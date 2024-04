Słuchawki z aktywną redukcją szumu ANC sprawiają, że słuchanie muzyki czy audiobooka jest znacznie przyjemniejsze w głośnym otoczeniu - na ulicy, w biurze czy w pociągu. Jakie słuchawki z aktywną redukcją hałasu wybrać w 2024 roku? Tego dowiecie się z naszego rankingu.

Co to jest ANC i jak działa aktywna redukcja szumu?

Dźwięk to fale ciśnienia akustycznego, trafiające do naszych uszu. Funkcja ANC (Active Noise Cancellation) za pomocą przetworników w słuchawkach, tworzy przeciwfalę ciśnienia, o takiej samej amplitudzie, ale odwrotnej fazie. Gdy jedna fala spotka się z drugą w odpowiednim czasie, to następuje interferencja destruktywna, czyli wygaszenie tych fal. Na tym właśnie polega aktywna redukcja hałasu (ANC), czy jak przyjęto się mówić, redukcja szumu.

Mówiąc prościej, niechciane odgłosy z zewnątrz - uliczny hałas, ludzkie rozmowy i tym podobne - nie docierają do naszych uszu. A dzieje się to nie tylko dzięki fizycznemu zatkaniu uszu słuchawką czy zakryciu ich dużymi i szczelnymi nausznikami (tak zwana izolacja pasywna), ale dzięki umieszczonej w słuchawkach elektronice. Im lepsze ANC, tym mniej niechcianych dźwięków do nas dotrze. W najlepszych słuchawkach nawet odkurzacz na pełnej mocy czy głośno grający telewizor nie będzie nam szczególnie przeszkadzał.

Jakie słuchawki z ANC warto kupić w 2024? TOP 15 polecanych modeli:

Dlaczego tak trudno jest zrobić dobre słuchawki z aktywną redukcją hałasu?

Proces aktywnej redukcji wymaga wysokiej precyzji. Fala akustyczna trafia do specjalnego mikrofonu tuż pod powierzchnią obudowy, tworząc sygnał. Następnie musi on zostać błyskawicznie przetworzony przez cyfrowy procesor i wysłany przez wzmacniacz do przetworników w słuchawkach. Na końcu membrany tych przetworników tworzą przeciwfalę, która ma zniwelować oryginalny dźwięk.

Trudność leży w tym, że dźwięk przechodzi przez słuchawki bardzo szybko, więc cały proces jego wykrywania, a następnie przetwarzania i tworzenia przeciwfali musi być naprawdę błyskawiczny. Oryginalny dźwięk nie może dotrzeć do uszu ani za wcześnie, ani za późno. Szczyty fali i przeciwfali powinny być możliwie jak najprecyzyjniej dopasowane w czasie, bo tylko to sprawi, że aktywna redukcja hałasu będzie efektywna. Jeśli fale nie zredukują się idealnie, to możemy słyszeć (a właściwie bardziej odczuwać) nieprzyjemne efekty działania ANC.

Dlatego właśnie tworzenie dobrych słuchawek z aktywną redukcją szumu jest trudne. Wymagane są wysokiej jakości komponenty, precyzja i idealnie zoptymalizowane oprogramowanie. Wszystko to podnosi koszty, więc trzeba się liczyć z tym, że słuchawki z ANC mogą być droższe od innych dobrych słuchawek z Bluetooth.

Jakie są realne zalety słuchawek z aktywną redukcją szumu?

Słuchawki z ANC pozwalają zredukować niepożądane dźwięki, które powstają w otoczeniu osoby słuchającej. Jest to bardzo przydatne w podróży - szumy w pociągu, samolocie, samochodzie, metrze, tramwaju zostaną wyraźnie zmniejszone, a nawet wyeliminowane. Podobnie wygląda sytuacja jeśli słuchamy muzyki w mieście, na ulicy lub w mieszkaniu, przy otwartym oknie. Szum ruchu miejskiego nie będzie dokuczliwy. ANC może się też przydać w biurze - jeśli chcemy się odciąć i skupić na pracy, to słuchawki z ANC mocno zredukują rozmowy oraz ogólny szum w otoczeniu. Innymi słowy słuchawki z aktywną redukcją szumu są polecane do słuchania muzyki w miejscach publicznych i gwarnych. Albo gdy oglądacie film, a ktoś właśnie odkurza w domu.

