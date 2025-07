Cyberpunk 2077 w PS Plus. Sony ujawnia szczegóły oferty

Sony informuje, jakie gry trafią do oferty PS Plus Premium oraz PS Plus Extra. Dla wielu daniem głównym będzie Cyberpunk 2077. To doskonała okazja, by nadrobić zaległości. Ciekawych tytułów jest jednak znacznie więcej.

Znowu robi się głośno o Night City. Nie dość, że CD Projekt Red potwierdziło prace nad Cyberpunk: Edgerunners 2, to teraz Cyberpunk 2077 trafia do PS Plus Premium. Gra jest już dostępna – zarówno w wersji na PS4, jak i PS5. Co więcej, subskrybenci PS Plus mogą otrzymać specjalną zniżkę (30 proc.) na DLC, która obowiązuje do 23 lipca.

PS Plus Extra na lipiec 2025 – pełna lista gier

Cyberpunk 2077 już jest dostępny. Kolejne tytuły dołączą do PS Plus Premium 15 lipca. Mowa o:

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Bluey: The Videogame (PS4, PS5)

Planet Zoo (PS5)

Risk of Rain 2 (PS4, PS5)

Tropico 6 (PS4, PS5)

New World: Aeternum (PS5)

Planet Zoo to doskonała propozycja dla najmłodszych graczy, Tropico 6 to pozycja obowiązkowa dla entuzjastów strategii ekonomicznych. Więcej mroku dostarczy Banishers: Ghosts of New Eden.

Natomiast 22 lipca, czyli w dniu swojej premiery, do biblioteki trafi Abiotic Factor – kooperacyjny survival z otwartym światem, w którym fundamentem rozgrywki jest tajemnicza, podziemna placówka badawcza oraz zjawiska nadprzyrodzone.

PS Plus Extra na lipiec – lista gier

W ramach najdroższej wersji abonamentu pojawi się okazja do ogrania Twisted Metal 3 oraz Twisted Metal 4 (PS4, PS5). Te gry będą dostępne od 15 lipca.

