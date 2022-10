Panasonic RP-HT161E to bardzo tanie słuchawki wokółuszne. Naturalnie w cenie około 50 zł cudów nie powinniśmy się spodziewać, ale warto zwrócić uwagę na kilka najistotniejszych cech. Po pierwsze słuchawki są duże, lekkie i wygodne. Ponadto zbierają wiele pozytywnych opinii ze względu na dobrą relację ceny do jakości dźwięku. Ważne jest to, że za małe pieniądze dostajemy słuchawki w pełni uniwersalne, które można podłączyć do smartfona, komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu itp. Nie męczą uszu i nadają się do muzyki oraz filmów. Do gier również, ale raczej jednoosobowych, bo nie mają wbudowanego mikrofonu. To dobre, tanie słuchawki na prezent.

Najważniejsze cechy: Ciśnienie akustyczne 98 dB

Łączność przewodowa (mini jack 3,5 mm)

Waga 130 g

Impedancja 32 Ω

Pasmo przenoszenia (maks.) 27000 Hz

Pasmo przenoszenia (min.) 10 Hz