Inną ogromną zaletą słuchawek jest obecność trybu ambient (nazywanego też trybem transparentnym, hear-through czy trybem nasłuchu otoczenia). Jest to tryb w którym słuchawki przepuszczają do nas dźwięki otoczenia, tak abyśmy nie musieli ściągać słuchawek na przykład gdy chcemy z kimś porozmawiać lub gdy chcemy słyszeć co się wokół dzieje (na przykład gdy uprawiamy sport). Upraszczając, można rzec że to takie ANC ale w drugą stronę - część dźwięków jest wzmocniona cyfrowo. Na szczęście nie wszystkie - bardzo głośne hałasy czy porywy wiatru są odcinane dla naszego komfortu i bezpieczeństwa naszego słuchu. W bardziej zaawansowanych słuchawkach mamy sporą możliwość regulacji tego, jak ten tryb "przeroczysty" ma działać - na przykład w jakim stopniu ma przekazywać do nas odgłosy otoczenia, a nawet czy muzyka ma być stopowana, czy też nie.

Małe czy duże słuchawki ANC?

Do telefonu polecane są przede wszystkim małe słuchawki z ANC. Najważniejsze, żeby były dokanałowe, a nie douszne, bo tylko wtedy uzyskacie odpowiednią izolację pasywną, która zwiększa efektywność aktywnej redukcji (kanał słuchowy jest dobrze odseparowany od zewnętrznych hałasów). Małe słuchawki mogą oferować wysoką jakość dźwięku i przy tym są lekkie oraz wygodne. Idealnym przykładem są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Sony WF-1000XM5 czy Apple AirPods Pro 2.

Jeszcze lepszą jakość, wyższą moc, a niekiedy również wygodę zapewniają duże słuchawki wokółuszne. Takie modele jak Apple Air Pods Max, Sony WH-1000XM5 czy Bose QuietComfort Ultra to kwintesencja dobrych słuchawek z aktywną redukcją hałasu.

Niestety nie da się łatwo określić na podstawie specyfikacji, czy ANC w słuchawkach działa dobrze, czy nie. Dlatego przed wyborem warto zapoznać się z różnymi recenzjami i uśrednić swoją wstępną opinię na ich temat - zwłaszcza, jeśli szukacie nieco tańszego modelu, poniżej 600 złotych.

Przewodowe czy bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumu?

Odpowiedź jest prosta: bezprzewodowe. Dlaczego? Producenci słuchawek z ANC właśnie na takich słuchawkach skupiają obecnie swoją uwagę, gdyż są pośród kupujących bardziej popularne, a także po prostu wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Szczęśliwie dla osób preferujących odsłuch "po kablu", w dobrych modelach producenci często załączają dopinany przewód w zestawie.

Najlepsze słuchawki z aktywną redukcją szumu - ranking 2024

W naszym wyborze kierowaliśmy się przede wszystkim jakością ANC, choć pozostałe czynniki, takie jak jakość dźwięku (z obsługiwanymi kodekami włącznie), wygoda użytkowania (konstrukcja, czas pracy, obecność multipoint) i stosunek ceny do jakości również grały olbrzymią rolę. Należy pamiętać, że jeśli w przypadku słuchawek budżetowych piszemy o dobrym czy przyzwoitym ANC, nie porównujemy go z redukcją hałasu w słuchawkach premium, ale z innymi słuchawkami w zbliżonej cenie. Nie ma bowiem możliwości, by urządzenia za 350 złotych miały ANC na poziomie topowych modeli od Sony czy Apple.

