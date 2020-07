HP X1000 Wireless to bezprzewodowe słuchawki gamingowe do PC i konsoli PS4. Duże i solidne, a jednocześnie lekkie i bardzo wygodne. Generują mocny, basowy dźwięk, mają dobrą baterię i niezły mikrofon. Oto recenzja HP X1000 Wireless Gaming Headset.

HP X1000 Wireless - test bezprzewodowych słuchawek dla graczy do PC i PS4

HP X1000 Wireless Gaming Headset to pierwsze bezprzewodowe słuchawki dla graczy, tej marki. Działają z PC i PS4, są duże, wygodne i pracują dość długo na baterii. Nie oferują miliona bajerów, lecz skupiają się na kilku, najważniejszych rzeczach. Mają kilka słabszych stron, ale ich zalety zdecydowanie dominują. Zapraszam do recenzji.

Liczy się użyteczność, a nie forma

Nie wszystkie słuchawki gamingowe muszą migać kolorowymi diodami, błyszczeć polerowaną stalą i na siłę wyróżniać się nietypową stylistyką. Dla wielu osób prosty, nierzucający się w oczy wygląd to zaleta. Słuchawki HP X1000 Wireless są proste, czarne i matowe. Dostępna jest też wersja z zielonymi akcentami kolorystycznymi.

X1000 przypadną do gustu osobom, dla których ważniejsza jest użyteczność, a nie forma. Które, przedkładają komfort i funkcjonalność, nad wygląd.

Każdy z Was musi sam odpowiedzieć sobie, czy takie podejście mu pasuje. Ja zdecydowanie wolę jakość, a wygląd tych słuchawek jest po prostu OK.

Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić jest dość łatwe pojawianie się wybłyszczeń (błyszczących zarysowań), na twardym, matowym plastiku.

Bardzo wygodne

Komfort używania to moim zdaniem największa zaleta tych słuchawek. Są duże, obszerne, dość lekkie i mają grube, miękkie poduszki, wykonane z syntetycznej skóry.

Wymiary poduszek:

średnica zewnętrzna: 108 mm

średnica otworu wewnętrznego: 57 mm

głębokość: 26 mm

Poduszki są okrągłe, a średnica i głębokość otworu wewnętrznego sprawiają, że mieści się w nich większość małżowiny usznej. Poza tym, jeśli nawet ktoś ma duże uszy i będą one lekko przyciśnięte, to nie powoduje to dyskomfortu, bo nausznice są bardzo miękkie i grube.

Izolacja - mały problem

Słuchawki dla graczy z założenia powinny dobrze izolować od dźwięków zewnętrznych, żeby umożliwić komfortową rozgrywkę i możliwość usłyszenia nawet delikatnych dźwięków. Liczy się też to, żeby dźwięki z gier nie przeszkadzały innym osobom w pobliżu.

Słuchawki HP X1000 Wireless zapewniają średnią izolację, która w większości przypadków okazała się wystarczająca, zwłaszcza jeśli głośność była średnia lub wyższa.

Ale...

Zauważyłem, że obudowa lewej słuchawki izoluje słabiej, niż prawa. Przyczyną zapewne jest to, że mieszczą się w niej wszystkie przyciski, pokrętło i mikrofon. Jest tutaj zdecydowanie więcej szczelin, przez które przedostaje się dźwięk z zewnątrz.

Wrażenie jest dość dziwne. Tak jakbym słyszał na jedno ucho lepiej. Można się do tego przyzwyczaić, ale z pewnością jest to mała wada. Niesymetryczna izolacja przeszkadza, gdy dźwięk w słuchawkach jest cichy.

Chowany nadajnik USB - łatwiejsze przenoszenie

We wnętrzu otwieranej obudowy lewej słuchawki, jest miejsce dla nadajnika USB. Można przenosić go, bez ryzyka zgubienia. Zarówno klapka, jak i sam nadajnik trzymają się na miejscu, dzięki magnesom. To prosta, ale przydatna funkcja.

Czas pracy na baterii

Skoro słuchawki mają łączność bezprzewodową, to jedną z najważniejszych kwestii, jest czas pracy na baterii. Tutaj również słuchawki HP X1000 Wireless spisują się pozytywnie.

Jak na słuchawki z dwoma dużymi, 50-milimetrowymi przetwornikami dynamicznymi oraz łącznością 2,4 GHz, zapewniają około 25 godzin ciągłego działania, z głośnością około połowy (niekiedy nawet więcej). To wartość wyższa, niż deklarowana.

Dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to nie jest energooszczędna łączność Bluetooth LE. Tutaj Bluetooth nie spisywałby się dobrze, bo ma większe opóźnienia dźwięku i większą kompresję. Grając 3 godziny dziennie, będziemy ładować te słuchawki raz na tydzień, albo rzadziej.

Czas ładowania

Czas pełnego ładowania to około 2 godziny. Nawet po podłączeniu mocniejszej ładowarki nie będzie on znacznie krótszy.

Jak sprawdzić stan naładowania akumulatora?

