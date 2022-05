Creative Technology przygotowuje się do wprowadzenia na rynek bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Zen Hybrid. Premiera zapowiadana jest na 8 czerwca, ale już teraz do wzięcia jest aż 100 zestawów słuchawkowych za darmo. Jak się załapać na bezpłatną parę własnych Zen Hybrid?

Bezprzewodowe słuchawki Creative Zen Hybrid trafią od sprzedaży od 8 czerwca 2022 r. Zapowiadają się na sprzęt o dobrze przemyślanych funkcjach i ciekawych dla ucha rozwiązaniach technologicznych. Czego można oczekiwać po najnowszej propozycji Creative Technology i jak przed premierą zdobyć jedą ze 100 darmowych par słuchawek Creative Zen Hybrid?

Co wyróżnia zestaw słuchawkowy Zen Hybrid?

40-milimetrowe przetworniki neodymowe

Zastosowanie przez Creative Technology 40-milimetrowych przetworników neodymowych to klucz do dobrego wyważenia dźwięku w słuchawkach Zen Hybrid. Dzięki nim użytkownik może liczyć na ciepłą sygnaturę dźwiękową z dokładnym basem i wyraźnymi, czystymi tonami wysokimi.

Hybrydowa Aktywna Redukcja Szumów (ANC)

O jakość i czystość komunikacji w przypadku połączeń prowadzonych przy pomocy słuchawek Zen Hybrid dba autorska technologia Hybrid ANC. Uruchamiając tryb ANC klawiszem umieszczonym na nanuszniku, użytkownik sprawia, że mikrofony działają ze sprzężeniem do przodu i są skoordynowane ze sprzężeniem zwrotnym w każdej słuchawce. W efekcie eliminacja hałasu otoczenia sięga nawet 95%.

Tryb Otoczenia (Ambient Mode)

Słuchawki Creative Zen Hybrid nie wykluczają komfortowego i bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym. Do tego celu służy tryb Ambient Mode, w którym można cieszyć się muzyką lub konwersją ze świadomością dźwięków otoczenia.

Technologia SXFI READY

W słuchawkach Zen Hybrid cieszyć się możemy także technologią SXFI READY. Dzięki niej połączenie słuchawek z urządzeniem mobilnym wyposażonym w aplikację SXFI nadaje holograficzny dźwięk muzyce odtwarzanej z pamięci telefonu lub tabletu.

Za co można polubić słuchawki Zen Hybrid?

Długa żywotność baterii i superszybkie ładowanie

Zen Hybrid to zestaw słuchawkowy z żywotnością na miarę maratonu. Z włączonym trybem ANC słuchawki mogą działać nawet do 27 godzin. Z wyłączonym ANC, ich działanie zwiększymy do 37 godzin odtwarzania na jednym pełnym ładowaniu. Zabieganym użytkownikom wystarczy zledwie 5 minut zasilania, żeby słuchawki Zen Hybrid nie zawiodły przez pięciu godzin odtwarzania.

Idealny jako codzienny bagaż podręczny

Słuchawki Creative Zen Hybrid to także brak ograniczeń fizycznych. Są wyjątkowo lekkie, smukłe i składane wprost kompaktowo. Ich nauszniki zdolne są do obrotu o 90º i zmieszczą się nawet do niewielkiego plecaka i każdej torebki.

Jak dostać słuchawki bezprzewodowe Creative Zen Hybrid za darmo?

Sugerowana przez producenta cena bezprzewodowych słuchawek Zen Hybrid ma wynosić 458 zł. Przed premierą jest jednak szansa zdobyć je za darmo. Creative Technology ma zamiar rozdać aż 100 zestawów słuchawkowych w ramach konkursu LOTERIA #FindYourZen. Udział w nim można zgłaszać od 18 maja 2022 do 7 czerwca 2022 za pośrednictwem formularza:

Wymagane jest podanie adresu e-mail i akceptacja regulaminu. W przypadku otrzymania nagrody niezbędne będzie także wskazanie bardziej szczegółowych danych teleadresowych.

Powodzenia! :)

Źródło: Creative Technology