Earfun Air Pro 3 - dokanałowe słuchawki z ANC do 300 złotych Ocena benchmark.pl









4,5/5 Trudno jest znaleźć słuchawki z aktywną redukcją szumów w cenie do 300 złotych, a jeszcze trudniej znaleźć w tej cenie słuchawki dobre. Marka Earfun nie należy do szczególnie znanych, jednak nie należy się tym kierować - te dokanałówki zaskoczyły pozytywnie już niejednego recenzenta. Model Air 3 Pro ma zaskakująco dobre ANC, równie dobry tryb transparentny, sprawnie działające sterowanie dotykowe, a nawet etui z opcją ładowania indukcyjnego. I to jeszcze nie koniec zalet! Urządzenie to działa nawet 7-9 godzin na jednym ładowaniu (w zależności od trybu pracy i głośności), obsługuje kodek aptX Adaptive i oczywiście umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Jest tu nawet multipoint! Wady? Nie aż tak wiele, choć należy wziąć je pod uwagę jeśli trafiają akurat w nasze czułe punkty. Słuchawki te raczej nie nadają się do aktywności fizycznej, bo siedzą w uszach dość płytko i przy bieganiu mogą po prostu wypadać. Nie sprawdzą się też do rozmów poprzez Teams. Brzmienie słuchawek jest poprawne, choć mocno basowe, zwłaszcza w ustawieniu domyślnym, stąd jeśli ogromny nacisk kładziemy na selektywne brzmienie - należy poszukać w tym budżecie słuchawek o nieco innej charakterystyce. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 43

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 22700 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX Adaptive

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Huawei Freebuds 5i - słuchawki bezprzewodowe z ANC do 400 złotych Ocena benchmark.pl









4,4/5 Słuchawki dokanałowe od Huawei, w zgrabnym, niewielkim etui. Dobrze trzymają się uszu, obsługują jednocześnie dwa urządzenia i oferują uniwersalne brzmienie. Obsługują kodek LDAC, nie można też narzekać na czas pracy na jednym ładowaniu - w zależności od włączonych kodeków i ANC pograją 5 do 6,5 godziny. Samo ANC zostało znacznie poprawione w stosunku do poprzedniej generacji i na tę półkę cenową prezentuje się bardzo dobrze. Słuchawki sterowane są dotykowo, w tym przeciąganiem palca po słuchawce. Wyposażono je też w czujnik wykrywający założenie i wyciągnięcie z ucha. Wszystko to brzmi świetnie, jednak jak przystało na rzetelne porady - nie możemy nie wspomnieć o słabostkach. Mikrofon we Freebuds 5i nie zaimponuje Wam w rozmowach telefonicznych gdy w otoczeniu nie jest cicho - wietrzny dzień czy gwar w biurze mogą wprowadzić sporo zamieszania. Z kolei osoby, które lubią dostosować brzmienie muzyki pod własne preferencje nie znajdą tutaj pełnozakresowego EQ (tylko predefiniowane tryby). I to właściwie koniec narzekania, bo w całokształcie to bardzo solidne słuchawki z redukcją szumu, w niewygórowanej cenie. Inne warte polecenia modele w tej cenie to Oppo Enco Air3 Pro, Jabra Elite 4 i Soundcore Space A40. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

SoundCore Liberty 4 NC - najlepsze słuchawki dokanałowe z ANC do 400 złotych Ocena benchmark.pl









