinien być cichszy od domowych szmerów).

AK620 pasuje do większości najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel/AMD i poradzi sobie z odprowadzeniem ciepła na poziomie 260 W (teoretycznie pozwoli to schłodzić nawet najlepsze, podkręcone modele z serii Core i9 czy Ryzen 9). W standardowej konfiguracji pozostawiono 43 mm przestrzeni na moduły pamięci RAM, ale można ją zwiększyć do 59 mm demontując jedno z dwóch śmigieł.

Specyfikacja chłodzenia DeepCool AK620

typ chłodzenia: wieżowe

radiator: 2x wieżowe (aluminiowe)

ciepłowody: 6x 6 mm (miedziane)

wentylatory: 2x 120 mm

łożysko: FDB

obroty wentylatorów: 500 - 1850 obr./min. (+/-10%)

przepływ powietrza: max. 117 m 3 /h

/h generowany hałas: max. 28 dB(A)

kompatybilność: AMD: AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Intel: LGA 2066, LGA 2011-V3, LGA 2011, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155

wymiary: 129 x 138 x 160 mm

waga: 1,46 kg

DeepCool AK620 ma zainteresować entuzjastów, którzy poszukują wydajnego chłodzenia do podkręcania procesora (cooler teoretycznie powinien zapewnić lepsze osiągi niż niejeden zestaw AiO).

Zainteresowani? Nowy model ze stajni DeepCool trafi do sprzedaży w październiku – sugerowana cena detaliczna została ustalona na około 270 złotych.

Źródło: DeepCool