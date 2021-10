Wygląd podzespołów komputerowych dla niektórych użytkowników ma ogromne znaczenie. Doskonale wie o tym firma Noctua, która wprowadziła nową wersję chłodzenia Noctua NH-U12A – teraz ma ona szansę stać się najlepszym chłodzeniem CPU.

Noctua NH-U12A to jeden z najlepszych coolerów CPU, który często był krytykowany za niezbyt atrakcyjny wygląd (tak tak, mówimy tutaj o kolorystyce tzw. manekina). Producent postanowił jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i przygotował jego nową, ładniejszą wersję chromax.black.

Noctua NH-U12A chromax.black – nowa wersja sprawdzonego chłodzenia



Noctua NH-U12A w wersji standardowej i chromax.black

Model Noctua NH-U12A chromax.black właściwie różni się tylko wyglądem. Producent zastosował czarny radiator oraz czarno-szare wentylatory – taka kolorystyka na pewno wygląda dużo lepiej, niż w zwykłym modelu Noctua NH-U12A.

Opcjonalnie można tutaj dokupić specjalne osłony NA-HC7 i NA-HC8, które pozwolą dodatkowo upiększyć cooler (taki dodatek może być dobrą propozycją dla osób, które przygotowują zestaw w danym motywie kolorystycznym).



Osłony NA-HC8 chromax.black występują w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej



Osłona NA-HC7 chromax.black.swap zawiera kilka kolorowych nakładek: niebieską, czerwoną, zieloną, żółtą, białą i czarną

Chłodzenie bazuje na tej samej konstrukcji. NH-U12A chromax.black wykorzystuje wieżowy, aluminiowy radiator z siedmioma miedzianymi rurkami cieplnymi oraz dwa 120-milimetrowe wentylatory NF-A12x25 PWM (też w wersji chromax.black).

Producent chwali się, że chłodzenie zapewnia osiągi zbliżone do większych, 140-milimetrowych coolerów, a przy tym zachowuje kompatybilność z mniejszymi obudowami i wysokimi modułami pamięci RAM. Nie powinno być też problemów z montażem karty w najbliższym slocie PCI-Express (co jest częstym problemem przy większych konstrukcjach).

Dodatkowym atutem jest prosty system montażu. NH-U12A chromax.black wykorzystuje zapinki SecuFirm2, które są zgodne z wszystkimi najpopularniejszymi podstawkami pod procesory Intel i AMD (w tym także LGA 1700 pod nadchodzące procesory Core 12. gen Alder Lake-S).

Specyfikacja chłodzenia Noctua NH-U12A chromax.black

radiator: wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 7x 6 mm (miedziane)

wentylatory: 2x Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black

łożysko: SSO2

obroty wentylatora: do 2000 RPM

wydajność wentylatora: do 102,1 m³/h

generowany hałas wentylatora: do 22,6 dBA

kompatybilność: AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM1, FM2(+)

Intel: LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011, LGA2066

wymiary: 158 x 125 x 112 mm

waga: 1220 g

Noctua NH-U12A chromax.black to dobre… i drogie chłodzenie

Noctua NH-U12A chromax.black ma szansę stać się jednym z najlepszych coolerów CPU… pod warunkiem, że cena nie odgrywa tutaj istotnej roli.

Nowy cooler został wyceniony na 120 euro, czyli o 10 euro wyżej względem zwykłej wersji NH-U12A (opcjonalne nakładki NA-HC7 i NA-HC8 to koszt 20 euro). W sprzedaży pojawią się również same wentylatory Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black – jedna sztuka to koszt 40 euro.

PS. wcześniej w ofercie producenta pojawiły się inne coolery z serii chromax.black.

Źródło: Noctua