4,7/5 Słuchawki absolutnie warte swojej ceny, co zresztą nie jest szczególnie zaskakujące, bo marka Soundcore po cichutku zdobywa coraz większą rzeszę zwolenników. Liberty 4 NC to bardzo wygodne, dobrze trzymające się uszu słuchawki, które dysponują podnadprzeciętnym w tym budżecie ANC oraz bardzo dobrym dźwiękiem. Obsługują kodek LDAC, łączność multipoint, mają nawet czujnik, dzięki któremu zastopują muzykę gdy wyciągniemy je z ucha (i wyłączą pauzę gdy je włożymy z powrotem). Czas pracy na jednym ładowaniu również jest tu na świetnym poziomie - nawet do 10 godzin. Gorzka pigułka do przełknięcia? Zawsze jest jakaś - tutaj to przeciętny tryb transparentny oraz co najwyżej przeciętna jakość rozmów telefonicznych w terenie, zdarzają się też problemy w komunikacji z komunikatorami typu Teams czy WhatsApp. Jeśli to ostatnie nie jest dla Was szczególnie istotne, a bardziej istotna jest jakość dźwięku i ANC - bardzo polubicie te słuchawki! Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 10 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Edifier W820NB - tanie wokółuszne słuchawki z ANC do 250 złotych Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jeśli mowa o słuchawkach nausznych, taniej się już nie da. A jeśli da, to na pewno nie warto. Edifier W820NB (uwaga, bez dopisku PLUS), to bardzo proste słuchawki pozbawione takich udogodnień jak łączenie z kilkoma urządzeniami na raz czy EQ w aplikacji, jednak spisujące się poprawnie i o dziwo - w tym budżecie - wyposażone w całkiem przyzwoite ANC. Nie wygłuszą one może rozmów biurowych czy głośnego telewizora do ledwo słyszalnego pomruku, ale na pewno sprawią, że odgłosy te będzie można bez problemu ignorować słuchając muzyki czy oglądając film. Wyposażone zostały też w mikrofon, a więc możemy odbyć w nich rozmowę telefoniczną. Słowem - jeśli masz mały budżet, ale zależy Ci na słuchawkach z faktycznie działającym ANC, to kandydat bez konkurencji. Dopłacając 100 złotych możesz zakupić nieco lepsze Edifier W820NB Plus lub JBL Tune 770NC (bardziej basowe, obsługują multipoint, acz mogą uwierać jeśli masz duże uszy). Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 91

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 220 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Technics EAH-AZ60M2 - słuchawki dokanałowe z najlepszą łącznością multipoint Ocena benchmark.pl









4,8/5 Słuchawki Technics brzmią świetnie, a do tego są prawdziwym królem łączności - jako jedyne łączą się z aż trzema urządzeniami na raz i bezproblemowo między nimi przełączają. Imponuje również aplikacja, która oferuje ogrom ustawień i personalizacji, od 5-zakresowego EQ po niezliczone ustawienia sterowania czy poszczególnych trybów działania. Na baterii działają od 5 do 7 godzin w zależności od wybranego trybu, obsługują kodek LDAC, mają sensor umieszczenia w uchu, a etui można ładować bezprzewodowo. ANC oraz tryb transparentny działają tutaj bardzo dobrze, choć trzeba szczerze przyznać, że ustępują nieco tym najlepszym. Podsumowując, są to naprawdę słuchawki warte uwagi jeśli lubimy mieć dużo opcji i często przełączamy się pomiędzy różnymi urządzeniami - sama używam ich na co dzień z dwoma laptopami i telefonem. Pośród minusów - są dość specyficzne pod kątem budowy i raczej nie będą siedzieć super pewnie w małych uszach. Model wyższy, Technics EAH-AZ80, wypada tu konstrukcyjnie nieco lepiej, jednocześnie oferując też ciut lepsze ANC i mikrofon, stąd warto rozważyć również i te słuchawki - choć są wyraźnie droższe. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Soundcore Space Q45 - dobre słuchawki nauszne z ANC w średnim budżecie Ocena benchmark.pl









