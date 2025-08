Electronic Arts przedstawia kolejne informacje o Battlefield 6. Wśród najważniejszych jest prezentacja trybu multiplayer oraz harmonogram testów beta. Wiemy również, jaka jest cena Battlefield 6.

O Battlefield 6 wiemy już całkiem sporo. Branżowe przecieki zalały sieć, lecz tym razem nie o nich – Electronic Arts ma kilka ważnych informacji do przekazania. Warto więc podsumować dotychczasową wiedzę.

Premiera Battlefield 6: data, platformy, cena

Premiera Battlefield 6 odbędzie się 10 października 2025 r. Gra trafi na PC (Steam, EA app, Epic Games Store), Xbox Series X|S oraz PlayStation 5.

Battlefield 6 na PC kosztuje odpowiednio 299 zł i 429 zł za edycję Standardową i Phantom z cyfrowymi dodatkami.

Cena Battlefield 6 na konsole wynosi 339 zł za edycję Standardową i 469 zł za edycję Phantom.

Świat w Battlefield 6

Akcja gry toczy się w roku 2027. Po głośnym politycznym zabójstwie, świat stoi na krawędzi zagłady. Największe kraje Europy opuściły NATO, a USA wraz z sojusznikami próbują poradzić sobie z kryzysem. Sojusz NATO jest w chaosie, co wykorzystuje korporacja wojskowa PAX ARMATA, wykorzystując swoje zasoby finansowe i nowoczesną technologię, by wypełnić powstałą lukę.

Otwarta beta Battlefield 6

Otwarta beta Battlefield 6 odbędzie się w dniachy: 9–10 sierpnia i 14–17 sierpnia. Fani będą mogli obejrzeć specjalne streamy już 7 sierpnia. Sama beta umożliwi testowanie wybranych trybów i map na wszystkich platformach.

Jak wygląda multiplayer w Battlefield 6?

Electronic Arts publikuje oficjalny zwiastun trybu multiplayer i ujawnia szczegóły. Wśród najważniejszych zmian wymieniono kinestetyczny system walki, który usprawnia poruszanie się i strzelanie. Gracz będzie mógł na przykład przeciągać rannych towarzyszy po ziemi, by reanimować go w spokojniejszym miejscu, czy opierać broń o różne powierzchnie, by zmniejszyć jej odrzut.

Wraca system klas, o czym wspomniał Norbert Garbarek, który miał już okazję zagrać w Battlefield 6. Do wyboru: szturmowiec, zwiadowca, żołnierz wsparcia i inżynier. Każda klasa oferuje unikalne gadżety, specjalną broń oraz przeszkolenie. Powraca również kultowy system zniszczeń.

Mapy i tryby w Battlefield 6

Kilka słów o mapach. W sieciowym Battlefield 6 będziemy walczyć w Egipcie, Gibraltarze, czy na ulicach Nowego Jorku. Co istotne, Electronic Arts zrobi również ukłon w kierunku dawnych odsłon gry - pojawią się odświeżone wersje znanych map, co widać na zwiastunie. Kolejne mapy będą dodawane konsekwentnie później, jak to zazwyczaj bywa w grach usługach.

W Battlefield 6 powracają popularne tryby gry, takie jak Podbój, Przełamanie i Szturm, oraz klasyczne tryby, takie jak Deathmatch, Dominacja i Król wzgórza. Nowością jest tryb Eskalacja, w którym dwa zespoły walczą o przejęcie strategicznych punktów kontrolnych.

Powróci również tryb Portal – będzie bardziej intuicyjny i rozbudowany, umożliwiając graczom tworzenie unikalnych rozgrywek społecznościowych. Po premierze gra będzie regularnie otrzymywać wsparcie w postaci nowych trybów, map, broni i innych funkcji.

Co z battle royale?

Wiemy, że równolegle zostanie udostępniony tryb battle royale, ale aktualnie brakuje oficjalnych informacji przybliżających szczegóły. Są jednak branżowe przecieki, a te w przypadku Battlefield 6 dość często się sprawdzają. Czy "Warzone" w wersji Battlefield będzie darmowy? Kiedy premiera, kiedy testy? Czas pokaże.

Źródło: Electronic Arts