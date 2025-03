Nowości od POCO. Oto F7 Ultra i F7 Pro

POCO, czołowa marka technologiczna wśród młodych entuzjastów technologii, zorganizowała dziś w Singapurze wielką premierę serii F7, prezentując długo oczekiwane modele POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro.

Zaprojektowane z myślą o wszechstronności i napędzane najnowocześniejszymi technologiami, flagowe modele POCO F7 Ultra i F7 Pro oferują najwyższą prędkość i efektywność. Jest to zgodne z misją POCO, by dostarczać technologię wysokiej wydajności cenie niższej niż konkurencja.

POCO prezentuje F7 Ultra i F7 Pro

Angus Ng, szef marketingu produktów w POCO Global, podkreślił, że seria POCO F7 czyni nowoczesną technologię bardziej dostępną niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy wprowadzono model Ultra, który podnosi moc i wydajność na nowy poziom dla POCO. Łącząc cechy flagowe z wyjątkową ceną, premiera POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro stanowi znaczący krok naprzód, odzwierciedlając zaangażowanie firmy w ciągłe odświeżanie doświadczeń użytkowników i umożliwianie im maksymalizacji potencjału w pracy, zabawie i twórczości.

Moc i wydajność

"Serce" POCO F7 Ultra stanowi układ Snapdragon 8 Elite, najbardziej zaawansowany chipset flagowy firmy Qualcomm. Zbudowany w oparciu o najnowocześniejszą technologię procesową 3 nm firmy TSMC, ten układ zapewnia niezwykły skok mocy obliczeniowej – zwiększając wydajność CPU, jednocześnie znacznie redukując szczytowe zużycie energii. Osiągając imponujący wynik AnTuTu wynoszący 2 843 461, POCO F7 Ultra zapewnia błyskawiczną wydajność w każdej sytuacji, od wymagających gier po płynne wielozadaniowość.

POCO F7 Ultra wprowadza również pierwszy dedykowany układ graficzny POCO – VisionBoost D7, zbudowany w oparciu o zaawansowany proces 12 nm, który przenosi efekty wizualne na nowy poziom. Rozgrywka staje się niezwykle wciągająca dzięki Smart Frame Rate dla ultra-płynnych 120 FPS, 2K Super Resolution dla wyjątkowej klarowności oraz Game HDR dla bogatszego kontrastu. W zakresie wideo technologia Dual-core Visuals poprawia rozdzielczość, częstotliwość klatek i jakość HDR na platformach takich jak YouTube i Netflix, ożywiając każdą scenę z oszałamiającymi detalami.

Pojemna bateria

W dobie intensywnego użytkowania smartfonów, ultra-wydajna bateria jest kluczowa, aby złagodzić obawy o jej wyczerpanie, zapewniając użytkownikom energię przez cały dzień. POCO F7 Ultra wyposażono w potężną baterię o pojemności 5300 mAh, wspieraną przez 120W HyperCharge, co pozwala na ultra-szybkie naładowanie do 100 proc. w zaledwie 34 minuty, a także 50W bezprzewodowe HyperCharge dla wygodnego ładowania bez kabli. Z kolei POCO F7 Pro posiada baterię o pojemności 6000 mAh, połączoną z 90W HyperCharge, co zapewnia godziny nieprzerwanej wydajności, nawet podczas najbardziej wymagających zadań.

Sprzęt z wysokiej półki. POCO F7 Ultra ze świetnymi aparatami

POCO F7 Ultra wprowadza najbardziej zaawansowany system foto marki. Jego potrójny zestaw obiektywów łączy aparat HDR POCO, flagowy obiektyw telefoto oraz aparat ultra-szerokokątny o najwyższej liczbie pikseli w ofercie. Razem te obiektywy obejmują osiem ogniskowych, oferując niezrównaną elastyczność w uchwyceniu każdej sceny z niesamowitymi detalami.

W sercu systemu foto znajduje się główny aparat 50 MP, zasilany przez czujnik obrazu Light Fusion 800, który dostarcza żywe, szczegółowe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Z czterema ogniskowymi, w tym 35 mm do codziennych zdjęć i 48 mm do klasycznych portretów, jest zaprojektowany, aby dostosować się do każdej sceny, którą chcesz uchwycić. Obiektyw telefoto otwiera jeszcze więcej kreatywnych możliwości – od uchwycenia skomplikowanych makro zdjęć z odległości 10 cm, po 2,5-krotny zoom optyczny (60 mm) dla żywych portretów z imponującą głębią, oraz 5-krotny zoom w sensorze (120 mm) dla odległych scen z bogatą klarownością. A dzięki aparatowi ultra-szerokokątnemu 32 MP z polem widzenia 120 stopni, użytkownicy mogą bez wysiłku uchwycić rozległe krajobrazy i zdjęcia grupowe w pełnej klarowności.

Zaprojektowane, aby oferować naprawdę wyjątkowe wrażenia wizualne, POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro charakteryzują się ultra-cienkimi ramkami i najnowocześniejszą technologią ochrony oczu. Ultra-jasne wyświetlacze, z maksymalną jasnością 3200 nitów i jasnością HBM 1800 nitów, dostarczają żywej klarowności i oszałamiających efektów HDR, nawet w jasnym świetle słonecznym.

POCO F7 Ultra i POCO F7 Pro: ceny i dostępność

POCO F7 Ultra będzie dostępny w dwóch kolorach: żółtym i czarnym i dwóch wariantach: 12 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB. Rekomendowana cena lepszej wersji to 2999 zł

POCO F7 Pro będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i niebieski i dwóch wariantach: 12 GB + 256 GB (2399 zł) oraz 12 GB + 512 GB (2599 zł)

Osoby kupujące sprzęt w okresie premierowym (od 27 marca do 10 kwietnia) będą mogły skorzystać z atrakcyjniejszej oferty. Do modelu Poco F7 Ultra otrzymają dodatkowo głośnik Xiaomi Bluetooth Speaker, natomiast modele Poco F7 Pro (oba warianty) będą dostępne w sklepie mi.com oraz na Allegro z rabatem 300 zł. Ponadto będzie można tutaj skorzystać z darmowej, jednorazowej naprawy ekranu w autoryzowanych centrach serwisowych Xiaomi.