4,7/5 Bardzo dobrze wycenione słuchawki, zwłaszcza że często oferowane są w promocji poniżej 500 złotych. W modelu Q45 wiele rzeczy może się podobać. Konstrukcja słuchawek jest solidna, składana, a one same bardzo wygodne. Oferują bardzo dobry jak na tę cenę dźwięk, z wieloma opcjami EQ, a także dobre ANC i dobry tryb transparentny. Doskonale wypada w tym modelu czas pracy na baterii - 50 godzin, a jeśli nie używamy aktywnej redukcji hałasu, to nawet więcej. Soundcare Space poradzą sobie z rozmowami telefonicznymi w warunkach domowych czy przy średnim miejskim hałasie, jednak w bardziej wymagających warunkach mogą nie zdać egzaminu. Urządzenie łączy się z dwoma źródłami dźwięku na raz. W podobnej cenie możemy zakupić także Sony WH-CH720 i Edifier WH950NB - to równie dobre słuchawki, z ANC na zbliżonym poziomie i o podobnej charakterystyce. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 292 g

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40000 Hz

Kodek bluetooth SBC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz

Huawei FreeBuds Pro 3 - słuchawki TWS z redukcją hałasu Ocena benchmark.pl









4,8/5 Słuchawki Huawei, które ogrom rzeczy robią dobrze - jest tutaj świetne ANC, bardzo dobry i neutralny dźwięk (który oczywiście można nieco zmienić poprzez equalizer), a także bardzo dobre mikrofony do rozmów. Póśród innych zalet warto wspomnieć obsługę LDAC, przyjemne sterowanie poprzez szczypanie i przeciąganie po słupku słuchawki, a także obsługę multipoint i bezprzewodowe ładowanie etui. FreeBuds Pro 3 świetnie wypadły w naszej recenzji, choć Kostek miał kilka uwag do trybu przejrzystości oraz czasu pracy (około 4 godzin). Trudno się z nim nie zgodzić. Niemniej to naprawdę świetne grajki dokanałowe, które w niczym nie odstają od konkurencji w tej półce cenowej. O Technics już wspominaliśmy, jednak są też inne alternatywy: dla użytkowników telefonów Samsung będą to niewątpliwie świetne Samsung Galaxy Buds 2 Pro, a dla reszty użytkowników dobrą opcją mogą być tańsze o ponad stówkę Sony Linkubuds S - małe, wygodne i nieco bardziej basowe. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 48000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 14 Hz Zobacz recenzję

Jabra Elite 10 ANC - słuchawki dokanałowe z dobrym ANC w sam raz do sportu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jabra Elite 10 mają dwie cechy, które mogą być magnesem dla osób poszukujących wygodnych, dobrze grających słuchawek z ANC do uprawiania sportu. Po pierwsze, to naprawdę wygodne i niewielkie słuchawki, które można nosić w uchu cały dzień i nie zatykają nam kanału słuchowego niczym czopek. Do tego oferują dobrą odporność na wilgoć czy pot (norma IP57). Po drugie, sterowane są niezwykle praktycznymi przyciskami, które w ruchu czy przy spoconych dłoniach są atutem nie do pogardzenia. To najlepsze słuchawki w katalogu Jabra i zdecydowanie słychać to zarówno w zakresie dźwięku, jak i tłumienia hałasu. ANC zawsze było w słuchawkach Jabra co najwyżej poprawne - w tym modelu jest naprawdę świetne (choć tryb transparentny wypada przeciętnie). Producent obiecuje około 6h pracy, aczkolwiek słuchawki potrafią na jednym ładowaniu grać o wiele dłużej. Jabra 10 można połączyć z dwoma urządzeniami, bez problemu porozmawiamy przez nie przez telefon (może poza bardzo wietrznymi warunkami). Zabrakło tutaj innych kodeków niż podstawowe AAC oraz SBC, mamy za to wsparcie Dolby Atmos. Dobry produkt. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 117

Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Impedancja 16 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Apple AirPods Pro 2 - słuchawki dokanałowe Apple z najlepszym ANC Ocena benchmark.pl