Informacja o stanie akumulatora prezentowania jest przez małą diodę w lewej słuchawce. Gdy miga ona na pomarańczowo, to pozostało mniej niż 20% energii. Ponadto przy niskim stanie akumulatora pojawiają się też sygnały dźwiękowe w słuchawkach. Przydałby się dodatkowy wskaźnik poziomu baterii w aplikacji OMEN Command Center na PC, który pokazałby dokładniejszą wartość cyfrową (np. 25, 50, 75, 100%).

HP X1000 Wireless to wygodne słuchawki bezprzewodowe z dobrą baterią. Świetne do gier, do muzyki już nie tak bardzo.

Sterowanie

Wszystkie elementy sterujące umieszczono w lewej obudowie. Jest tutaj potencjometr do regulacji głośności, przycisk do wyciszania mikrofonu, dioda informacyjna, przycisk do włączania słuchawek, port micro USB do ładowania słuchawek oraz mikrofon.

Warto dodać, że czasami podczas zakładania słuchawek wciskałem przez przypadek przycisk do wyciszania mikrofonu. Uważam, że wystaje on trochę za mocno.

Mikrofon

Ramię mikrofonu jest giętkie i ma około 11,5 cm długości. Na końcu, tuż przy ustach umieszczono czerwony pierścień. Jeśli świeci, to znaczy, że mikrofon jest wyłączony.

Na poniższym filmie możecie usłyszeć jakość dźwięku z mikrofonu w słuchawkach HP X1000 Wireless Gaming Headset.

Pałąk - na każdą głowę

Konstrukcja pałąka jest metalowa, giętka i dość solidna. Docisk sprawia, że słuchawki nie spadają, nawet gdy potrząsam głową. Jednocześnie nie jest męczący, bo grube, miękkie poduszki wokółuszne dobrze go rozkładają.

Pałąk ma samoczynnie dopasowujące się zawieszenie, więc nie trzeba regulować oddzielnie lewej i prawej strony. Poduszka na tym zawieszeniu nie jest zbyt gruba, ale jest dość szeroka, więc również nie męczy nadmiernie głowy.

Słowem: Słuchawki HP X1000 Wireless spoczywają na głowie bardzo wygodnie. Można ich używać przez wiele godzin, bez nadmiernego zmęczenia.

Aplikacja na PC - OMEN Command Center

Ten model słuchawek nie ma zbyt wielu zbędnych bajerów, więc w aplikacji otrzymujemy dostęp, tylko do kilku funkcji. Oto główne z nich:

Korektor dźwięku (ustawienia fabryczne i ręczne)

Dźwięk wirtualny 7.1

Poziomy dźwięku (oddzielnie dla słuchawek i mikrofonu)

Profile użytkownika (można dopasować dźwięk do danej gry)

HP X1000 Wireless Gaming Headset - podstawowa specyfikacja

konstrukcja: słuchawki wokółuszne, zamknięte, stereo (z opcją wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1)

przetworniki: 50 mm, dynamiczne, magnesy neodymowe

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 GHz (przez nadajnik USB), zasięg do 10 m

czas pracy na baterii: do 20 godzin

aktywna redukcja szumów (ANC): nie

pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

czułość: 95 dB

masa: 340 g

typ mikrofonu: dookólny

częstotliwość przenoszenia mikrofonu: 100 - 6000 Hz

czułość mikrofonu: -38 dB

inne cechy: pierścień LED informujący o wyciszeniu mikrofonu

Jakość dźwięku na PS4

Drugą, największą zaletą tych słuchawek, zaraz po wygodzie, jest jakość działania z konsolą PlayStation 4. Wystarczy podłączyć nadajnik USB do konsoli i... to wszystko. Dosłownie po 2-3 sekundach można już korzystać ze słuchawek.

Nie jest wymagana żadna konfiguracja. System konsoli automatycznie przełącza się na słuchawki i mikrofon.

Ponadto opóźnienia dźwięku na konsoli były znikome - w zasadzie niezauważalne. Co prawda ja gram na PS4 Pro raczej w RPG i wyścigi, a nie w strzelanki online (w te gram tylko na PC), ale fakt jest taki, że opóźnień nie zauważyłem wcale.

Jakość dźwięku na konsoli jest taka sama, jak na komputerze PC. Jedyną różnica jest to, że na konsoli nie można skorzystać z programu do zarządzania profilami i korektorem dźwięku. Głośność jest równie wysoka, dźwięk jednakowo czysty, a brzmienie tak samo głębokie, przyciemnione i basowe.

Jakość dźwięku na PC

Na PC grałem głównie w strzelanki i strategie RTS. Nie będę się tutaj rozpisywał, bo doznania były takie same jak na konsoli. znikome opóźnienia, wysoka głośność, dobra szczegółowość, basowe brzmienie. Plusem w stosunku do konsoli jest to, że mogłem zmienić ustawienia korektora dźwięku, dla każdej gry oddzielnie.

Charakterystyka brzmienia

Dźwięk na słuchawkach HP X1000 Wireless nie jest przestrzenny, lecz gra dość blisko uszu. Jest basowy, ciepły, przyciemniony i dociążony.

