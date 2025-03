SteelSeries wprowadza do swojej oferty nowe klawiatury gamingowe: czarną wersję Apex Pro Mini Gen 3 oraz białą wersję Apex Pro TKL Gen 3. To sprzęt z najwyższej półki.

W poszukiwaniu najlepszych klawiatur gamingowych, warto sprawdzić, co oferuje producent SteelSeries. Seria Apex Pro Gen 3 stworzona została z myślą o tym, by zapewnić pełną kontrolę niezależnie od sytuacji – niezależnie od tego, czy gramy, czy po prostu korzystamy z komputera wykonując swoje obowiązki. Pierwsze skrzypce grają tutaj nowe przełączniki OmniPoint, które pozwalają samodzielnie ustawić dokładny punkt, w którym klawisz zaczyna reagować.

Apex Pro Mini Gen 3 w wersji czarnej

Do oferty trafia Apex Pro Mini Gen 3 w wersji czarnej. Jest to więc nowość kosmetyczna, niemniej warto przyjrzeć się funkcjom tej klawiatury. Jednym z największych atutów Apex Pro Mini Gen 3 jest technologia OmniPoint 3.0 i najszybsze na świecie przełączniki klawiszy, które oferują aż 40 regulowanych poziomów aktywacji: w zakresie od ultraresponsywnych 0,1 mm do bardziej angażujących palce 4,0 mm.

Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie pozwala na ograniczenie zajmowanego miejsca na biurku oraz wygodne przenoszenie klawiatury w dowolne miejsce. Udoskonalona jakość wykonania obejmuje wysokiej klasy stabilizatory przełączników, które zmniejszają chwianie się klawiszy, fabrycznie nasmarowane switche zapewniające płynniejszą pracę i głębszy, bardziej satysfakcjonujący dźwięk, a także piankę wygłuszającą, poprawiającą komfort każdego naciśnięcia.

Znajdują się tutaj zaawansowane funkcję oprogramowania GG, takich jak Rapid Tap, Rapid Trigger oraz Protection Mode. Kolejnym atutem jest dostęp do funkcji GG QuickSet. To pozwala na sprawne przełączanie się między spersonalizowanymi profilami dopasowanymi do najczęściej wybieranych gier.

Funkcje Apex Pro Mini Gen 3

Protection Mode eliminuje ryzyko przypadkowego naciśnięcia klawiszy dzięki unikalnemu rozwiązaniu dostępnemu wyłącznie w produktach SteelSeries. Funkcja ta zmniejsza czułość wybranych klawiszy znajdujących się wokół aktywowanych, co zapobiega niepożądanym akcjom i chroni płynność rozgrywki przed niezamierzonymi przerwami. W pracy biurowej zapobiega popełnieniu literówki.

Rapid Tap nadaje priorytet ostatnio wciśniętemu klawiszowi w danej parze, bez potrzeby wcześniejszego zwalniania poprzedniego. Umożliwia to szybsze reagowanie i precyzyjniejsze celowanie. Dzięki opcji ustawienia aż pięciu par klawiszy, manewry takie jak counter-strafing, wychylanie się zza osłony, skoki z przykucnięciem czy anulowanie ślizgu zyskują nowy poziom responsywności.

Rapid Trigger pozwala zrezygnować z tradycyjnych ograniczeń aktywacji klawiszy. Użytkownicy Apex Pro Mini Gen 3 mogą wielokrotnie wciskać ten sam klawisz bez konieczności czekania, aż całkowicie wróci do pozycji wyjściowej – wystarczy minimalne uniesienie palca. Eliminuje to opóźnienia w sytuacjach wymagających szybkiego klikania.

GG Quickset umożliwia szybki dostęp do optymalnych ustawień dla ulubionych gier za pomocą zaledwie kilku kliknięć, co sprawia, że konfiguracja klawiatury gamingowej staje się wyjątkowo prosta. Użytkownik może łatwo zyskać przewagę, korzystając z profesjonalnych profili, które automatycznie dostosowują poziomy aktywacji, funkcje Rapid Trigger, Protection Mode, Rapid Tap, podświetlenie RGB oraz wiele innych parametrów w zależności od konkretnego tytułu. Dzięki temu można pominąć czasochłonne ustawienia i natychmiast rozpocząć rozgrywkę.

Apex Pro TKL Gen 3 w wersji białej

SteelSeries wprowadza również nową białą wersję kolorystyczną modelu Apex Pro TKL Gen 3. Ta klawiatura oferuje wszystkie kluczowe funkcje dostępne w modelu Apex Pro Mini Gen 3, lecz w nieco większym formacie (75 proc.), który idealnie sprawdzi się u osób płynnie przechodzących pomiędzy pracą a rozrywką.

Chcąc zadbać o białą kompozycję, warto wiedzieć, że w ofercie SteelSeries znajduje się np. mysz Aerox 3 Wireless, doceniane słuchawki douszne Arctis GameBuds, a także pełna linia zestawów słuchawkowych Arctis Nova, obejmująca modele Nova Pro Wireless, Nova 7 Wireless, Nova 5 Wireless oraz Nova 1 – wszystko w białym kolorze.

Cena i dostępność

Apex Pro Mini Gen 3 i Apex Pro TKL White Gen 3 dostępne są na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie. Sugerowana przez producenta cena detaliczna nowych modeli z serii Apex Pro Gen 3 to:

Apex Pro Mini Gen 3: €219.99

Apex Pro TKL White Gen 3: €239.99

Na koniec warto dodać, że oprócz nowych wariantów kolorystycznych, SteelSeries wprowadza funkcję Rapid Tap również do serii klawiatur Apex 7 oraz Apex 9.