4,6/5 Apple to zdecydowanie jeden z liderów w zakresie ANC i niedościgniony wzór pod kątem trybu przejrzystości. Słuchawki Pro 2 to kwintesencja powyższego. Oprócz doskonałej jakości redukcji szumów, świetnych mikrofonów i bardzo wygodnego sterowania, również jakość dźwięku stoi w tych słuchawkach na wysokim poziomie (choć nie mamy opcji dostosowywania brzmienia poprzez wielozakresowe EQ). Czas pracy na jednym ładowaniu to około 5 godzin,a zgrabne etui ładujące obsługuje bezprzewodowe ładowanie. Minusy? Pełnię funkcji (w tym multipoint czy dźwięk przestrzenny) oraz najlepsze brzmienie uzyskać możemy jedynie w zestawieniu ze sprzętem Apple, stąd kupowanie tych słuchawek gdy korzystamy z innych sprzętów mija się nieco z celem - cena AirPods Pro 2 zdecydowanie jest za wysoka na takie eksperymenty. Użytkownicy Apple nie mają się z kolei nad czym zastanawiać. Słuchawki dostępne są obecnie w dwóch wersjach jeśli chodzi o etui: z gniazdem USB-C oraz ze starszym Lightning. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Waga 5.3 g Zobacz recenzję

Bose QuietComfort Ultra Earbuds - słuchawki dokanałowe z najlepszym ANC Ocena benchmark.pl









4,5/5 Z jakością ANC w tych słuchawkach nie można dyskutować - jest znakomita. Jednocześnie dyskutować można z wieloma innymi aspektami tych słuchawek, co czyni je chyba najbardziej kontrowersyjnym wyborem w naszym rankingu. Bose QC Ultra Earbuds powalają stopniem redukcji hałasu, a także trybem transparentnym, nie zawodzi też w nich jakość dźwięku (na szczęście, bo EQ jest tu tylko 3-zakresowe). Słuchawki są duże, acz jak na swój gabaryt siedzą w uchu bardzo wygodnie i mają bardzo wygodne sterowanie dotykowe (w tym swipe jako sterowanie głośnością). Oferują bardzo interesujący tryb przestrzenny dźwięku, oprócz podstawowych kodeków możemy też skorzystać z Aptx Adaptive. Czas pracy jest przyzwoity - około 6 godzin. Skąd więc kontrowersje? Aplikacja na telefon, pozwalająca na zmiany ustawień w słuchawkach jest niezmiernie irytująca, a etui na słuchawki nie tylko duże, ale i pozbawione opcji ładowania bezprzewodowego. W cenie grubo ponad 1000 złotych nie możemy liczyć na multipoint, a więc swobodne przełączanie się pomiędzy dwoma urządzeniami, co dla wielu osób przekreśli te słuchawki już na starcie, niezależnie od tego jak są dobre. Jeśli dodać do tego dość przeciętną jakość rozmów telefonicznych, stosunek jakości do ceny robi się tutaj mocno niezbalansowany. Słowem - jeśli korzystacie z jednego urządzenia, nie macie ogromnych oczekiwań, a Waszym priorytetem jest bardzo dobry dźwięk i absolutnie najlepsze ANC jakie można znaleźć w słuchawkach dokanałowych bez logo Apple, oto Wasz typ. Jeśli oczekujecie czegoś więcej - konkurencja też sporo oferuje i to do niej należy się udać. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX Adaptive

Sony WF-1000XM5 - uniwersalne dokanałówki ze świetną redukcją hałasu Ocena benchmark.pl









4,7/5 Słuchawki uniwersalne, które wszystko robią na poziomie co najmniej bardzo dobrym. Oferują świetną aktywną redukcję szumów, bardzo dobry tryb transparentny i oczywiście pięknie grają. Jak przystało na topowe słuchawki Sony, oferują też mnóstwo bajerów, z których większość osób nie będzie w ogóle korzystać, choć kilka z nich z pewnością wartych jest wspomnienia, jak choćby opcja speak to chat, zatrzymująca muzykę gdy próbujemy z kimś rozmawiać, podsłuchiwanie otoczenia przez przytrzymanie palca na jednej słuchawce czy dźwięk przestrzenny. Jakość mikrofonów do rozmów jest tutaj na niezłym poziomie, a słuchawki działają nawet do 7 godzin na jednym ładowaniu. Nie brakuje wszystkich cech słuchawek z wyższej półki - jest multipoint, czujnik założenia słuchawki, kodek LDAC i ładowanie bezprzewodowe etui. Same słuchawki są lekkie i wygodne, dobrze "siedzą" w uchu, choć dla niektórych uczucie zatkania uszu może być dość mocne, z uwagi na piankowe nakładki. Sony WF-1000XM5 to po prostu pewniak w swojej kategorii cenowej, mało kto jest z nich niezadowolony. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Pasmo przenoszenia (maks.) 20 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 20 Hz Zobacz recenzję

