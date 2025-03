Seria laptopów Dream Machines z GeForce RTX 5000 to szczyt nowoczesnej technologii, zaprojektowany dla graczy i profesjonalistów.

Modele RX5090-16PL27 oraz RT5090-16PL26 oferują bezkompromisową wydajność dzięki kartom graficznym NVIDIA GeForce RTX 5090, najnowszym procesorom i systemowi chłodzenia Dream WaterFall.

Materiał sponsorowany przez Dream Machines

Moc Obliczeniowa Nowej Generacji

Każdy laptop z RTX 5090 zapewnia najwyższą wydajność i wsparcie dla nowoczesnych technologii graficznych. W zależności od modelu, dostępne są różne konfiguracje procesorów:

RX5090-18PL27 – Ultra 9-275HX, potęga bez kompromisów w laptopie z największym dostępnym ekranem 18 cali i najwydajniejszym procesorem! Intel Core Ultra 9 275HX to potężna moc, deklasująca konkurencję w testach PassMark! To najpotężniejszy procesor mobilny, który wznosi gaming i pracę na nowy poziom. 24 rdzenie (8 wydajnościowych + 16 efektywnych) i 24 wątki pracują jak naoliwiona maszyna, a maksymalne 5,4 GHz gwarantuje błyskawiczne reakcje i ekstremalną płynność.

RX5090-16PL27 – Ultra 9-275HX , połączenie mocy i mobilności opisanego już laptopa RX5090-18PL27, ale w mniejszym wydaniu z dodatkową opcją miniLED. Ekran 16 cali sprawia, że laptop jest lżejszy i mniejszy od poprzednika. Procesor Intel Core Ultra 9 275HX i karta graficzna RTX5090 to najlepsze, co ten laptop może mieć. Benchmarki mówią jasno, że ten procesor to bestia. Jeśli szukasz najlepszego laptopa do gier i profesjonalnej pracy, to właśnie go znalazłeś!

RT5090-16PL26 – AMD Ryzen R9 9955HX3D, wyjątkowa moc w grach, dzięki procesorowi AMD ryzen 9. Wykorzystuje on architekturę Zen 5 (Fire Range) z gniazdem FL1. Dzięki technologii AMD Simultaneous Multithreading (SMT) liczba rdzeni jest skutecznie podwojona do 32 wątków. Ryzen 9 9955HX3D ma 128 MB pamięci podręcznej L3 i może zwiększyć taktowanie do 5,4 GHz. 128 MB pamięci podręcznej to bardzo duża ilość, która sprawia, że jest to niesamowity procesor do gier high-end lub innych wymagających aplikacji. AMD produkuje Ryzen 9 9955HX3D na węźle produkcyjnym 4 nm, wykorzystując 16 630 milionów tranzystorów.

Wszystkie modele wyposażono w 32 GB RAM DDR5 5600 MHz oraz ultraszybkie dyski SSD PCIe 4.0. W zależności od modelu laptopa możemy liczyć na procesor AMD Ryzen R9 lub Intel Ultra 9.

Warto, jednak zauważyć; że same pamięci wideo VRAM w laptopach z RTX 5090 mają aż 24GB GDDR7, a niektóre znich wspierają dodatkowo RAID 0/1/5 do 4 SSD jednocześnie.

Rewolucyjna Technologia Obrazu – Mini-LED 300 Hz

Laptopy Dream Machines wyróżniają się jednymi z najlepszych ekranów na rynku, a model RX5090-16PL27 z matrycą 16” WQXGA (2560 × 1600) mini-LED 300 Hz HDR1000 to precyzyjne kolory i wysoka jasność obrazu podczas użytkowania.

Czym jest Mini-LED?

Mini-LED to zaawansowana technologia podświetlenia, w której mniejsze i liczniejsze diody LED pozwalają na precyzyjne lokalne wygaszanie, co poprawia kontrast, głębię czerni i jasność ekranu. W porównaniu do tradycyjnego LED, Mini-LED oferuje lepszą jakość obrazu bez ryzyka wypalania pikseli, czyniąc go idealnym rozwiązaniem dla graczy i profesjonalistów. W laptopach z mini-LED jasność ekranów wynosi nawet 1200 unitów. Dodając do tego, że laptop ma DCI-P3 HDR1000 można powiedzieć o nim jedno. To prawdziwa 10-bitowa głębia kolorów, gdzie płynne przejścia tonalne i realistyczne efekty wizualne to gama kolorów 100% sRGB oraz P3. Dlatego, jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych twórców, jak i graczy.



źródło: materiały partnera

Ray Tracing i DLSS 3 – Przełom w Grafice

Ray tracing symuluje realistyczne oświetlenie, cienie i odbicia, co sprawia, że gry wyglądają niezwykle naturalnie. Dzięki tej technologii światło w wirtualnym świecie zachowuje się tak, jak w rzeczywistości.

DLSS 3 (Deep Learning Super Sampling) to innowacyjna technologia oparta na sztucznej inteligencji, która generuje dodatkowe klatki obrazu bez obciążania karty graficznej.

Dzięki temu nawet najbardziej wymagające gry działają płynnie i oferują wysoką jakość obrazu.

Nowe rdzenie Tensor w RTX 5090 pozwalają na jeszcze lepszą optymalizację, zapewniając wzrost wydajności przy zachowaniu najwyższej jakości grafiki.

Dream WaterFall – Chłodzenie na Nowym Poziomie

Dream Machines Dream WaterFall to rewolucyjne chłodzenie wodne dla ekstremalnej wydajności.

Dream WaterFall to zaawansowany system chłodzenia cieczą, który obniża temperaturę procesora w wybranych laptopach nawet o 15°C, zapewniając maksymalną stabilność działania nawet pod pełnym obciążeniem.

System składa się z kompaktowego modułu chłodzenia – zbiornika na wodę destylowaną z pompą oraz układu odprowadzania ciepła, który łączy się z laptopem za pomocą elastycznych przewodów.

Co istotne, laptop może działać również bez podłączenia do Dream WaterFall, co pozwala zachować mobilność, gdy chłodzenie wodne nie jest wymagane.

Nowoczesna Łączność i Porty

Laptopy oferują szeroki wybór portów, w tym USB-C z DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 i Wi-Fi 6E albo Wi-Fi 7 dla stabilnej łączności. Należy, jednak każdy model laptopa traktować indywidualnie i przed jego zakupem zapoznać się z jego całą specyfikacją.



źródło: materiały partnera

Podsumowanie – Jaki Model Wybrać?

RX5090-18PL27 – najmocniejszy procesor i największy dostępny ekran w laptopie 18 cali z UHD+

RX5090-16PL27 – mobilność i super wydajność z dodatkową opcją mini-LED 300 Hz

RT5090-16PL26 – najnowszy procesor AMD Ryzen 9955HX3D z cache 128 MB.

To tylko wybrane modele laptopów gamingowych z najnowszą kartą graficzną NVIDIA z serii 5000. Każdy z nich to rozwiązania, które zadowolą niejednego nawet najbardziej wymagającego użytkownika. Laptopy Dream Machines z systemem chłodzenia Dream WaterFall kosztują od 12 599 do 17 299 zł.

Sprawdź więcej na dreammachines.pl i wybierz model dla siebie!

