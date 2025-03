Gracze zwyciężyli. Nie będzie Denuvo w inZOI

Na twórców inZOI wylała się fala krytyki po tym, gdy zapowiedzieli, że ich gra będzie zawierać zabezpieczenie Denuvo. Jak powszechnie wiadomo, fani wirtualnej rozrywki nie przepadają za tym rozwiązaniem. Deweloperzy reagują i przepraszają fanów.

28 marca 2025 r. zadebiutuje inZOI we wczesnym dostępie. Dzieło Krafton jawi się jako ciekawa alternatywa dla The Sims i widać wyraźnie, że twórcy mają pomysł na grę – reszta to kwestia konsekwentnego rozwoju produkcji w zgodzie ze społecznością.

Presja ma sens

A społeczność graczy zaczęła mocno krytykować twórców inZOI. Powodem okazała się zapowiedź obecności Denuvo w grze – zabezpieczenia, które zdaniem wielu graczy obciąża sprzęt, a dodajmy, że wymagania sprzętowe inZOI nie należą do najniższych. Presja środowiska graczy okazała się skuteczna.

“Zauważyliśmy, że pojawiły się wśród was obawy dotyczące obecności zabezpieczenia Denuvo Anti-Tampering (czyli po prostu „Denuvo”) w inZOI. Na początek – przepraszamy, że tak długo nie zabraliśmy głosu w tej sprawie. Potrzebowaliśmy trochę czasu, by wszystko dokładnie przemyśleć i podjąć właściwą decyzję w naszym międzynarodowym zespole” – informuje Hyungjun Kim, dyrektor inZOI, na łamach Steam.

Denuvo może utrudnić wdrażanie modów

Nie będzie Denuvo w inZOI w wersji early access. Deweloperzy na jednej szali umieścili "ryzyko nieautoryzowanych zmian w grze i jej nielegalnego rozpowszechniania", a na drugiej “możliwość dzielenia się własnymi pomysłami z innymi graczami”. Przeważyła ta druga.

Ważnym elementem inZOI będzie wsparcie społeczności, więc jeśli społeczność nie chce Denuvo, to wniosek nasuwa się sam. Po drugie, inZOI stawia na modyfikacje rozgrywki, a Denuvo może utrudniać wdrażanie modów.