Sony WH-XB910N - mocno basowe słuchawki z aktywną redukcją szumu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Słuchawki wokółuszne od Sony pozycjonujące się mniej więcej w połowie słuchawkowego katalogu marki. Znajdziemy tutaj dobre ANC i tryb transparentny, obsługę multipoint i kodeka LDAC (acz wtedy bez multipoint). Słuchawki są składane oraz wygodne, w zestawie mamy też etui. Konstrukcja nieco odstaje, więc jeśli ma się małą głowę, warto je najpierw przymierzyć i obejrzeć się w lustrze. Sterowanie jest tutaj dotykowe. To słuchawki grające bardzo basowo, na tyle, że niektórych może to nawet razić - na szczęście mamy też bardzo przyzwoite opcje EQ, pozwalające ten bas ujarzmić. Jeśli z jakiegoś powodu Sony XB910N nam nie podpasują, nic straconego, gdyż na tej półce cenowej mamy jeszcze dwóch innych równie mocnych kandydatów - Edifier WH950NB i Sennheiser Accentum Wireless. Najważniejsze cechy: Łączność przewodowa, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 254 g

Pasmo przenoszenia (maks.) 25000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 7 Hz

Sony WH-1000XM5 - najpopularniejsze słuchawki ANC na rynku Ocena benchmark.pl









4,9/5 Prawdopodobnie najpopularniejsze słuchawki z ANC na rynku. Ta seria słuchawek Sony ma od lat wielu zwolenników, a wersja oznaczona piątką należy do tych bardzo udanych. XM5 są lekkie i dość minimalistycznie wykonane, dla jednych ich design to mistrzostwo, innym nauszniki przypominają mydelniczki. Pod kątem redukcji szumów są to słuchawki znakomite, choć minimalnie ustępują mocnej konkurencji Bose czy Apple. Warto jednak zaznaczyć, że jednocześnie są znacznie tańsze, więc finalnie wygrywają w każdym aspekcie pod kątem stosunku ceny do jakości. Dźwiękowo - mamy tutaj sporą ilość basu, jednak poprzez pięciozakresowe EQ w aplikacji możemy dokonać każdej korekty dźwięku, jaka nam się zamarzy. Sony jest w kwestii ilości funkcji i opcji personalizacji absolutnie niepokonane. Jest tutaj bardzo dobrze działające sterowanie dotykowe, jest obsługa LDAC, jest multipoint i sensor wykrywający ściąganie i zakładanie słuchawek. W tej generacji "soniaczy" znacznie poprawiono też mikrofony, stąd rozmowy telefoniczne nie powinny być żadnym problemem. Minusy? Właściwie niewiele - tryb transparentny jest w tych słuchawkach bardzo dobry, choć może brzmieć nieco nienaturalnie. Słuchawki nie są też składane. Nie biją rekordów czasu pracy - jest to około 30 godzin z włączonym ANC, ale to wciąż wynik bardzo dobry, a jeśli bateria zupełnie nam się wyczerpie, możemy użyć załączonego przed producenta kabla i używać słuchawek przewodowo. Podsumowując - popularność tych słuchawek wcale nas nie dziwi, to prawdziwy król tego segmentu cenowego. Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 102