Tony niskie dominują. Są mocne, w muzyce czasami trochę przymulone - niekiedy brzmią, jakby były odtwarzane przez poduszkę. W grach jest lepiej - tutaj ciężkie basy nie występują zbyt często, więc ich mulisty charakter i nie przeszkadza.

Zupełnie szczerze mogę stwierdzić, że słuchawki w grach spisują się po prostu dobrze, ale do muzyki raczej bym ich nie polecał. Brzmienie nie jest aż tak uniwersalne.

Tony średnie są cofnięte, ale wciąż obecne, zwłaszcza w czasie grania. Podczas słuchania muzyki wiele zależy od gatunku i konkretnego utworu. Generalnie są również ciepłe i trochę przytłumione (jakby przez poduszkę). Nie są idealne do słuchania utworów wokalnych, ale do komunikacji przez mikrofon w zupełności wystarczą.

Tony wysokie nie są aż tak wyraźne, jak tony niskie, ale na szczęście są dość mocne i czyste. Są metaliczne i przy wysokiej głośności bywają kłujące. Szczegółowość w górze pasma jest dobra, a separacja wystarcza w czasie grania.

Opiszę bardzo krótko brzmienie w trzech utworach muzycznych, ale zdecydowanie słychać, że HP X1000 Wireless to słuchawki od podstaw zaprojektowane do grania, a nie słuchania muzyki.

Ashnikko - Cry (feat. Grimes)

Solidny, mięsisty dół pasma. Tony niskie nie są bardzo miękkie, ale za to mocne i dominujące. W środku pasma brakuje rozdzielczości i separacji. Wokal jest ciepły, ale bywa przysłonięty innymi dźwiękami. Tony wysokie są dość szorstkie, metaliczne i niezbyt przyjemne. Ogólnie brzmienie jest basowe, z mocno cofniętym środkiem i ostrą górą.

Eminem - Just Lose It

Ponownie mocne tony niskie, nieco bardziej miękkie i wibrujące, niż w poprzednim utworze, a do tego bardzo ostre tony wysokie. Oba te pasma przysłaniają całkiem przyjemny, miękki wokal. Separacja, czystość, szczegółowość - w porządku. Ogólnie rzecz ujmując rapu słucha się na tych słuchawkach lepiej, niż elektroniki.

Death - Emty Words

Od początku słuchanie utrudniają zbyt mocne, nieco dudniące tony niskie. Gdy dochodzą gitary i wokal jest o dziwo trochę lepiej, ale wciąż dociążony dół nie pasuje do tego rodzaju muzyki. W zasadzie tutaj można pochwalić tylko tony średnie / wokale, ale tylko za to, że nie są zbyt mocne (czego nie da się napisać o tonach niskich i wysokich). Gitarom brakuje rozdzielczości, a jednocześnie ich głośność jest za wysoka - dźwięki zlewają się w chaotyczną masę. Dół perkusji jest OK, ale góra ginie pod gitarami.

Czy warto kupić HP X1000 Wireless? Opinia

HP X1000 Wireless Gaming Headset to słuchawki które mają kilka ważnych zalet. Są bardzo wygodne, bezprzewodowe, działają z PC i PS4, generują mocny, dość czysty dźwięk w grach, przy zachowaniu niskich opóźnień oraz długiego czasu pracy. Wyposażone są też w niezły mikrofon.

Do gier zupełnie szczerze mogę je polecić. Spisują się dobrze, nawet w czasie wielogodzinnego grania. Jedynie w gorące dni mogą zapewniać trochę za słabą wentylację.

Jednak moim zdaniem nie są na tyle uniwersalne, bym polecał je do słuchania muzyki. Ich charakterystyka po prostu do tego nie pasuje. Mają zbyt mocne, nieco przymulone tony niskie, wycofaną średnicę, metaliczną górę i zbyt małą rozdzielczość i separację. Wiele zależy od gatunku muzycznego - niektóre utwory rapowe lub jazzowe brzmiały poprawnie.

W skrócie: do gier - tak, do muzyki - nie.

Daj znać co Ty sądzisz o tych słuchawkach. Podziel się opinia w komentarzu. Miłego dnia!

HP X1000 Wireless - ocena

łączność bezprzewodowa z PC i PS4

grube, miękkie, wygodne poduszki

dobry czas pracy na baterii

dobra jakość dźwięku w grach i muzyce

lekka konstrukcja nie męczy głowy

nadajnik bezprzewodowy USB jest chowany wewnątrz słuchawek

giętki, ale solidny, metalowy pałąk

mocne, ciepłe, dość ciemne, basowe brzmienie

giętki mikrofon, można go łatwo wyłączyć

wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1

regulacja głośności w słuchawkach

opcjonalna aplikacja na komputer OMEN Command Center

prosty, stonowany wygląd, bez zbędnych błyskotek



pasywna izolacja jest lekko niesymetryczna

mikrofonu nie da się odłączyć, ani schować

na twardych, matowych plastikach dość szybko pojawiają się wybłyszczenia

proste wskazania poziomu baterii tylko na słuchawkach, brak wskazań na PC

80% 4/5

