Creative HS-720 V2 to zestaw słuchawkowy dla pracownika zdalnego, albo i stacjonarnego, który wiele godzin każdego dnia spędza na wideokonferencjach. Producent skoncentrował się na komforcie noszenia i komforcie rozmawiania.

Komfort przede wszystkim. Słuchawki Creative HS-720 V2

Ważą mniej niż 135 gramów i są wykonane z solidnych, a zarazem miękkich materiałów. Wszystko to, żeby nie trzeba było (a nawet nie można było) narzekać na brak komfortu podczas pracy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że słuchawki Creative HS-720 V2 nie wymagają żadnej konfiguracji i są dziecinne proste w obsłudze.

Nowe słuchawki producenta z Singapuru są przystosowane do pracy z najważniejszymi platformami konferencyjnymi, takimi jak Microsoft Teams, Skype, Zoom czy Cisco WebEx. Mają 30-milimetrowe przetworniki, cechują się pasmem przenoszenia od 20 do 20 000 Hz, a z komputerem łączą się za pośrednictwem 2-metrowego przewodu USB – to podstawowe informacje, o których warto wiedzieć.

Rozmowy bez szumów i niechcianych odgłosów zapewnia mikrofon pojemnościowy z technologią redukcji hałasu. Dzięki temu nawet gdy w domu jest gwarno, twój rozmówca usłyszy każde twoje słowo. Na plus należy też zaliczyć elastyczny pałąk, pozwalający na swobodne ustawienie mikrofonu.

Ciekawostką może być też funkcja bocznego monitorowania otoczenia, gwarantująca sprawną komunikację z osobami w pobliżu. W razie czego możesz też szybko wyciszyć mikrofon – za pomocą pilota na przewodzie (pomoże ci także odbierać połączenia, regulować głośność czy wreszcie odtwarzać i wstrzymywać muzykę).

A ile kosztują słuchawki Creative HS-720 V2?

Cena słuchawek Creative HS-720 V2 wynosi 149 złotych, a więc jest całkiem przystępna jak na sprzęt o takim profilu.

Źródło: Creative