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Waga 250 g

Impedancja 48 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 40 000 Hz

Kodek bluetooth SBC, AAC, LDAC

Pasmo przenoszenia (min.) 4 Hz

Bose QuietComfort Ultra - słuchawki z najlepszym ANC Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli szukasz najlepszego możliwego ANC oraz ponadprzeciętnego trybu przejrzystego - Bose QC Ultra to absolutny top. Dorównują im właściwie tylko Apple Airpods Max, jednak są mniej uniwersalne pod kątem urządzeń współpracujących. Słuchawki Bose grają świetnie (rewelacyjny tryb immersji), mają też interesujące sterowanie oparte na guziczkach i panelu dotykowym do regulacji głośności. Znajdziemy tu także dobry mikrofon, przydatny tryb standby, a w przypadku wyczerpania baterii możemy używać ich przewodowo. Cena tych słuchawek w Europie bywa zaskakująco zawyżona (mówiąc wprost: są pieruńsko drogie), na szczęście coraz częściej pojawiają się promocje i da się je zakupić w okolicach 1800-1900 złotych. Dla osób, które szukają czegoś tańszego, Bose przeznaczył model Quietcomfort 45 - słuchawki prezentują nieco niższy poziom, wciąż jednak fantastyczny zważywszy na cenę w okolicach 1200 złotych. Najważniejsze cechy: Łączność bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 250 g

Kodek bluetooth SBC, AAC, APTX Adaptive

Apple AirPods Max - najlepsze słuchawki z ANC dla użytkowników Apple Ocena benchmark.pl









4,8/5 Doskonałe słuchawki wokółuszne z rewelacyjną aktywną redukcją hałasu oraz wręcz niedoścignionym trybem transparentnym (najbardziej naturalnym w brzmieniu). AirPodsy są świetnie wykonane, mają też bardzo wygodne, przemyślane sterowanie i bezproblemowo przełączają się pomiędzy urządzeniami tej samej marki. Brzmienie tych słuchawek to również zdecydowany top rynkowy. Aby dodać łyżkę dziegdziu do miodu - urządzenie jest dość ciężkie, a ładować można je jedynie załączonym przewodem ligthning. Przewód audio trzeba z kolei dokupić osobno. Jeśli dodać do tego raczej dziwaczne i mało użyteczne etui, całość zestawu jest dość rozczarowująca, zważywszy na bardzo wysoką cenę urządzenia. Rozczarowuje też nieco czas pracy, oscylujący w okolicach 20 godzin realnego odsłuchu. Niestety, podobnie jak w przypadku słuchawek Samsung, pełnię funkcji urządzenia mogą docenić jedynie użytkownicy Apple. Podsumowując - doskonałe słuchawki, o ile jest się użytkownikiem Apple i ma sporo gotówki. Użytkownicy spoza systemu z nadgryzionym jabłkiem powinni skierować swój wzrok raczej w stronę Bose czy Sony. Najważniejsze cechy: Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Mikrofon tak

Waga 384.5 g

Kodek bluetooth SBC, AAC

Najlepsze słuchawki z aktywną redukcją hałasu - szybkie podsumowanie

Dlaczego zabrakło w zestawieniu tak dobrych marek jak Bang & Olufsen czy Bowers & Wilkins? To proste. Choć ich słuchawki często imponują brzmieniem, ANC ustępuje konkurencji. W zestawieniu nie zmieścił się też Samsung i jego "pchełki", które wprawdzie oferują niezłe ANC, jednak nie jest ono topowe, a same słuchawki mimo wysokiej ceny prezentują pełnię swoich możliwości tylko w zestawieniu ze sprzętem tej samej marki.

Dysponując kwotą killkuset złotych, warto zerknąć w kierunku marki Soundcore czy Huawei. Celując z kolei w najlepszą możliwą redukcję hałasu i doskonałe brzmienie, musimy już wysupłać z kieszeni przynajmniej tysiąc złotych, a swój wzrok (i słuch!) pownniśmy skierować w stronę marek Sony (modele z serii 1000X), Bose czy Apple.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.